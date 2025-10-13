ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
賴清德總統「經濟三箭」宏圖　宜兼顧產業平衡發展

我們想讓你知道…賴總統的「經濟三箭」戰略確實具備雄心與戰略視野，其核心理念是以科技為槓桿，帶動全體產業升級。然而，若忽視結構性不均，可能陷入「高科技榮景、實體蕭條」兩極化陷阱。

▲。（圖／記者林敬旻攝）

▲賴清德總統今年雙十國慶演說中，揭示「經濟三箭」新戰略，包括擴大投資、深化國際經貿合作、打造「護國群山」。（圖／記者林敬旻攝）

●李沃牆／淡江大學財金系教授

賴清德總統於今（2025）年雙十國慶演說中，揭示「經濟三箭」新戰略，包括擴大投資、深化國際經貿合作、打造「護國群山」。此一藍圖旨在鞏固台灣於全球產業鏈中的競爭優勢，推動「AI新十大建設」，打造全球前五大算力中心，並積極發展量子科技、矽光子與機器人三項關鍵技術。顯示政府企圖以「科技自主」為主軸，建構台灣新一波經濟動能。然吾人以為，在此宏大願景之下，台灣產業結構的失衡問題與潛藏的「荷蘭病」風險，亦需同時正視，並速謀改善。

「經濟三箭」戰略　展現重要意涵

持平而論，政府的經濟方略必有其國家長期發展意涵，「經濟三箭」新戰略自不例外。

第一，「擴大投資」意在強化基礎建設與產業升級，尤其聚焦AI、量子科技、矽光子、機器人等領域，欲以先進製造為國家發展主軸。

第二，「深化國際經貿合作」則呼應地緣政治變化與供應鏈重組，透過與美、日、歐盟等夥伴強化經貿連結，降低對單一市場依賴。

第三，「打造護國群山」則延伸自「護國神山」台積電的象徵，意圖打造多個具國際競爭力的新興產業群，如生醫、綠能、金融資產管理等，以形塑多核心產業結構。

整體而言，此發展戰略方向頗具前瞻性，反映政府希望藉AI科技浪潮，將台灣從「晶片島」轉型為「智慧島」。準此以觀，「經濟三箭」對國家經濟長遠發展，確實有其重要的意涵。

產業集中　「荷蘭病」隱憂

令人憂心的是，台灣現行產業結構過度集中於電子與半導體領域，經濟成長動能與就業貢獻嚴重不均。雖然「經濟三箭」戰略計劃打造護國群山」，其實也是偏重少數重點產業。若缺乏平衡政策配合，即使短期內經濟數據亮眼，也可能埋下結構性失衡風險。

根據2024年財政部與經濟部統計，台灣出口結構顯示出明顯的「單一產業集中化」現象。其中，電子零組件占 37.3%、資通與視聽產品占 27.9%，二者合計達 65.2%，亦即超過六成出口來自ICT與半導體相關產品。

除此，基本金屬及其製品占6.0%、機械占 5.1%、塑橡膠及其製品占4.1%、化學品占3.8%、礦產品占2.9%、電機產品占2.8%、其他合計10.1%。

若依據「赫芬達爾指數（HHI）」計算，台灣的產業集中度為 2,381（單位：百分比平方，滿分為 10,000）。介於「中度偏高」與「高度集中」之間。這意味著，當電子業景氣上揚時，台灣經濟榮景強勁；反之，若全球科技需求疲軟或地緣政治生變，出口將面臨劇烈波動。

這種結構與「荷蘭病(Dutch Disease)」現象相似。1960年代荷蘭在北海發現天然氣油田，因此1970至1980年代初期，大量出口天然氣帶來貿易順差，累積大量外匯，卻也因荷蘭盾(Dutch guilder)實質匯率大幅升值，削弱其他產業(如製造業)生產、出口，並使競爭力下降。

