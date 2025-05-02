賴清德、民進黨民調遭遇重大危機　滿意度被川普打個滿頭包

▲美麗島電子報本月國政民調，賴清德總統信任度和滿意度雙雙下跌，政黨好感度上民進黨也大幅下滑。（圖／總統府提供）

●陳敏鳳／資深媒體人

美麗島電子報本月國政民調，賴清德總統信任度和滿意度雙雙下跌，政黨好感度上民進黨也大幅下滑。賴清德總統的施政滿意度跌至47.1％，不滿意度上升到47.3％，就統計學上是還在誤差範圍內，但就其政治意義思考，的確是大警訊。本來藍白相加都不及民進黨的局勢也反轉了，現在藍白相加是大於民進黨，壞消息接踵而至，源頭可能來自川普的高關稅，但會擴及到國內什麼的政治效應可能會超乎預期。

賴清德、民進黨遭遇死亡交叉 政治局勢無形正在改變

本月國政民調，賴清德信任度下滑8.1％，跌至48.6％，負向評價上升6％，達到43.0％，信任度正向還是贏過負向評價，但在施政滿意度上，則有比較戲劇性的反轉，執政滿意度下滑8.5％，達到47.1％，不滿意度上升6.7％，達到47.3％。

純就數字顯示，是滿意度和不滿意度的死亡交叉，不過，只相差0.2個百分點，外界認為是在誤差範圍之內，但就政治意義上，是賴清德上任之後遇到的重大政治危機。

▼美麗島四月國政民調。（圖／美麗島電子報提供，下同）

而更糟的是，在政黨支持上也有逆轉的趨勢，過去民進黨占優勢，往往大於藍加白政黨，但這次卻出現綠小於藍加白的局勢，民進黨好感度下滑8.9％，是府院黨最大幅的，跌到43.8％，負面評價上升8.0％，達到48.9％，負面評價遠高於好感度，這才是真正的死亡交叉。

國民黨好感度上升幅度也不高，才上升2.0％，微升至29.2％，負向評價下跌3.1％，到58.1％，簡單來說，國民黨的表現實在也好不到那裡去，不管2％或3％都在誤差範圍之內，顯然受訪民眾對國民黨一連串的死亡連署以及抗議司法，也不以為然。

藍白加起來大於綠，主要是來自於白營的增加，白營增加了6.1％，達到31.5％，負向評價下滑6.7％，高達54.3％，雖然負向評價藍白都高於綠營，但好感度藍白相加60.7％，大於綠營43.8％，政治局勢無形正在改變。

藍白避免仇恨、川普關稅 對賴政府是個警告

這波衝擊執政黨的府院黨三方民調，最大的方向，應該就是來自於川普的高關稅政策。長期以來，執政黨一直強調與美國關係良好，何況台積電還在宣布關稅之前已經在白宮宣示要投資美國一千億美元，事後還回台灣在總統府舉行記者會，讓外界認為台灣已經付出代價，未來在高關稅政策上，很可能獲得比較優惠的待遇，所以當川普宣布32％，只比中國少2％，國人當然會對賴政府產生質疑，也會對國安團隊能力有所懷疑。

尤其那幾天行政院還請大家可以安心入睡，跟事後川普宣布的差距如此之大，當然心驚膽顫，而政院的談判代表人又是沒有經貿背景的副院長鄭麗君，自然會讓民眾發生很大的質疑。

而且高關稅對台灣經濟衝擊很大，先前的國安作業顯然不理想，後來的補救措施也沒有引起民眾信任感，對談判代表召集人更沒有信心，而應該位居重中之重的經濟部長郭智輝又頻頻發言錯誤，導致整個府院黨的團隊讓選民失去信心，以至於民調大跌。

當然，也有一個細節值得注意。就是這個月內，藍白很多爭議性的立委都躲起來了，例如台北市多位立委好像一下子就隱身了，這也造成民眾對藍軍仇恨值降低。

而當藍白不亂國會了，那就是執政團隊現出原形的時候，在立法院回答質詢時，也有若干部會首長發言或者表現失當，這也是扣分原因。再來就是一些人事安排，民眾可能早有所感，認為不適任，但在蜜月期內加上第一年全看藍白亂象，自然就掩蓋了執政團隊的漏洞。

所以早就很多人說，如果藍白在第一年國會任期正常發揮監督力量，勢必不會落到如此有20席左右要遭到罷免的慘狀，果然藍白在正常國會運作下，不就讓執政團隊原形現出。

經此一遭，對賴政府是一警告，在大罷免的壓力下，藍白在國會的運作勢必會走入比較正規的作法，避免再增加仇恨值的作法，那全國人民的目光也就會放在執政團隊上。

那麼請問那些不適任或者胡言亂語的部會首長要不要換掉，520前夕是否應該要進行小改組，以回應民意的需求，若仗著第一年藍白亂象過日子，那可能沒有那麼好過了。

就像台北101大樓的董事長，真的是賣雜貨的人嗎？台灣稀罕的是台北一座101大樓，並不稀罕新光三越百貨或太平洋SOGO百貨有幾家分店，這位董事長還在罷免期間與台中一些立委同台？

這種國際觀和政治正確度都不太好的人，久而久之，大家是看不起用她的人還是看不起台北101大樓了，不要以為只是一家百貨店，或是一樁小事，任何一樁小事都會變成大問題，尤其局勢不好時，小問題就會變成大問題，需小心再小心。

▼在大罷免的壓力下，藍白在國會的運作勢必會走入比較正規的作法，避免再增加仇恨值的作法，那全國人民的目光也就會放在執政團隊上。（圖／記者李毓康攝）

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