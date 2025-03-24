「蔡蘇爬山」暗藏政治玄機？　賴清德的政治壓力並不小

▲前總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌相約爬山。（圖／蔡英文臉書）

●陳淞山／專欄作家

如火如荼的大罷免行動已經進入成敗攤牌的政治階段，綠營動員力道更加猛烈，藍營陷入愁雲慘霧當中，看起來，隱身在後的賴清德總統兼黨主席也正面臨著前所未有的新考驗，不管他有沒有實際介入運作大罷免，政治成敗都會算在他的頭上，畢竟根據民進黨主席會議日前通過的二階段連署罷免協助行動的結論已經下達動員令，民進黨基層的罷免怒火勢頭已經遍地開花，賴清德黨主席必須一肩扛起並承擔成敗責任。

蔡英文、蘇貞昌結伴爬山 時機敏感似乎不單純

同時間前總統蔡英文與前行政院長蘇貞昌結伴爬山的照片及新聞，因為時機敏感而引發外界聯想，究竟暗藏何種政治玄機？看起來似乎並不單純。

有的認為跟蘇巧慧準備參加民進黨新北市長初選提名有關，有的認為是與賴清德總統把中國定義為「敵對勢力」相關連，但是否賴清德與蔡英文的既競爭又合作政治關係真的又要浮上檯面，以蔡英文前總統一貫低調的政治作風來看，恐怕也還不到互別苗頭的政治競爭局面。

事實上，蘇貞昌前院長與賴清德前副總統時期，兩人的政治關係就發生了大問題，還曾發生為了賴清德副總統因某事而被蘇貞昌院長在電話中「大罵」的事情，讓賴清德感受到相當大的政治委曲。

後來，賴清德總統上任後，拔除了蘇貞昌前院長大力提拔的多位行政部會正副首長及國營事業的董事長或總經理，賴、蘇不合的政治傳聞更甚囂塵上，幾乎已到了相敬如冰、老死不相往來的破裂情境，更何況，最近為了賴清德黨主席可能有意支持林右昌秘書長與蘇巧慧立委競爭新北市長初選的傳聞不斷，更讓蘇貞昌前院長必須為了女兒蘇巧慧站出來掠陣相搏，賴蘇關係正面臨前所未有的緊張關係，未來勢必會越演越烈，更加難以收拾！

▼蔡英文前總統與賴清德總統的政治關係，基本上好不到哪裡去，畢竟當年總統初選的政治挑戰，早已深深埋下兩人不合的政治心結。（資料照／記者李毓康攝）

蔡賴關係好不到哪去 賴清德有三座大山要過

蔡英文前總統與賴清德總統的政治關係，基本上也好不到哪裡去，畢竟當年總統初選的政治挑戰，早已深深埋下兩人不合的政治心結，再加上前海基會董事長鄭文燦因貪瀆弊案官司纏身，也讓對鄭文燦愛護有加的蔡英文前總統對賴清德總統感到心寒，蔡、賴之間更是難有恩怨化解的機會。

尤其是，從賴清德總統大力提拔羅文嘉擔任海基會副董事長兼秘書長之後，便大力拔除蔡英文前總統在海基會的諸多人馬，甚至遠有發生在鄭文燦當董事長，弊案官司還未纏身曝光之前，就出手砍除蔡英文與鄭文燦的親信幕僚，完全不顧鄭文燦的政治臉面，早就傳聞滿天飛，被外界解讀為羅文嘉早就事先清楚知悉鄭文燦即將官司纏身，才敢在鄭出事之前，就拿大刀砍人，只為了要安插自己的親信進海基會。

因此，蔡英文與蘇貞昌的結伴爬山照片與消息，看起來是政治警告意味相當濃厚的不單純政治事件，其目的就在要賴清德總統「有所節制」，不要再那麼肆無忌憚地「動」他們的人。

同時也意味著，萬一哪天賴清德落難需要他們出馬相挺的時候，就連電話都不接，找不著他們，因為各人造業各人擔，做人做事都要為自己留點餘地！

其實，民進黨原本就是派系政治的集合體，有外敵，全力團結對外，有內鬥，總在內部權力爭奪爭霸時發生，尤其是黨內初選競爭，刀刀見骨的政治戲碼，處處可見！賴清德總統兼黨主席，眼前觸目可即，就有三座大山要過！

首先是大罷免的政治成敗，接下來就是六都與縣市長的初選，再來就是最後地方選舉的輸贏結果，更遑論國際政治情勢與兩岸關係的可能變化及因應作為等等。這都是賴清德總統兼黨主席「高處不勝寒」的政治大事，稍一處理不慎，萬一政治聲望大跌之際，蔡英文與蘇貞昌的「芒刺在背」政治力道的反撲可就不容忽視了！

總之，賴清德總統的內憂外患政治壓力其實並不小，而前面的政治大山與障礙挑戰更是接踵而來，蔡英文與蘇貞昌的政治結盟示警意味相當濃厚，黨內其他派系各懷鬼胎或各有所圖的情況也是時有所聞，這是考驗賴清德總統兼黨主席政治智慧、視野格局與領導能力的重大挑戰。

如何做好領導人的政治角色與分寸拿捏？如何發揮政治共主的能耐與價值？甚至如何處理好黨內各大老的政治情緒與各大派系的資源共享及分配？看起來，就是賴清德總統能否做好總統兼黨主席以及連任總統的真正挑戰吧！

▼民進黨原本就是派系政治的集合體，尤其是黨內初選競爭，刀刀見骨的政治戲碼，處處可見，賴清德眼前觸目可即，就有三座大山要過。（圖／民進黨提供）

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