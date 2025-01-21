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四接環評審查　誰在扭曲事實？

我們想讓你知道…筆者仍是希望社運能更加成熟、進步，畢竟目標都是要讓環境更好，在公民社會裡，要理性與相互尊重，才能異中求同，說服對方，否則只會製造更多敵人，甚至把朋友推向對立面。

▲▼基隆,基隆港,外木山漁港,協和電廠,第四天然氣接收站,四接,貨輪,漁港,商港,貨櫃。（圖／記者林振民攝）

▲這兩天環境部召開四接專六審，讓能源轉型議題在沉寂一段日子後又出現火花。（圖／記者林振民攝）

●謝志誠／台灣環境保護聯盟會長

這兩天，因為環境部召開四接專六審，讓能源轉型議題在沉寂一段日子後又出現火花。由於這次會議最後由環評委員以9:1懸殊的比例票決送環評大會，會議後，曾為時代力量不分區立委「環保鐵娘子」的陳椒華女士重炮抨擊環境部，陳女士的指控是否為事實？筆者就當日的審查過程，一一分析如下。

一、56位民眾及公民團體發言　「阻擋」公民參與？

此次會議共70多位民眾登記發言，由於登記人數過多，原本預計上午9:30開始的會議，為此延宕將近一小時協調發言人數，最後決定臨時報名者不算，在會議召開前一天報名者才能發言，總計56位民眾及公民團體，每人三分鐘，直到下午二點左右發言才結束。

此次發言的順序，一改過去正一反一的慣例，讓反方近二十位民眾發言，才輪到正方，陳女士說是「不讓公民發言」、「阻擋公民參與」，顯非事實，筆者印象中，過去五次專案小組審查，發言民眾最多一次是30位，此次高達56位，比過去多出二倍，非但不能算是「阻擋」，甚至可以說是「擴大」。

二、聚焦於三大爭點　一題一題討論更實質深入

陳女士認為此次會議未進行實質審查、程序不正義，筆者卻認為這次的會議，比過去前五次會議都更「實質」（第五次會議因陳女士的杯葛而流會），再加上例如空污、替代方案等問題，在前幾次的會議早已釐清，實毋需再贅述。

反而因為填地東移，衍生出2.0版及3.0版對海洋生態影響比較、東移後因更靠近基隆港，公民團體因而對「操船安全」、「港埠營運」提出新的質疑，所以環境部才針對這三大領域，請正反雙方推荐學者專家與會，就筆者全程觀看線上直播的心得來看，當天這三大領域的交鋒，比過去任何一次審查都還「實質」，譬如台電報告中珊瑚鑑定存在錯誤、反對者對於靜穩度的錯誤理解，若非經由這樣的「實質審查」，這些爭議恐難釐清。

三、環評是正反雙方爭取環評委員的較勁　不是正方爭取反方的場域

陳女士一直以開發單位沒有回答民眾、公民團體的問題，作為攻擊此次會議的理由，顯然犯了戰術、戰略的雙重錯誤。

所謂的戰術錯誤，是指她說的不是事實。56位民眾、公民團體發言結束時，會議主席葉俊宏次長已要求台電針對這些質疑做第一次回答，台電代表也回答了問題，這一點，當天與會的所有人，或觀看線上直播的民眾，都看在眼裡，所以陳女士以這點來攻擊環境部，實難引起共鳴，這是戰術上的錯誤。

筆者猜測，陳女士想說的應該是「你們的回答，我不滿意」，不然就是「不管你們怎麼回答，我都不滿意」如果是這樣，那就是戰略上的錯誤，因為環評委員的態度，才是決定環評結果的關鍵，這樣的態度非但不能引起同情，只會增加反感。

在環評會上，正反雙方都要爭取環評委員的認同，並不是開發單位要爭取反對民眾認同的場域，例如洲際七接在環評大會審查時，反方民眾質疑空污抵換以全國為範圍，對在地不公平，環評委員覺得有道理，最後就做出了「在地抵換」的決定。

以當天會議中，反方質疑的中國攻擊接收站為例，當日出席的軍方代表已承諾，「國防部有義務對國家基礎設施負起保防責任」，但反方無視此承諾，仍然咆哮會場，筆者認為，這也是戰略上的錯誤，因為若再深究細節，恐引起洩密之質疑，極易陷入「中共同路人」之譏，建議反方謹慎為之。

四、閉門會議不閉門　如同老師打分數學生要在場

至於陳女士指此次會議是「專家會議」，而非「專案小組審查會議」，這恐怕是陳女士獨有的創見，因為開會通知單明明白白寫的就是「專案小組第六次初審會議」，陳女士如果認為有正反雙方推荐的六位學者專家參與，就是「專家會議」，恐怕是錯誤解讀此次會議的定位，充其量，這只是「專案小組會議」的「擴大參與」而已，甚至於，港埠營運、操船模擬、海洋生態，三大爭點已超過一般公民團體的能力，反方推荐的專家學者，其實是在代替公民團體對開發單位提出質疑。

對於阻撓閉門會議，就讓人覺得莫名其妙，且不說歷來環評審查都有閉門會議，旨在讓環評委員在不受干擾下討論決定，如果要求閉門會議要公開，就像學生口試後，老師聽完要打分數，但學生要求老師打分數時學生要在場，本人在台灣大學任教數十年，從未遇過如此荒謬的情境。

期許不要把朋友推向對立面

陳女士長期耕耘於社運領域，為環境保護曾有諸多良好的建言，此次雖然為文點出幾項筆者不能認同之處，所存之心，仍是希望社運能更加成熟、進步，畢竟我們的目標都是要讓我們身處的環境更好，在進步的公民社會裡，要理性與相互尊重，才能異中求同，說服對方，否則只會製造更多敵人，甚至把朋友推向對立面。

▼在環評會上，正反雙方都要爭取環評委員的認同，並不是開發單位要爭取反對民眾認同的場域。（圖／記者林振民攝）

▲▼協和發電廠。（圖／記者林振民攝）

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