公民團體與專業人士　罷免運動的「社會中間力量」

▲在民主社會，公民團體與專業人士扮演著社會的「中間力量」，憑藉專業知識、公民意識與組織動能，對公共政策與政治運作產生深遠影響。（圖／記者湯興漢攝）

●楊聰榮／中台灣教授協會理事長、任教於台灣師範大學

在民主社會中，公民團體與專業人士扮演著社會的「中間力量」，憑藉專業知識、公民意識與組織動能，對公共政策與政治運作產生深遠影響。罷免制度作為民主機制的一環，讓選民有機會檢視並撤換不適任的民選官員。然而罷免行動不僅需要法律程序與門檻的支持，更仰賴強大的社會動員與輿論推動。在台灣，這股力量近年來展現出關鍵作用，成為民主深化的重要推手。

選舉不是民主的終點 而是監督政府的開始



2025年初，台灣掀起了一波前所未有的「大罷免潮」，多個公民團體與專業人士積極參與，針對多位國民黨立法委員發動罷免行動。

其中由聯電創辦人曹興誠於2025年1月成立的反共護台志工聯盟，負責統籌全台各地的罷免行動，號召民眾針對違背民意的國民黨立委發動罷免，強調立委應該忠於國家利益，而非成為特定勢力的代理人。

在台北市，多個公民團體針對國民黨立委王鴻薇、李彥秀等人展開罷免行動，指責他們在立法院的表現未能符合選民的期望，未能有效監督政府或提出具體的改革方案。

同樣地，新北市的公民團體則針對立委洪孟楷、張智倫發起罷免，認為他們在關鍵政策上的立場與選區民意相悖，例如對於台灣主權、能源政策與社會福利議題的態度搖擺不定，甚至違背選民託付的職責。

而在基隆市，公民團體「山海公民拆樑行動」於2024年2月21日成立，由領銜人戴璟安帶領團隊，針對基隆市市長謝國樑發動罷免，指責其在「基隆東岸商場爭議」中的處理方式，以及多項政見跳票。儘管最終未能達成罷免目標，但該行動充分展現了公民社會的力量與韌性，也為未來的政治監督提供了參考模式。

面對這波公民發動的罷免潮，國民黨試圖展開反制，針對民進黨立委如吳思瑤、蘇巧慧等人提出罷免，試圖以「以罷制罷」的方式來平衡局勢。然而，相較於公民團體自發性的罷免行動，這種帶有政黨對抗意味的罷免策略，反而引發社會質疑，認為這只是政黨鬥爭的延續，而非真正來自基層的公民運動。

這並非台灣第一次出現公民罷免浪潮。2019年，高雄市市長韓國瑜在當選後不久即宣布參選總統，被批評忽視市政，引發高雄市民不滿。隨後，WeCare高雄、公民割草行動與台灣基進聯合發起罷免行動，透過遊行、連署與社會輿論發酵，最終在2020年6月6日成功罷免韓國瑜，成為台灣歷史上首位被罷免的直轄市長。這場罷免行動成為台灣公民社會參與政治監督的經典案例，也證明了公民團體的組織能力與影響力。

2024年底到2025年初，全台各地針對部分立法委員展開的罷免行動，反映了民眾對國會亂象的不滿。許多公民團體設置連署站，民眾踴躍參與，表達對於國會問政品質低落、程序正義遭到破壞、民生法案遭到杯葛的不滿。

這些罷免行動的發起，顯示台灣公民意識的提升，也讓更多人認識到，選舉不是民主的終點，而是持續監督政府的重要開始。

▼2025年台灣掀起了一波前所未有的「大罷免潮」，多個公民團體與專業人士積極參與罷免行動。（圖／翻攝自剷除黑芯-信義南松山罷免團隊）

中間力量發揮關鍵作用 在大罷免的三大影響力

公民團體與專業人士之所以能夠在罷免運動中發揮關鍵作用，主要來自三大面向的影響力。第一，資訊傳播與輿論引導。罷免行動涉及法律、政策與社會議題，專業人士如法律學者、政治評論員能夠提供具體分析，讓民眾理解罷免的必要性與影響。此外社會學者與媒體專家則能夠進行民意調查，確保罷免行動真正反映選民意志，而非單純的政黨鬥爭。

第二，社會動員與組織能力。公民團體長期累積的社會動員經驗，使其能夠有效組織罷免連署、舉辦論壇，並利用社群媒體擴大影響。例如2020年韓國瑜罷免案時，WeCare高雄透過一系列創意行動與社群動員，成功提升罷免的社會關注度，最終獲得超過93萬張同意票，遠超過罷免門檻。

第三，民主價值的深化與實踐。罷免不僅是針對個別政治人物，更是一種民主價值的體現。當公民團體與專業人士站出來支持罷免，代表著他們對於公共治理的關心、政治責任的落實，以及對民主制度的監督。這些行動促使政治人物更謹慎地回應選民需求，也讓社會大眾更認識到自身在民主制度中的角色。

罷免運動不僅是台灣選舉制度的一部分，更是公民社會持續監督政府的重要機制。從韓國瑜罷免案到2025年針對國民黨立委的罷免潮，這些行動都顯示了公民團體與專業人士在民主體制中的不可或缺性。他們的參與不僅促使政治人物更加負責任，也強化了台灣的民主機制，讓人民能夠更積極地參與政治決策。

當這股社會中間力量不再沉默，而是勇於發聲、積極行動，台灣的政治文化將朝向更透明、負責與公正的方向邁進。這不只是一次次的罷免行動，而是台灣公民社會自我覺醒的見證，未來勢必將持續影響台灣的民主發展。

▼罷免運動不僅是台灣選舉制度的一部分，更是公民社會持續監督政府的重要機制。（圖／記者湯興漢攝）

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