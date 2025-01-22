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當預算審查碰上認知作戰　為民把關變成「親中賣臺」？

我們想讓你知道…執政黨如果真心捍衛臺灣的民主，就應該責成各部會主動積極向立法院說明預算編列與執行，不該動輒將立法院的監督行為抹紅為「親中賣臺」，秉持善意溝通，才是執政者該有的襟懷。

▲立法院審查中央政府總預算三讀通過，國民黨團合照。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院審查中央政府總預算三讀通過，國民黨團合照。（圖／記者林敬旻攝）

● 葉慶元／泰鼎法律事務所主持律師

近日，立法院針對「今年」的預算進行審查。由於之前憲法法庭大幅度閹割立法院的調查權，導致行政機關可以恣意拒絕立法院的文件調閱請求，立法委員只好「放大絕」，透過「凍結」、「保留預算」、「提案刪除」等方式，要求行政機關對於相關預算的執行提出具體說明。

立法委員審查手段　遭到大做文章

不料，「道高一尺、魔高一丈」，這些立法委員行之有年的預算審查手段，突然被執政黨的側翼、網軍拿來大做文章；一時之間，假訊息滿天飛，預算保留或凍結在執政黨側翼的口中通通變成「刪除」！

更可議的是，側翼還往在野黨立委扣紅帽子，宣稱這是「戰爭級」的行為，「幫助中國癱瘓臺灣政府運作」，讓筆者看得實在是啼笑皆非！須知，總預算經刪減939億元後，相較於去年仍然增加近3400億元（增加12.5%），有人增加預算來癱瘓政府的嗎？

簡單說，預算的凍結，並不是刪除，只是在凍結的範圍內，要求行政機關不得執行，必須在完成相關的條件（如向立法院相關委員會說明）後，方得解凍。

以魯明哲立委凍結文化幣1000萬為例，其案由寫得很清楚，是因為文化幣消費集中在書店、出版業，但是其他的戲劇、音樂等部分則明顯失衡，所以希望文化部提出具體做法，增加文化幣在其他藝文活動的使用，在文化部說之後，此部分被凍結的1000萬即可執行，根本沒有被刪除。更重要的是，依據文化部新聞稿，今年度文化幣預算總共編列近20億元，魯委員凍結的1000萬元只佔了0.5%，根本微乎其微。

進一步說，立委提案刪除預算，也不等於預算刪除；其本質上，也是要求機關對於預算的執行提出更清楚說明的手段。以王鴻薇提案刪除「韌性國家醫療整備計畫」一億元為例，這根本只是委員個人提案，不是委員會決議，但在民進黨側翼鋪天蓋地的宣傳下，彷彿該預算已經遭到刪除。

尤其，仔細研究王委員的提案可以很輕易地發現，王委員是因為地方政府均已編列相關費用，懷疑消防署此一計畫是為了資助民進黨附隨組織黑熊學院，才提案刪除。

事實上，在內政部向王委員說明後，立法院通過的主決議，該計畫根本一文未刪，民進黨側翼的宣傳，如果不是假訊息，至少也有斷章取意、誤導人民之嫌。

▼立法委員行之有年的預算審查手段，突然一時之間，假訊息滿天飛，預算保留或凍結在執政黨側翼的口中通通變成「刪除」。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院審查中央政府總預算三讀通過，民進黨團合照。（圖／記者林敬旻攝）

執政黨真心捍衛民主　就不該將監督行為抹紅

再進一步說，民進黨跟側翼痛批國民黨刪除總預算939億元的主張是親中賣臺、癱瘓政府；問題是，939億元只佔今年總預算的3%，而且總預算金額相較於去年（2.7兆元）仍成長了將近3400億元，政府為何會因此癱瘓？

尤其，國民黨主張刪除的預算中，不少是各部會的宣傳預算。事實上，今年各部會的媒體宣傳費用大幅增加，根本是「拿人民的錢，洗人民的腦」，甚至「國庫通黨庫」，直接成為民進黨側翼網軍的財源，變成民進黨黨國體系資金來源，在野黨豈能坐視不顧？

須知，立法委員本來就是人民的代表，受到人民的委託，來監督、確認政府預算的編列、執行是否符合公共利益。畢竟，預算中的每一毛錢，都是我們全體納稅人的民脂民膏。

執政黨如果真心捍衛臺灣的民主，就應該責成各部會主動積極向立法院說明預算的編列與執行，不該動輒將立法院的監督行為抹紅為「親中賣臺」。

事實上，民進黨的作為正好印證了「愛國主義，就是流氓的最後庇護所」這句名言。謙虛地面對民意監督，秉持善意與立法院溝通，才是執政者該有的襟懷。

▼執政黨如果真心捍衛臺灣的民主，就應該責成各部會主動積極向立法院說明預算的編列與執行。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼行政院回應114年度中央政府總預算案審查 記者會 卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）

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