簡而言之，荷蘭病係指資源出口導致貨幣升值、其他產業出現萎縮的困境。台灣雖非資源國，但「半導體紅利」正產生類似效應：資金、人才、政策與社會資源皆過度向單一高科技產業集中，傳統產業與中小企業反而被邊緣化。

再者，金管會統計顯示，2025年上半年上市櫃公司營收創十年新高，達20兆6,097億元（台幣，下同），年增超過16%；其中半導體、電腦及週邊設備、其他電子業貢獻最大。然而，受匯損與外部成本壓力影響，上櫃中小企業稅前純益反而年減近三成。

另一方面，半導體產業雖貢獻GDP比重逾兩成，但從業人口僅占整體勞動市場的7%。科技產業創造的榮景，並未同步轉化為整體薪資提升與就業擴散效益。當股市屢創新高、台積電股價成全民話題之際，無薪假人數卻同步攀升，顯示「榮景中的冷風」。這種資金與收益集中於少數高附加價值產業，多數勞工卻感受不到經濟成長果實，正是典型的產業M型化特徵。

尤有進者，川普政府於今年8月7日宣布，對台灣多數輸美貨品在最惠國待遇稅率上再加徵20%關稅。此舉對科技龍頭衝擊有限（因部分AI半導體產品具豁免空間），但對傳產與中小企業而言卻是沉重打擊。由於傳產產品毛利率低、議價能力弱，再加上原物料與人工成本上升，台灣中小企業的競爭力將被進一步壓縮。

若比較區域競爭，日本與韓國享有更穩定的美國貿易條件與供應鏈合作，台灣企業反而面臨稅負劣勢。結果將是強者恆強、弱者更弱，加劇產業分化，進一步導致「結構性M型化」，無異雪上加霜。

▼令人憂心的是，台灣現行產業結構過度集中於電子與半導體領域，經濟成長動能與就業貢獻嚴重不均。（圖／路透）

▲▼ 。（圖／路透）

以「帶動式升級」　化解產業失衡

筆者以為，要避免荷蘭病與產業M型化加劇，關鍵在於如何讓半導體與AI產業成為帶動其他產業升級的「引擎」。

一、以AI技術帶動傳產數位轉型：政府應設立專案計畫，協助金屬、機械、塑膠、紡織、化學等傳統產業導入AI製造、智慧物流、綠色製程技術，讓傳產成為AI生態的一環。例如，透過工業AI平台共享數據，讓中小企業能以低成本升級。

二、建構多核心區域產業群聚：北中南部宜皆有完整的產業聚落，同步發展。如此才可降低「單一中心」風險，並建立「多心經濟」。

三、完善金融支援與資本回流機制：賴總統提出「亞洲資產管理中心」構想，若能吸引百兆資金留在台灣，應同步設立「中小企業創新基金」與「地方創新債券」，讓資金能滲透到基層產業，而非僅流向大型科技公司。

四、推動教育與技術再培訓：因應AI與量子科技的新需求，政府須強化跨領域教育，協助傳產勞工轉型。透過技職教育、AI職能培訓與再就業計畫，可縮小數位落差，防止社會階層分化。

綜合言之，賴總統的「經濟三箭」戰略確實具備雄心與戰略視野，其核心理念是以科技為槓桿，帶動全體產業升級。然而，台灣當前產業集中度高、內外部風險並存，若忽視結構性不均，可能陷入「高科技榮景、實體蕭條」的兩極化陷阱。唯有打造兼具競爭力與均衡發展的台灣新經濟，才是長治久安之道。

▼台灣當前產業集中度高、內外部風險並存，若忽視結構性不均，可能陷入「高科技榮景、實體蕭條」的兩極化陷阱。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼（圖／記者周宸亘攝）

►台灣教師與醫師刑責改革刻不容緩

►高市早苗會是「日本鐵娘子」嗎？

►台灣成為國際反共基地

李沃牆專欄

李沃牆

現任淡江大學財務金融學系專任教授及兩岸金融中心副主任，亦為富華創投及兆豐第一創投董事、品豐投顧榮譽顧問。

