大陸「四中全會」刻正召開　「十五五」規劃重點備受矚目

我們想讓你知道…「十五五」規劃（2026～2030年）將是中國大陸邁向 2035年「基本實現現代化」目標的中程關鍵期。

▲。（圖／路透）

▲中共第二十屆中央委員會第四次全體會議（四中全會）於10月20日至23日在北京召開。時值「十四五」規劃收官之年、美中經貿衝突不斷升溫下，「川習會」將於月底的亞太經合會（APEC）韓國峰會期間召開。（圖／路透）

●李沃牆／淡江大學財金系教授

中共第二十屆中央委員會第四次全體會議（四中全會）於10月20日至23日在北京召開。時值「十四五」規劃收官之年、美中經貿衝突不斷升溫下，「川習會」將於月底的亞太經合會（APEC）韓國峰會期間召開。

再者，中國國家統計局於20日公布最新經濟數據，第3季國內生產毛額（GDP）增長率為4.8%，是今年以來增速最慢，但前3季GDP總額達101.5036兆元(人民幣，下同)，若按不變價格計算，同比增長5.2%。

會議首日，中央委員會總書記習近平代表幕中央政治局向全會作工作報告，並就《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議（討論稿）》向全會作了說明。因而，接下來的「十五五」規劃重點藍圖如何，格外備受矚目。

進一步言之，中共中央自1953年起，對國民經濟和社會發展做出長期規劃，每五年規劃一次，每次規劃五年期，簡稱五年計劃，2006年起改稱為五年規劃。每一期五年規劃，都有國民經濟的中長期發展規劃，其中包括重點發展的產業導向，特別是有關持續改善人民對美好生活的嚮往，高度體現中國共產黨以人為本、執政為民的核心價值觀。

五年規劃可說是國民經濟持續發展、國力日漸增強、人民生活大幅改善、國家聲譽日漸提升的治國之道。以目前相關資訊顯示，可能有底下幾個方向規畫，進一步分析如下。

總體定位　「高質量發展」與「製造業強國」

根據中共二十大所作戰略安排，中國將透過「十四五」、「十五五」及「十六五」三個五年規劃，到2035年基本實現現代化，人均GDP達中等發達國家水平。

換言之，「十五五」規劃（2026～2030年）將是中國大陸邁向 2035年「基本實現現代化」目標的中程關鍵期。在外部挑戰（美中貿易戰、全球供應鏈重組）與內部壓力（消費疲弱、地方債風險、人口老化）下，北京當局勢必要透過此規劃確立，經濟增長由「量」轉「質」（高質量發展）；從「投資與出口驅動」轉向「創新與內需驅動」，並維持社會穩定與長期發展的平衡。

所以，「穩增長、調結構」主軸，強化企業投資與民間消費，同時化解部分產業的產能過剩問題。更重要的是，並因地制宜發展「新質生產力」，朝「製造業強國」目標發展。

未來持續推動高科技製造業升級，以鞏固產業鏈自主與全球競爭力，並成為經濟增長的驅動力。關鍵產業，包括智慧聯網新能源汽車、前沿新興氫能、新材料、低空經濟、量子技術、大數據、人工智慧，以及國防工業、航天及晶片等軍工或科技領域。

「十五五」規劃　四大政策重點分析

一、 科技自主與創新驅動

面對美國科技戰不斷升級，突破「卡脖子」技術是「十五五」規劃時期實現高水準科技自立自強的核心關鍵。川普政府對中科技企業卡脖子，反而加速了中國大陸對核心技術與產業鏈的戰略性自主思維。科技自立已從口號走向具體行動：

(1)「大基金三期」與央企入股半導體體系：2024年5月正式啟動國家集成電路產業投資基金第三期（俗稱「大基金三期」），規模達3,440億元人民幣，重點投資晶圓製造、EDA軟體、材料與裝備等「卡脖子」環節。

與前兩期主要依賴民營與地方力量不同，三期基金由國家開發銀行與中國電子資訊產業集團（CEC）主導，體現中央直接掌控的戰略意圖。

同時，中國多家央企如中國電子、中信集團已入股數家本土晶圓廠與設計公司，形成「央地協同」與「政企共建」的產業推進模式，企圖以國家資本力量推進關鍵技術的突破與量產。

(2)建立自主產業體系與標準體系：除半導體外，亦於AI大模型、操作系統、工業軟體與高端製造裝備領域加快研發布局。針對美國可能進一步擴大技術禁令的風險，中國正加速「國產替代」計劃。

今年3月出版的《經濟學人》雜誌以「中國的精簡高效AI機器,China’s lean, mean AI machine」為題，點出中國在AI技術上的快速崛起，對美國構成威脅。2023年中期，就有30多家公司發佈了大型語言模型。

