ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

「台灣有事論」的弦外之音　吹皺美中日的一池春水

我們想讓你知道…高市早苗一句「台灣若有事，日本將行使集體自衛權」，揭露美中日三方的盤算。日本國內認為高市是為爭取軍備預算增加而來，而美國只想美日同盟一起出錢抗中，不想日本防礙明年川習會大戲，也不樂見日本軍國主義復辟。筆者認為，高市想要安全、經濟都靠美國，勢必要付出高額代價。

▲▼日本首相高市早苗。（圖／路透社）

▲日本首相高市早苗「台灣有事，日本將行使集體自衛權」一席話，透露了美中日三方各自盤算。（圖／路透社）

●趙春山／淡江大學中國大陸研究所榮譽教授

日本首相高市早苗11月7日在眾議院接受質詢時表示，如果「台灣有事」，伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」。她還列舉了中共可能控制台灣的手段，如海上航道封鎖、使用武力，或是網路宣傳等。

高市此言一出，立即在日本國內外引發眾議。最讓人注目的是中共駐大阪總領事薛劍，在8日於社群媒體發文，語帶威脅稱，「若膽敢擅自插手，毫不猶豫斬斷你們那骯髒的脖子。」雖然貼文之後已被刪除，但餘波盪漾，為中日關係添加不穩定的變數。

▼中國外交部連6發海報、解放軍報並以頭版報導，痛批高市早苗意圖「重返軍國主義道路」。（圖／翻攝解放軍報）

▲▼頭版痛批高市早苗　解放軍報：日本是否重返軍國主義道路？。（圖／翻攝解放軍報）

所謂「存亡危機事態」，這是日本2015年通過安全保障法制時的新增語彙，意指即使日本沒有遭到直接攻擊，但美國等與日本密切相關的他國遭到武力攻擊，進而形成「威脅日本國家存亡、明顯從根本顛覆國民生命與權利的危險狀態」，是日本自衛隊可行使受限的集體自衛權要件之一

台灣有事論　卸任現任誰來說大不同

至於「台灣有事論」，則是高市師承日本前首相安倍晉三2021年12月1日訪台時，參加一場智庫座談會的說法。安倍在演講中聲稱，「台灣有事即日本有事，也就是日美同盟有事。」意指中共若武裝入侵台灣，將對日本本土構成嚴重威脅。安倍當時已卸任首相，而高市是現任首相，說法雖同，但意義卻大不相同。

《沖繩時報》社論即以「首相，不要輕言參戰」為題，強調高市早苗在國會的發言具有挑釁意味，可能刺激中方，反而威脅日本安全。

高市與中共的關係本就「先天不足」，在中共眼裡，高市有參拜「靖國神社」和公開否認「南京大屠殺」的不良紀錄。日本《共同社》於10月4至6日進行的全國電話民調結果顯示，有68.4％受訪者對高市上任後的政策抱有「期待」；但同時有53.6％的受訪者認為，高市恐將使未來的日中關係惡化。

▲▼習近平,高市早苗。（圖／路透）

▲高市早苗曾說中國是日本重要鄰國，應穩定雙邊關係，但一席「台灣有事論」踩到了北京紅線，引發中國全面反擊。（圖／路透）

高市曾表明，中國大陸是日本重要鄰國，有必要構築建設性且穩定的雙邊關係，但也點出對中國有經濟安全上的擔憂，未來希望藉由領袖會談的坦率對話，全面推動中日「戰略互惠關係」。高市此番在「台灣問題」說事，已觸及北京眼裡的「核心利益」。

發言踩北京紅線　中日關係擺盪

中共抨擊高市的說法「違反一中原則」和「干涉中國內政」；但中共不會認為，日本有出兵協防台灣的可能性。在安倍晉三提出「台灣有事論」3年過去，日本慶應義塾大學歷史社會學教授小熊英二指出，台日之間對「亞洲安全」的認知仍存在巨大落差，日本至今仍未形成應對東亞區域安全的共識，無論朝野政治人物或社會輿論，都不真心認為日本會被捲入戰爭，更別說淪為戰場。

