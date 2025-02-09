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假漁民泛濫　社會保險制度公平性有漏洞

我們想讓你知道…假漁民問題的浮現，實則反映出臺灣社會保險制度的公平性與執行機制存在漏洞，若不及時修正，將可能衍生更大範圍的保險濫用問題，甚至影響其他社會保障制度的永續性。

七股漁民網撈虱目魚。(圖／取自七股區公所網站)

▲依現行《漁民保險條例》規定，凡符合資格之漁民即可參加漁保，享有政府補助保費80%。(圖／取自七股區公所網站)

●陳擷安／科技集團法務

近年來，假漁民湊時數以獲取漁保資格的現象，凸顯現行社會保險制度存在漏洞，使部分非漁民人士得以透過形式化的作業取得較低的保費負擔，違背社會保險設計的公平性與勞動權益保障的初衷。

依現行《漁民保險條例》規定，凡符合資格之漁民即可參加漁保，享有政府補助保費80%，而健保部分亦僅需負擔約30%，相較於一般勞工保險與國民健康保險負擔顯著降低，成為部分非漁業從業者規避正常社保負擔的途徑。

根據相關規範，取得漁民資格的標準之一為「每年出海45趟」，但現行審查機制僅要求書面紀錄，未進一步要求實質作業證明，導致部分失業者或低收入族群透過支付1至3萬元給船東，藉由「掛名」出海以達成時數要求，形成制度性的漏洞。

假漁民現象涉法律責任　需從不同層面探討法律適用與對策

首先，從行政法角度而言，《社會保險法》第81條明文禁止任何人以虛偽或不正當手段取得社會保險給付，若漁保申請人以不實紀錄獲取資格，已構成違規，主管機關依法應拒絕其參保申請，並有權撤銷已核發之資格，追繳相關不當利益。另依《行政罰法》，主管機關亦可針對惡意規避保費者處以行政罰鍰，以維護社會保險資源之正當分配。

此外，若地方漁會或船東涉嫌協助提供不實紀錄，亦可能構成《漁會法》及相關法令所規範之行政違規，主管機關應進一步查核是否涉及違規行為。

其次，從刑事法角度而言，假漁民行為涉及偽造文書罪及詐欺罪之可能性。《刑法》第210條規定，偽造或變造公文書，最高可處五年以下有期徒刑；第214條則進一步規範，公務員登載不實可處三年以下有期徒刑，若漁會人員或船東為協助假漁民申請漁保，故意偽造、變造或虛報出海紀錄，則可能構成刑事責任，並應依法究辦。

此外，若因不實申報獲取不當利益，亦可能涉及詐欺罪，依《刑法》第339條，意圖為自己或他人不法所有，施用詐術使人交付財物，最高可處五年以下有期徒刑，主管機關有權追究責任，並追回不當取得之優惠保費差額。

再者，從民事法觀點分析，假漁民透過不實申報取得較低保費，已構成《民法》第179條所規範之不當得利，主管機關有權依法請求返還，並視情況加計遲延利息。此類案例亦可能因涉及不實交易，導致漁會與政府單位承擔額外審查成本，造成公部門資源浪費，若違規行為嚴重，政府亦可依《國家賠償法》追究相關責任。

強化資格審查與行政罰則　才能確保資源分配合理性

綜合以上法律層面分析，現行漁保制度在資格審查與執行層面存在明顯漏洞，應從法律與制度面進行檢討，以杜絕濫用行為，確保社會保險資源公平合理分配。

首先，應強化漁保資格認定機制，將「出海45趟」的形式標準改為「實質作業審查制」，要求申請人提交漁獲紀錄、作業日誌、GPS航行軌跡等佐證資料，以避免假造出海紀錄。

其次，應修訂《漁民保險條例》及《社會保險法》，增設「虛假參保」之處罰規範，對違規者處以高額罰鍰，並限制其再次申請資格，以提高違規成本。

此外，應增設行政稽查機制，強化漁會與安檢機構的聯合查核權限，對涉嫌造假之漁會或船東加強監管，若查獲違規事證，應依法處罰，並視情況取消其登記資格，以遏止類似行為發生。

從社會保險公平性角度而言，政府亦應檢討不同職業別之保費負擔標準，避免因費率差異過大，誘使非從業者試圖規避一般社保制度而轉投較優惠的保險類別。可考慮透過調整費率，縮小不同職業群體間的保費落差，並提供其他低收入勞工適當的補助方案，以降低部分民眾透過「假裝」特定職業以節省保費的誘因。

假漁民問題的浮現，實則反映出臺灣社會保險制度的公平性與執行機制存在漏洞，若不及時修正，將可能衍生更大範圍的保險濫用問題，甚至影響其他社會保障制度的永續性。

政府應從法律層面強化資格審查與行政罰則，並透過制度性調整，確保社會保險資源分配的合理性，以維護社會保險制度的公正與健全運行。

▼假漁民問題的浮現，實則反映出臺灣社會保險制度的公平性與執行機制存在漏洞。（圖／達志／示意圖）

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