ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

超徵背後藏有貪腐獎金　政府財政紀律擺好看？

我們想讓你知道…看看今年已是第六度還稅於民的新加坡，與新加坡財政部估計政府可維持收支大致平衡的情況至2030年。又回頭看看台灣國債鐘數字，以及難以收支平衡的財政狀況，忍不住想問，新加坡能，為什麼台灣不能？

▲ 景美財政園區的財政部大樓,財政部財政園區,財政人員訓練所。（圖／記者謝婷婷攝）

▲還錢於民的消息接連而出，尤其，去年超徵金額再次創下歷史新紀錄，讓許多民眾更加期待政府也能比照辦理。（圖／記者謝婷婷攝）

●黎舒／退休人士

超徵還民，您贊成普發現金一萬元嗎？繼新加坡為緩解民生物價上漲帶來的生活壓力，向每戶家庭發放800新加坡元（台幣2萬）購物券後，美國也傳出在川普上台後所成立的效率部，因大查貪腐、刪減不必要的支出，計畫將省下來的錢，普發7800萬戶的納稅家庭，估計每戶約可拿到5000美元（台幣16.4萬）。

還錢於民的消息接連而出，尤其，去年超徵金額再次創下歷史新紀錄，讓許多民眾更加期待政府也能比照辦理，把多出來的錢還給納稅人！

只是，幾日前賴總統才表示稅收將用在社會投資，包含0到6歲孩童國家一起養、高中職免學費和私立大學學費補助、推動長照3.0與百億癌症基金。然而，立委賴士葆卻表示這些項目，都已經編列在年度預算中。看起來，財政部說不清楚超徵去向，欺騙總統，欺騙人民，政府若拒絕還錢於民，恐難令人民心服！

超徵究竟怎麼用？　財政部說不出所以然

筆者以為超徵不能陷於黨派意識，超徵背後有嚴重的財政紀律與貪腐問題，有些拿去編一些自肥的專案預算給特定權貴與政客享用，尤其財稅人員還拿沒有法源的稅務獎勵金，徵越多獎金越多，令人質疑是標準的貪腐一條龍?

超徵究竟該怎麼用？向來財政部說法不外乎用於還債，奇怪的是，到底還了那些債？至今不見財政部說出個所以然來。國人只見超徵愈多，政府預算就編得愈高，支出也花得愈凶。

而且，迄今居高不下的國債鐘，已讓好幾位財政部長的超徵還債說，遭現實飆高的國債打臉！既然，超徵還債說禁不起國債鐘檢視，那麼，近4年超徵高達1兆8700多億的天文數字，錢到底哪裡去了？說不清楚的超徵去向，讓超徵彷彿成了超坑，坑殺人民點滴的血汗！

▼超徵究竟該怎麼用？向來財政部說法不外乎用於還債，奇怪的是，到底還了那些債？至今不見財政部說出個所以然來。（圖／路透社）

▲新台幣，鈔票，錢幣。（圖／路透社）

失去監督的鉅額超徵　逐年增加的國債鐘數字

依《預算法》第25條，除法定預算外，不得動用或處分公有財物，若有違反，就應依《民法》無因管理或侵權行為的規定返還人民。依此，超徵還給人民，於法有據。

此外，同法第59條規定「超收應一律解庫，不得逕行坐抵或挪移墊用。」弔詭的是，除了賴總統的社會投資說外，（25日）立委傅崐萁質詢行政院長卓榮泰，是否普發1萬元？卓院長表示可以用特別條例、特別預算，用在人民需要的地方。

卓院長的回答，恰好說明特別條例、特別預算，並非法定預算，既然不是法定預算，立法院就無法監督。超徵，儼然成了政府背後的小金庫嗎?

無庸置疑，國家是否能穩健永續發展，與落實財政紀律密不可分。2019年4月公布實施的財政紀律法，旨在嚴格控制政府的歲入與歲出，並取得平衡。但從失去監督的鉅額超徵，與依然超過6兆元的國債，如何讓人民相信財政紀律法不是擺好看？

看看今年已是第六度還稅於民的新加坡，與新加坡財政部估計政府可維持收支大致平衡的情況至2030年。又回頭看看台灣逐年增加的國債鐘數字，以及難以收支平衡的財政狀況，忍不住想問，新加坡能，為什麼台灣不能？

▼看看今年已是第六度還稅於民的新加坡，忍不住想問，新加坡能，為什麼台灣不能。（圖／記者李毓康攝）

▲中華民國國旗。（圖／記者李毓康攝）

►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

熱門點閱》

►「你不能贏的時候才愛他們」　最扛的教練團帶我們走過低潮

►「四接環評」　一場對環境部與環境運動的體檢

►公民團體與專業人士　罷免運動的「社會中間力量」

►最現代化的民粹主義象徵！　川普在美國總統史上獨樹一格

投稿
申訴
關鍵字: 黎舒 雲論 超徵 稅收 財政部 還錢於民 普發現金 國民黨

分享給朋友：

追蹤我們：

加入雲論，掌握更多最新觀點！
最新評論
烏克蘭與台灣的錯誤類比　新美國主義下的台灣調整之道
超徵背後藏有貪腐獎金　政府財政紀律擺好看？
中華隊網路聲量逾38萬筆　他喊「你不能贏的時候才愛..
川普與「尋租」－－「公共選擇理論」看他是瘋狂還是理..
川普拒絕回應是否「協防台灣」　交易的最佳時機還沒到..

推薦閱讀

超徵背後藏有貪腐獎金　政府財政紀律擺好看？

烏克蘭與台灣的錯誤類比　新美國主義下的台灣調整之道

中華隊網路聲量逾38萬筆　他喊「你不能贏的時候才愛..

賴清德兒子若能服兵役　必然更有號召力！

川普與「尋租」－－「公共選擇理論」看他是瘋狂還是理..

川普拒絕回應是否「協防台灣」　交易的最佳時機還沒到..

「你不能贏的時候才愛他們」　最扛的教練團帶我們走過..

最現代化的民粹主義象徵！　川普在美國總統史上獨樹一..

張哲生／1976－1978年北門圓環高架道路興建全..

眉毛濃淡性格大不同　6種眉型要小心

相關文章

烏克蘭與台灣的錯誤類比　新美國主義下的台灣調整之道

烏克蘭與台灣的錯誤類比　新美國主義下的台灣調整之道

美國直接介入烏克蘭戰爭並與俄羅斯進行談判，這對台灣究竟是利是弊，還是根本無關？這個問題成為近期國際關係分析中的討論焦點。然而，從理性的角度來..

2小時前

至少10綠委罷免案出現幽靈連署　「被連署」民眾都曾加入國民黨

至少10綠委罷免案出現幽靈連署　「被連署」民眾都曾加入國民黨

9罷免案未達連署提議門檻「清一色綠委」　還可補提「1次為限」

9罷免案未達連署提議門檻「清一色綠委」　還可補提「1次為限」

陳冠廷罷免案領銜人被冒名　接中選會通知驚「從沒看過連署表格」

陳冠廷罷免案領銜人被冒名　接中選會通知驚「從沒看過連署表格」

柯建銘脫口國防預算都「推給徐巧芯」　她嗆下流：召委是王定宇

柯建銘脫口國防預算都「推給徐巧芯」　她嗆下流：召委是王定宇

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

超徵背後藏有貪腐獎金　政府財政..

超徵背後藏有貪腐獎金　政府財政..

烏克蘭與台灣的錯誤類比　新美國..

中華隊網路聲量逾38萬筆　他喊..

賴兒子服役　必然更有號召力！

川普與「尋租」

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面