超徵背後藏有貪腐獎金　政府財政紀律擺好看？

▲還錢於民的消息接連而出，尤其，去年超徵金額再次創下歷史新紀錄，讓許多民眾更加期待政府也能比照辦理。（圖／記者謝婷婷攝）

●黎舒／退休人士

超徵還民，您贊成普發現金一萬元嗎？繼新加坡為緩解民生物價上漲帶來的生活壓力，向每戶家庭發放800新加坡元（台幣2萬）購物券後，美國也傳出在川普上台後所成立的效率部，因大查貪腐、刪減不必要的支出，計畫將省下來的錢，普發7800萬戶的納稅家庭，估計每戶約可拿到5000美元（台幣16.4萬）。

還錢於民的消息接連而出，尤其，去年超徵金額再次創下歷史新紀錄，讓許多民眾更加期待政府也能比照辦理，把多出來的錢還給納稅人！

只是，幾日前賴總統才表示稅收將用在社會投資，包含0到6歲孩童國家一起養、高中職免學費和私立大學學費補助、推動長照3.0與百億癌症基金。然而，立委賴士葆卻表示這些項目，都已經編列在年度預算中。看起來，財政部說不清楚超徵去向，欺騙總統，欺騙人民，政府若拒絕還錢於民，恐難令人民心服！

超徵究竟怎麼用？ 財政部說不出所以然

筆者以為超徵不能陷於黨派意識，超徵背後有嚴重的財政紀律與貪腐問題，有些拿去編一些自肥的專案預算給特定權貴與政客享用，尤其財稅人員還拿沒有法源的稅務獎勵金，徵越多獎金越多，令人質疑是標準的貪腐一條龍?

超徵究竟該怎麼用？向來財政部說法不外乎用於還債，奇怪的是，到底還了那些債？至今不見財政部說出個所以然來。國人只見超徵愈多，政府預算就編得愈高，支出也花得愈凶。

而且，迄今居高不下的國債鐘，已讓好幾位財政部長的超徵還債說，遭現實飆高的國債打臉！既然，超徵還債說禁不起國債鐘檢視，那麼，近4年超徵高達1兆8700多億的天文數字，錢到底哪裡去了？說不清楚的超徵去向，讓超徵彷彿成了超坑，坑殺人民點滴的血汗！

▼超徵究竟該怎麼用？向來財政部說法不外乎用於還債，奇怪的是，到底還了那些債？至今不見財政部說出個所以然來。（圖／路透社）

失去監督的鉅額超徵 逐年增加的國債鐘數字

依《預算法》第25條，除法定預算外，不得動用或處分公有財物，若有違反，就應依《民法》無因管理或侵權行為的規定返還人民。依此，超徵還給人民，於法有據。

此外，同法第59條規定「超收應一律解庫，不得逕行坐抵或挪移墊用。」弔詭的是，除了賴總統的社會投資說外，（25日）立委傅崐萁質詢行政院長卓榮泰，是否普發1萬元？卓院長表示可以用特別條例、特別預算，用在人民需要的地方。

卓院長的回答，恰好說明特別條例、特別預算，並非法定預算，既然不是法定預算，立法院就無法監督。超徵，儼然成了政府背後的小金庫嗎?

無庸置疑，國家是否能穩健永續發展，與落實財政紀律密不可分。2019年4月公布實施的財政紀律法，旨在嚴格控制政府的歲入與歲出，並取得平衡。但從失去監督的鉅額超徵，與依然超過6兆元的國債，如何讓人民相信財政紀律法不是擺好看？

看看今年已是第六度還稅於民的新加坡，與新加坡財政部估計政府可維持收支大致平衡的情況至2030年。又回頭看看台灣逐年增加的國債鐘數字，以及難以收支平衡的財政狀況，忍不住想問，新加坡能，為什麼台灣不能？

▼看看今年已是第六度還稅於民的新加坡，忍不住想問，新加坡能，為什麼台灣不能。（圖／記者李毓康攝）

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