因此，對於中共而言，高市的國防和外交政策，才是值得關注的重點。在高市提出「台灣有事論」後，日本前首相鳩山由紀夫公開質疑，她的政府正在試圖製造危機感，以此做為增強軍力的理由。

▲▼ 日本自衛隊軍機2021年8月24日自日本起飛前往阿富汗首都喀布爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本國內認為，高市早苗「台灣有事論」主要是為了製造危機感，以利增加軍備預算的爭取。但這也讓美中有了日本軍國主義復辟的疑慮。（圖／達志影像／美聯社）

戰後日本經濟復甦，領導人皆追求取得與經濟力相應的政治地位，所謂「正常國家」的一個重要指標，就是軍備再武裝。前首相岸田文雄政府於2022年修訂以大約10年為期考量的安全保障相關3份文件，文件記載著日本2027年度前，整備的防衛裝備與必要的相關費用等。

軍備再武裝　「正常國家」重要指標

高市在其就任後發表的首次施政方針演說中宣布，將修訂安保三文件，提前實現將國防支出占GDP2％的目標，部署遠程導彈與潛艦強化威懾和反擊能力；此外，高市還聲稱將改善自衛隊待遇、改革自衛隊退休金制度等，一系列軍事發展措施。

在外交方面，高市將持續強力促進作為她外交支柱的「自由開放印太」，這是安倍晉三生前提出的重要戰略。強調以日美同盟為基軸，深化與美韓、美菲、美澳印等國的多邊安全合作。

美國視日本為其亞洲最堅強的盟友，中共自然會關注川普對高市政府的態度。根據《日本經濟新聞》報導，美國國務院發言人曾就高市的言論發表聲明，指出「美國致力於維護台灣海峽的和平與穩定，反對雙方任何一方單方面改變現狀」。我認為美國的聲明避重就輕；相較之下，川普的表態則是話中有話。

盟友不一定是朋友　川普話中有話

川普接受《福克斯新聞》採訪時，記者拋出高市早苗的相關言論並詢問，「中國不是我們的朋友，對吧」；對此川普表示，「我們的許多盟友也算不上是我們的朋友，我們的盟友在貿易上占我們的便宜，比中國還要更多」。

▲▼ 美國總統川普與日本首相高市早苗。（圖／路透）

▲日本首相高市早苗的「台灣有事論」，吹皺美中日三方關係的一池春水。（圖／路透）

川普希望日本參與西方遏制中共的行列，但不願日本妨害他明年與習近平進行的一場外交大戲。此外，根據CNN日前的民意調查，川普的支持度已降至37％；有61％的人認為他的政策導致國內經濟形勢的惡化。因此，面對美國期中選舉的挑戰，川普欲以緩和中美關係來擺脫目前的困境。

值得注意的是，中共批評高市的「錯誤言論」，反應卻是針對美方的表述。大陸外交部發言人林劍在例行記者會上強調，「我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，停止縱容、支持『台獨』分裂勢力，停止損害中美關係和台海和平穩定。」

高市盤算代價高　美日中關係重整步伐

安倍雖具濃厚右翼色彩，上台後也強調以美日同盟為基石；但面對川普政策的不確定性，加上退出TPP，以及採「對等關稅原則」對各國課稅，迫使安倍於2018年10月，率百名以上企業界前往中國大陸進行經濟之旅，並與中共簽署多達50餘項協議。在安倍看來，「安全靠美國，經濟靠中國」，可以強化對中關係，做為日本與美國談判的籌碼。

高市的做法不僅安全靠美國，希望經濟也靠美國。但川普喜好交易，高市必須評估日本因此要付出多大的代價；此外，川普期待日本分攤防衛負擔，但不會樂見日本因重整軍備，走上「軍國主義復辟」的道路。

