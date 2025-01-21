史無前例的重返白宮　川普就職典禮創造多項紀錄

▲川普再次宣誓就任美國第47任總統，這次就職典禮以其驚人的規模和籌資金額吸引了全球關注。（圖／路透）

● 蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

2025年1月20日，川普（Donald Trump）再次宣誓就任美國第47任總統，這次就職典禮以其驚人的規模和籌資金額吸引了全球關注。與2017年的首次就職典禮相比，2025年的儀式不僅打破了籌資紀錄，還標誌著商界、科技界和國際右翼勢力對川普政府的高度支持。儘管美國內部分歧依舊，但這場史無前例的典禮展示了川普及其團隊對重建國家信心的決心。

破紀錄的籌資金額

此次就職典禮的籌資金額高達2.5億美元，遠超川普2017年首次就職時的1.07億美元，以及2021年拜登（Joe Biden）就職典禮的6100萬美元。與過去相比，這次典禮中的企業捐款顯得尤為突出。

福特（Ford）、豐田（Toyota）以及高盛（Goldman Sachs）等大型企業，分別捐贈了100萬美元，而這樣的高額捐款也反映了企業界希望與川普政府保持良好關係的意圖。據統計，這些企業的捐款佔整體籌資的20%，顯示商界對川普政策的高度期待。

不僅如此，加密貨幣行業在這次典禮籌資中也扮演了重要角色。包括Ripple、Coinbase和Kraken在內的多家加密貨幣公司，共同捐贈了超過1000萬美元，佔整體籌資的4%。這些捐款不僅顯示了該行業對川普政府未來政策支持的信心，也旨在推動更加有利於加密貨幣的監管框架。此外，加密貨幣公司還向與川普競選活動有關的政治行動委員會額外捐贈了約1.6億美元。

科技巨頭同樣是此次典禮的主要金主。亞馬遜（Amazon）、Meta、蘋果（Apple）和Alphabet等公司，分別捐出了至少100萬美元，以支持就職活動。這些科技公司希望藉此機會加強與新政府的合作，尤其是在稅收與反壟斷政策領域尋求更加有利的條件。

從國際政要到科技巨頭的出席

川普此次就職典禮吸引了多位國際右翼領袖與全球科技巨頭的參與，顯示其在全球政治與經濟領域的影響力。阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）和義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）等國際保守派領袖紛紛應邀出席，而以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）亦現身支持。

值得注意的是，歐盟未派遣任何官方代表出席，而中國大陸國家主席習近平則直接拒絕邀請，顯示美中之間的緊張局勢仍在延續。

另一方面，參與此次活動的科技界領袖也成為焦點。特斯拉（Tesla）與SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）以及Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）等人不僅出席，還對就職典禮提供了財務支持。這些科技巨頭的參與反映了商界對川普第二任期的高度期待，同時也展現了科技公司希望在新政府政策下繼續保持競爭優勢的願望。

▼特斯拉（Tesla）與SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）以及Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）等人不僅出席，還對就職典禮提供了財務支持。（圖／路透）

特殊環境下的典禮安排

由於華盛頓特區的極寒天氣以及安全考量，此次就職典禮首次在國會大廈圓形大廳內舉行。這一安排儘管限縮了現場觀禮的人數，但安全性與儀式的莊重性得到了進一步保障。據報導，圓形大廳內僅能容納500人，這使得多數國會議員與部分媒體無法現場觀禮。與此同時，典禮周邊部署了創紀錄的國民警衛隊與聯邦執法人員，總計超過1.5萬人，並設置了多個安全檢查點，以應對可能的威脅。

即使典禮的部分活動因室內限制而縮減，白宮與國會仍舉辦了多場盛大的線上慶祝活動，吸引超過3000萬觀眾透過直播參與。這一數字比拜登2021年就職典禮的線上觀看人數增加了30%。

團結與復興為核心

川普在就職演說中將「團結」與「復興」作為主題，試圖修復美國內部分裂的局面。他表示「美國人民的偉大來自於我們的團結，而不是分歧。未來四年，我們將致力於讓每個美國人都享有繁榮與希望。」這場演說不僅呼應了選舉期間的承諾，也試圖向國內外釋放川普政府將推動更加務實政策的信息。

川普的首席戰略顧問班農（Steve Bannon）透露，這場演說背後的策略在於平衡選民對川普強硬領導風格的支持與對其內部分歧處理能力的期待。

結語

川普的第二次就職典禮以其空前的籌資規模、豪華的出席陣容以及安全性與創新性兼具的安排，為美國政治史譜寫了新的一章。在國際局勢日益緊張、美國內部分裂依然嚴重的背景下，這場典禮既展現了川普的政治資本，也反映了美國社會與經濟的深層動態。

未來四年，川普政府的政策走向以及其對美國與世界的影響，必將成為全球矚目的焦點。

▼這場典禮既展現了川普的政治資本，也反映了美國社會與經濟的深層動態。（圖／路透社）

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