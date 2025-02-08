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「罷免濫用」嚴重損害台灣民主　就是實質不法行為

▲▼盾牌牙醫史書華。（圖／記者湯興漢攝）

▲罷免議題持續發酵，引發社會熱議。（圖／記者湯興漢攝）

●李震華／ 律師、台灣司法改革關懷互助協會理事長

近期，罷免議題持續發酵，不僅引發社會熱議，更延伸至民間企業與網紅的言論風波。連鎖咖啡品牌路易莎因公告「謝絕所有黨派的政治活動」，遭部分青鳥支持者出征官方社群，甚至以「想想10萬消費者」等言辭施壓。此外，電商網紅「486先生」陳延昶，因藝人大S離世後發表「去投胎中國人」言論，也讓大罷免行動從政治問題延伸至整個社會，有朝著撕裂社會方向發展的趨勢。

當罷免成為政治鬥爭　嚴重偏離民主機制

對於大罷免，筆者認為，罷免權的濫用將對台灣民主政治造成嚴重損害。因為罷免機制原旨在針對專業表現不佳、認真度不足或有重大職業道德瑕疵的個別立委，若大罷免將其擴大成對特定政黨的所有區域立委，已明顯是權利濫用而違反罷免法制的立法原意，變相成為政治鬥爭工具，嚴重偏離民主機制的正當性，而違反法治國原則。

政黨在自由民主體制，就是一個民主政治「機關」，必須遵循自由保護、平等參與及接受人民監督的法治規則的制約。這正是為何選罷法也要有如國家所辦選舉同樣的要求，針對政黨黨內初選也同樣有禁止賄選等選罷法規則的適用。

因此，違反罷免法制用意的大罷免，就是違反法治國原則的實質不法行為，基於民主法治深化的立場，當然應予譴責。

尤其，針對競爭對手政黨全體區域立委的大罷免行動，已具有強烈敵對性質，終將促使對手陣營採取報復性手段，最終可能演變為朝野雙方陷入無止盡的政治惡鬥，導致政治情勢更加動盪，進一步撕裂社會族群和諧。

這不僅正中中國巴不得我國國情動盪的下懷，也顯然違背總統賴清德所強調的「家和萬事興，朝野團結合諧」的精神，對國家民主法治的發展極為不利。

罷免帶來負面衝擊　激化對立危及國安 　

筆者認為，總統作為全國領袖，應超越黨派考量，以全民福祉為核心，尤其在兼任黨主席的情況下，更應謹慎政黨行事，避免罷免行動成為政黨競爭的工具。民進黨立院黨團所呼籲主導的大罷免行動，若導致朝野對立深化，賴清德作為執政黨主席，應展現更高憲法守護者的格局，主動停止罷免行動，並透過朝野協商，推動下會期的重大法案。

此外，罷免行動將引發補選，進一步浪費龐大公帑資源。無論是罷免或補選程序，均需耗費大量行政與財政資源，且過渡期間立法院將陷入空轉，影響國政運作，對整體社會發展造成負面衝擊。

筆者呼籲，朝野各黨應回歸理性問政，避免為反對而反對，應以人民利益為優先，透過正常民主政治競爭機制尋求共識。若罷免行動持續激化社會對立，恐將促使中國大陸採取「遠交近攻」策略，逐步分化各黨，最終導致台灣內部嚴重分裂，危及國家安全。

▼朝野各黨應回歸理性問政，避免為反對而反對，應以人民利益為優先，透過正常民主政治競爭機制尋求共識。（圖／總統府提供）

▲▼總統賴清德邀請立法院長韓國瑜入府喝咖啡。（圖／總統府提供）

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