二、內需擴張與消費升級

不可否認，消費對中國大陸的GDP貢獻最大，今年上半年最終消費支出對GDP增長的貢獻率達52%，但全國居民消費價格（CPI）同比下降0.1%，仍有通縮之虞。經濟三駕馬車中，前三季出口（以美元計價）、消費、投資增速分別為6.1%、4.5%、-0.5%，投資動能疲弱。

有鑑於此，「十五五」規劃擴大內需的政策目標，除了在於緩解外需下滑與產能過剩問題，形成「內循環為主、雙循環互促」的新格局外。更可能提高中低收入群體購買力來促進消費、擴大城市群與都市圈建設，帶動住房、教育、醫療、服務等需求；鼓勵 綠色消費與智慧家電 等新興市場；改善民營企業信心與營商環境，刺激投資活力。

但政策能否顯見成效，消費者信心低迷與就業市場壓力仍是短期主要障礙。

三、碳中和進程與綠色轉型

中國大陸早已宣示要達成「2030碳達峰」，「2060碳中和」目標，而且，共建綠色「一帶一路2.0」正是順應國際綠色低碳發展趨勢。而中共二十屆三中全會也提出要支持綠色低碳發展的財稅、金融、投資、價格政策和標準體系，發展綠色低碳產業。

2024 年 8 月 2 日，國務院辦公廳公布《加快構建碳排放雙控制度體系工作方案》，推動「能耗雙控」向「碳排放雙控」轉型，要求碳排放「總量」和「強度」的雙重控制。再進一步看，中共自「十二五」規劃即開始推動「綠色發展」，習近平強調「綠水青山就是金山銀山」，並將「綠色發展」列為「十三五」時期的五大理念之一。

「十四五」更明確了工業領域綠色低碳發展的一系列具體目標，因此，預期在「十五五」期間將實施以強度控制為主、總量控制為輔的碳排放雙控制度，藉以達成碳達峰、碳中和的政策目標。

四、社會保障體系與民生改善

中國大陸的社保體系分為「五險一金」，即養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險、生育保險和住房公積金，前三項保險由勞資雙方按比例分攤，後二項保險由資方繳納。

根據中國大陸近期發布的「2024年國民經濟和社會發展統計公報」，60歲及以上人口3.1億，65歲及以上人口2.2億，比重分別為22%、15.6%。到本世紀中期，將進入全球老齡化程度最高的國家行列，且以世界第一老年人口大國的身份進入，老齡化的體量大、速度快、水平高，這也將是類歷史上首見。

為因應人口老齡化與社會不平等，確保長期穩定。中國大陸自「十四五」期間已取得多項進展，包括基本養老服務體系的建設、長期照護體系的推廣、多支柱多層次基本養老保險體系的完善。今(2025)年9月起，更進一步地採取強制繳納社會保險。

整體而言，「十五五」規劃的四大政策面向在戰略意圖與潛在挑戰之間的張力。其中，科技自主是全局核心，象徵中國大陸在美中科技競爭下尋求戰略安全，但「國家主導、資本聚焦」的模式若缺乏市場化機制，可能導致創新效率受限。內需擴張的目標雖明確，卻面臨居民收入增速放緩與青年失業率高企等現實壓力，短期內要以消費取代投資與出口成為主引擎仍具挑戰。

再者，碳中和進程展現中國大陸在全球氣候治理中的積極角色，但「穩增長」與「減排」之間的政策平衡仍考驗地方政府執行力與產業調整能力。最後，社會保障體系是維穩與長期發展的基石，然而在地方財政壓力與老齡化加劇下，改革可能陷入「財政可持續性不足」的兩難。

成敗與否，實有待時間考驗。

兩岸經貿關聯仍大　宜關注大陸經濟變化

相關的統計顯示，2024年台灣對大陸及香港地區的出口比重為31.7%，今年第2季上市公司684家，上櫃公司516家，合計1,200家赴大陸投資，占全體上市(櫃)公司總家數1,784家之67.26%。上市公司累計投資新台幣（以下同）2兆4,382億元，上櫃公司2,455億元，合計2兆6,837億元。

數據顯示眾多企業還是要依賴大陸市場，難以完全脫鉤。兩岸經貿易關係雖不若以往緊密，但大陸經濟對台影響仍大，應關注其政策發展。

▼整體而言，「十五五」規劃的四大政策面向在戰略意圖與潛在挑戰之間的張力。但「國家主導、資本聚焦」的模式若缺乏市場化機制，可能導致創新效率受限。（圖／路透社）

▲▼。（圖／路透社）