▲▼日本首相高市早苗,高市早苗,美人托腮。（圖／達志影像）

▲日本首相高市早苗想要「安全靠美國，經濟也靠美國」，但面對交易性格的美國總統川普，恐需付出更大的代價。（圖／達志影像）

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●本文轉載自「美麗島電子報」，以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

 《熱門閱讀》

►日本新首相的挑戰　在憲法束縛與國際現實之間尋找安全定位

►中國的十五五怎麼計畫台灣？　不宜輕忽這些一字千金的公告

►AI時代的就業警鐘　美國科技公司裁員潮背後的反思

►重啟核能　賴清德總統已經跟上COP30的腳步？

►不管是否重擁核能　再生能源不可拋

投稿
申訴
美麗島電子報專欄

美麗島電子報專欄 美麗島電子報

二ＯＯ九年十二月，美麗島電子報在「引領兩岸問題討論」的簡單想法中誕生。創刊以來，美麗島電子報每天擴充政治、國際、兩岸、財經、生活專論以及新聞，鎖定重大議題，尋找各領域關心台海的專家投入專欄群。

美麗島電子報最新文章

more

「台灣有事論」的弦外之音　吹皺美中日的一池春水

賴清德「雜質說」醉翁之意不在酒　當然不是失言而是為..

與台灣危險論、台灣麻煩論應對背景　必須從根本擊垮它

賴清德、民進黨民調遭遇重大危機　滿意度被川普打個滿..

「天龍國」竟有3藍委面臨罷免投票？　國民黨必須對症..

關鍵字: 高市早苗 日本首相 日本自衛隊 台灣有事 趙春山 美中日關係

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
政院版《財劃法》修正案出爐　中央與地方為何再掀爭議
政治壓力下的財政韌性　台灣如何避免從「戰略投資」變..
美政府停擺落幕　全球經濟動盪風暴正逼近
台幣升值拉警報　貨幣戰爭號角響起？
日外交爭端加劇　北京正對日本進行「非戰爭手段」的全..

推薦閱讀

天坑、月世界、光電板　逸樂重於民生的行政失能

美政府停擺落幕　全球經濟動盪風暴正逼近

政治壓力下的財政韌性　台灣如何避免從「戰略投資」變..

政院版《財劃法》修正案出爐　中央與地方為何再掀爭議

台幣升值拉警報　貨幣戰爭號角響起？

「奧斯卡遺珠」的終極悖論　阿湯哥為何贏了世界卻輸了..

國民黨有四顆蘋果　民進黨只有一顆芭樂

日外交爭端加劇　北京正對日本進行「非戰爭手段」的全..

「母親的愛」國家的債　長照悲歌該醒了

「台灣病」不是病　而是改革起點

相關文章

胡錫進批高市早苗「惡毒巫婆」　美駐日大使反譏：搞不清楚狀況

胡錫進批高市早苗「惡毒巫婆」　美駐日大使反譏：搞不清楚狀況

11/15 18:02

馬英九稱高市涉台言論「躁進」　吳思瑤諷：想大張旗鼓引狼入室？

馬英九稱高市涉台言論「躁進」　吳思瑤諷：想大張旗鼓引狼入室？

中國對日祭「複合威脅」　涉外人士：受害國家遍及印太、歐洲

中國對日祭「複合威脅」　涉外人士：受害國家遍及印太、歐洲

陸三大航空公司：開放免費退改日本機票！

陸三大航空公司：開放免費退改日本機票！

陸勸民眾「暫時勿赴日」！　退役日將叫好：中國人太多很困擾

陸勸民眾「暫時勿赴日」！　退役日將叫好：中國人太多很困擾

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

天坑、月世界、光電板　逸樂重於..

天坑、月世界、光電板　逸樂重於..

美政府停擺落幕　全球經濟動盪風..

政治壓力下的財政韌性　台灣如何..

政院版《財劃法》修正案出爐　中..

台幣升值拉警報　貨幣戰爭號角響..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面