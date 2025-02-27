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川普與「尋租」－－「公共選擇理論」看他是瘋狂還是理性？

▲▼川普。（圖／路透）

▲川普。（圖／路透）

●諸葛俊／前玄奘大學大眾傳播系主任

日前聯合國安理會表決通過美國版的俄烏戰爭提案，內容並未提及領土完整與譴責俄羅斯侵略事實，充份顯示川普總統主導下的美國外交立場及美俄的強權作風。如果從政治學角度觀察，學術理論有時就像占卜，可以說明現在、預測未來，川普政府就職以來國際現勢與對俄烏戰爭的態度和就會落入「公共選擇理論」的推論模型。

以美國總統川普的外交政策，一般評論者多以「瘋狂強人」、「商人本色」的性格評論川普不按牌理出牌的執政風格，這當然都是可以接受的角度。再從川普推動早日結束俄烏戰爭，今年2月18日美俄雙方代表在沙烏地阿拉伯首都利雅德的舉行和平會談，被侵略的烏克蘭竟然沒受到邀請，令人覺得意外。推動俄烏兩國的終戰會議居然讓烏克蘭「被缺席」，這是什麼道理？

以政治學的理論審視川普就任以來的各種政經政策與外交言行，正是「公共選擇理論」的徹底落實而已，循此理論脈絡更可預測美國政經未來的可能走向與結果。

▲▼川普在社群平台上傳AI生成影片，闡述他在加薩走廊的「美國夢」。（圖／翻攝自Truth Social）

▲川普在社群平台上傳AI生成影片，闡述他在加薩走廊的「美國夢」。（圖／翻攝自Truth Social）

細數川普就任以來，他的「瘋狂」外交政策和談話，對中國、加拿大、墨西哥加徵進口關稅，對所有進口的鋼和鋁加徵25%關稅，要對台積電徵收100%晶片關稅，關稅變成是大刀，到處亂砍。揚言買下格陵蘭，要收回巴拿馬運河，希望加拿大成為美國的51州，接管加薩走廊作經濟開發。即使調停俄烏戰爭，先醜化烏克蘭總統澤倫斯基是「未經選舉的獨裁者」、「成功的搞笑藝人」，接下來毫不諱言的提出要烏克蘭交出50%的稀土礦開採所有權。川普以經濟作為內容，政治作為手段，配合強勢的宣傳管道，看似「瘋狂」舉措正是操作政治理論「公共選擇」的具體而微。

「公共選擇理論」的核心論述在於以經濟工具解決政治問題，政治層面的黨派有其理性、現實與自利的行為表現，個人更以理性的私利運用在各種公共事務，將政治場域視為可操作的經濟市場，其中又以「尋租」行為最為直接，尋求有利的經濟利益，有時候政府更可以製造所謂「順應民意」的宣傳策略，合理化「尋租」行為，增加推動政策的說服力。

用「公共選擇」的理論觀點正解釋了川普政府一連串的「瘋狂」，實際上充滿了理性與自利，實際上一點都不瘋狂。

以非生產性的尋求利益活動取得額外資本，創造內聚的「美國再次偉大」作為宣傳口號，鼓動民族情緒，進而推動國際貿易，這才是川普的核心思想。但「尋租」之後的美國經濟與政治，美國提高關稅後與在烏克蘭進行的利益掠奪，形成一種壟斷式的經濟交易，轉化成國內市場經濟的「那一隻黑手」，政治干預以致效率低落，浪費支出性的資源分配偏差，與原本「尋租」獲得利益的期望值又產生落差，總體經濟受到損失，就會反映在政治效應，這些現象在「公共選擇理論」的案例之中都是有跡可循，也符合政治理論對未來發展的預測。

學術理論不是未卜先知，卻可以從模型當中推知最有可能的情況，川普是「瘋狂」還是理性，拭目以待！

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●作者諸葛俊，國立中山大學公共事務管理研究所博士，前玄奘大學大眾傳播系主任，以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

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關鍵字: 雲論 諸葛俊 公共選擇理論

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