兩岸無懼　川普2.0的「空氣振動」

▲就中美關係前景而言，雙方都表達了爭取相向而行的意願。（圖／路透）

●周忠菲／上海臺灣研究會研究員

美國總統川普與中國國家主席習近平在17日進行了通話。 對此，一種「大交易」、「大談判」的說法在輿論場中重新抬頭。 其中一種「有誘惑力」的論點是，雖然在印太戰略層面，美國不會放棄台灣，但在操作上，川普在台灣議題上「可以退讓」，即假設中國大陸要的是台灣議題，川普通過在台灣議題上發聲，就可在經貿談判中得到好處。 中美「各取所需」。

筆者認為，中美關係目前處於一個為恢復雙方正常往來而努力的接觸期，就中美關係前景而言，雙方都表達了爭取相向而行的意願，同時，中國為維護自身的安全，將繼續反對美國對台灣問題的干涉，美國也不會放棄「中國威脅論」。

中美之間激烈的軍事競爭有可能仍將繼續，不過這與中國發揮維持區域和平穩定的作用並不矛盾，台灣的安全則將繼續取決於兩岸關係的和平發展。解決台灣問題主動權仍舊握在兩岸中國人的手中，而非域外的「空氣振動」。

從「通話」看川普的「正確排序」

美國新當選總統川普正式就職，開啟他再次「拼殺」贏來的第二任期。不久前，川普曾透露他將邀請中方高層參加其就職典禮，在談到中美關係時，他表示「中國和美國一起，可以解決世界上所有的問題」。17日，中國宣佈將由中國國家主席習近平特別代表、國家副主席韓正出席川普就職典禮。當晚，習近平同川普進行了通話。

對於通話，川普在其個人社交媒體帳號上發佈了消息和感言，再次強調「期待美中能一起解決許多問題並立即開始」。 他提到「我們討論了平衡貿易、芬太尼、TikTok和許多其他問題」。最後一句「壓軸」的話是「習主席和我將盡一切努力讓世界更加和平和安全」。

從中方的反應來看，關注點主要有二，一是強調中美之間仍然存在分歧，中美將建立戰略溝通關係; 二是強調台灣問題，事關中國國家主權和領土完整，希望美方務必慎重處理，並找到妥善解決問題的辦法。

此次「通話」除了中美互致友好外，也顯示出川普在「政治議程」上「排序」的用意。 中美關係歷經川普一期及拜登任期，許多情況已發生變化。自中美貿易戰後，兩者在芬太尼、TikToK對美國文化的衝擊，以及最近出現的美國民眾湧入「小紅書」等領域的角力，已不是中美競爭關係中最核心的部分。

從美國的角度看，在拜登政府後期，與美國印太戰略緊密相關，中美軍事競爭成為中美關係中最重要的核心內容。美國駐華大使伯恩斯，將其列在中美關係四個領域中的第一位。 現在美國政府換屆，但「美國回來了」的大戰略目標依舊。

因此在施政日程上，強調「事關世界和平和安全」及其相關事項，才是「川普2.0的正確排序」。這可能意味著，區域和平與穩定才是中美下一步首先需要解決的問題。

▼強調「事關世界和平和安全」及其相關事項，才是「川普2.0的正確排序」。（圖／達志影像／美聯社）

兩岸中國人 仍握有解決台灣問題的主動權

這次通話，中方是「應約」。雙方表示，在美國總統新任期內，希望有一個好的開始「但從世界局勢和美國的應對看」，川普2.0的不確定性前景依舊。

從中方看，對於中美在軍事競爭、經貿談判等領域的博弈，中國已經具有「兵來將擋」的底氣。 在最重要的台灣問題上，除了堅持「紅線」不可跨越外，更不可能拿原則做「交易」。 這些「交易」無論大小，只能視為「空氣振動」。

此外，最近大陸為兩岸進一步交流交往，提供了更多方便，比如大陸開放福建、上海組團赴台旅遊，就受到兩岸民眾的歡迎。民進黨當局惡化兩岸關係的舉措，不得不「遮遮掩掩」。

這些動向顯示，兩岸有能力把握歷史機遇，按照符合中國人自己最大利益的方式，解決台灣問題。 不僅在兩岸，在海外華人中，這也日益成為共識。他們認可兩岸關係的發展，能夠帶來台灣的安全。

如今，美國企圖利用俄烏衝突，實現「台灣烏克蘭化」，威脅發動「代理人戰爭」，將台灣海峽變成「地獄烈火」，將臺灣打造成對抗中國的「豪豬」等，這些針對大陸的所謂戰略牽制，經過三年的「洗禮」，現在已是「千瘡百孔」。民進黨當局炮製的污衊大陸的所謂「蟒蛇戰略」，也被民眾看穿老底，只不過是「空心湯團」。

兩岸關係割不斷的現實說明，只要兩岸中國人處理得當，兩岸的和平地基會擴大，儘管中國經濟、軍事力量增強，中國對美國的重要性也在增強，但對「川普2.0」的不確定性，兩岸仍然需要有所準備，凡事「豫則立」，這同樣與中美兩國相向而行，是並行不悖的。

▼儘管中國經濟、軍事力量增強，中國對美國的重要性也在增強，但對「川普2.0」的不確定性，兩岸仍然需要有所準備 。（圖／路透）

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