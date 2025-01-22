美國再度退出「巴黎協定」　台灣的法律挑戰與永續發展對策

▲美國總統川普於2025年簽署行政命令，正式帶領美國再次退出巴黎氣候協定。（圖／路透）

●陳擷安／科技集團法務

美國總統川普於2025年簽署行政命令，正式帶領美國再次退出巴黎氣候協定，此舉在全球氣候治理的制度中投下震撼彈。雖然巴黎協定本身並未對非締約方設下強制性義務，但其具里程碑意義的規範效應已滲透至全球經貿、環保與能源領域。

對台灣而言，美國退出協定的法律影響，將透過國際規範變遷、貿易法規及國內法制發展，對台灣形成挑戰，同時也帶來推動法制改革的契機。

一、國際法層面的影響 規範效應的動搖

巴黎協定作為一項多邊環保條約，其法律地位雖不具強制性，但其創建的減碳目標與「共同但有區別的責任」原則，已成為國際法的重要參考基準。美國的退出削弱了協定的國際政治支持，可能使其他締約方的履約動力降低，進而影響全球碳排放治理的法規效力。

對台灣而言，美國退出後的法律效應主要表現在國際規範的執行力下降上。由於台灣非巴黎協定締約方，其減碳行動多基於國際規範的間接壓力，如貿易夥伴國要求供應鏈減碳或國際環保組織的評估。當美國退出協定後，部分國家可能採取更為鬆散的履約標準，這將使台灣在對外貿易中面臨更大的不確定性。

二、貿易法層面的挑戰 碳關稅與綠色貿易壁壘

美國退出巴黎協定後，歐盟、中國等主要經濟體可能加速推動減碳相關的貿易規範。例如，歐盟即將全面實施的碳邊境調整機制（CBAM），將對進口產品施加碳排放稅，以防止「碳洩漏」行為。此類機制勢必影響台灣出口產品的國際競爭力，尤其是高碳排放的鋼鐵、化工與能源密集型產業。

在此情境下，台灣面對以下法律挑戰，台灣雖已制定《溫室氣體減量及管理法》，並開始建立碳交易市場，但目前法規與機制尚未全面成熟，難以支撐出口產品在國際市場上的碳足跡合規需求。為此，台灣需要加速推動碳定價機制的建構，包括完善碳交易市場運作規則，制定碳排放報告標準，並確保企業在國內外的碳排放資訊能達到國際認可的透明度，否則將面臨貿易競爭力下降的風險。

此外，台灣需強化法律整合與國際協議接軌，確保在多邊或雙邊貿易協定中的環保條款合規。同時，美國退出巴黎協定可能導致部分國家採取更嚴格的貿易壁壘，進一步增加台灣的法律挑戰。台灣需透過修訂現有法規，與主要貿易夥伴簽署合作協議，以提升法律體系的相容性，避免被國際規範孤立。

同時，為防範貿易爭端對經濟的潛在影響，台灣應積極參與國際貿易法制度的相關活動，例如利用世界貿易組織（WTO）的爭端解決機制，確保出口產品能在公平的法律環境中競爭。透過這些措施，台灣可在國際碳治理的分歧中，鞏固自身利益並確保經濟穩定發展。

▼美國退出巴黎協定後，歐盟、中國等主要經濟體可能加速推動減碳相關的貿易規範。（圖／取自免費圖庫pixabay）

三、國內法制挑戰 推動氣候法制化

美國退出巴黎協定減弱了國際間對台灣氣候行動的外在壓力，但也迫使台灣需要以更自主的方式推動氣候相關法制建設，以確保在全球市場的競爭力。首先，台灣必須全面推進碳排放管理的法制化。這包括加速建立碳交易市場，修訂《溫室氣體減量及管理法》或制定專法，明確規範碳定價機制與企業碳排放責任。

企業必須依法提供透明且可驗證的碳排放報告，這不僅是因應國際規範的要求，更是為了確保台灣產品在全球市場中能符合日益嚴格的環保標準。同時，為了提高企業參與意願，政府還需提供相關誘因，協助企業適應新的法規環境。

此外，台灣應強化企業的環保合規義務，並推動能源轉型與地方治理的法制化。具體而言，要求上市公司披露環境、社會與公司治理（ESG）報告，並對未達標企業設定法律責任，有助於提升企業在國際市場的可信度。

同時，能源轉型的推動應跳脫政策補助的依賴，制定專門法案以保障再生能源發展，包括規範基礎設施建設和推進公共部門的能源改革。地方政府作為環保政策執行的前線，應透過修訂地方自治相關法規，賦予更多治理權限，如設置地區性碳交易機制或制定地方減碳計畫。

上述改革方向將協助台灣在全球氣候治理分歧的情況下，鞏固其綠色轉型的基礎，提升在國際市場中的競爭優勢。

美國退出巴黎協定的舉動不僅改變全球氣候治理的格局，也對台灣的法律體系提出新挑戰。作為一個在國際法中地位特殊的經濟體，台灣需要在多邊規範鬆動的情況下，主動推動國內法制改革，鞏固其在國際市場中的競爭力。

面對未來，台灣應將法律視為應對氣候變遷的核心工具，化挑戰為推動綠色轉型的契機，成為全球減碳行動的積極參與者與先行者。

▼美國退出巴黎協定的舉動不僅改變全球氣候治理的格局，也對台灣的法律體系提出新挑戰。（圖／路透社）

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