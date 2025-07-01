ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

賴清德「雜質說」醉翁之意不在酒　當然不是失言而是為罷免

我們想讓你知道…「雜質說」當然會激化台灣內部朝野之間、藍綠之間的對抗氛圍。而對於民進黨而言，對選舉和權利的追逐才是最為核心的目標，至於台灣內部的凝聚與和諧，本身並不重要。

▲總統賴清德團結國家十講。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德團結國家十講。（圖／總統府提供）

●陳先才／廈門大學台灣研究中心主任

台灣領導人賴清德近日在「團結十講」第二講中突然拋出「打掉雜質」的論調，在台灣輿論場引發兩極反應，綠營支持者自然歡欣鼓舞，然而藍白陣營則猛批賴清德失言，在台灣內部繼續製造對立。

客觀而論，關於賴清德的「雜質說」，真的是失言嗎？恐怕沒有這麼簡單，他當然不是失言，而是有意而為之的政治動員動作。其實質就是要為接下來的大罷免投票階段繼續造勢，目標就是要消滅藍白等在野勢力。

有意為之的政治動員動作　為大罷免投票造勢

一則是賴清德在為第三階段大罷免投票尋找所謂的正當性。在賴清德和民進黨那裡，只要是不同聲音，都是雜質，只要是對民進黨當局的政見持異議者，都應該被清除。賴清德在「團結十講」第一講中，就公開排擠、歧視秉持不同史觀的台灣人。

事實上，自賴清德上台以來的這一年中，只要是監督和批判賴清德當局的施政，就會被綠營貼上異議之標籤，難道不認同民進黨就要被消滅？賴清德這種以雜質用作形容在野黨、異議人士或不同聲音的做法，當然是一種政治上的清算。

賴清德身為台灣地區領導人，理應擁有政治高度。賴清德今日面臨的朝小野大之政治困境，是台灣民眾在2024年選舉中理性投票的結果，他應該尊重選舉投票結果，要遵行認賭服輸的原則，而不是一味對抗與清算。

尤其是面對當前台灣社會朝野對立的局面，他應該彎下身段，傾聽民意，尊重多元，而不是胡亂扣帽，甚至為了大罷免而激發台灣民粹。

大罷免困境加劇　民進黨、賴清德心裡越來越沒底

二則是「雜質說」也從一定層面凸顯出綠營大罷免的困境在加劇，尤其是賴清德的焦慮情緒開始出現。隨著大罷免進入第三階段的罷免投票階段，表面上看似綠營形勢一片大好，罷藍和罷綠在第二階段的連署結果為31：0，然而綠營的危機還是客觀存在。

畢竟連署與投票是兩回事，加之距離投票時間還有近一個月的時間，台灣民意的變化和躁動客觀存在，綠營能否將連署的氣勢一直延續到投票日，本身就有難度。加之，從最近的各項民調來觀察，在罷免投票中投不同意票的比例一直多於同意罷免的群體，甚至有增長之勢。

以台灣民意基金會近兩個月的資料就可以看出，5月多4個多百分點，6月則多近10個點。顯然台灣民意能否持續關注和支持大罷免，民進黨和賴清德的心理越來越沒有底。

以賴清德硬幹到底、缺乏妥協精神的個性，他自然會選擇不斷加碼跟進，透過孤注一擲的強硬手段來對抗，「雜質說」自然成為賴清德為綠營基本盤提供的精神鴉片，也是他動員深綠支持者的操作手法，用意當然還是在大罷免。

▼賴清德「雜質說」自然成為綠營基本盤精神鴉片，也是動員深綠支持者的操作手法。（圖／罷免團隊提供）

▲▼。（圖／罷免團隊提供）

製造台灣內部對立　激起綠營基本盤士氣

三則是賴清德透過「雜質說」來激起台灣社會的內部對立，鞏固基本盤，這是民進黨長期慣用的手法，更是進行政治動員和選舉操作的重要手段。

民進黨非常擅長選舉，其最有效地的手法就是製造台灣內部的對立，從而激起綠營基本盤的士氣，這是民進黨在過去數十次重要選舉中的慣用伎倆。

「雜質說」當然會激化台灣內部朝野之間、藍綠之間的對抗氛圍。而對於民進黨而言，對選舉和權利的追逐才是最為核心的目標，至於台灣內部的凝聚與和諧，本身並不重要，也不是民進黨所關注的焦點。

畢竟在台灣，只要掌握權力，就擁有分配資源的權力，民進黨自2016年重返執政以來，已經習慣了享受權力、占有資源的狀態，自然不甘心面臨如今朝小野大之困境。

▼對於民進黨而言，對選舉和權利的追逐才是最為核心的目標，至於台灣內部的凝聚與和諧，本身並不重要。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼。（圖／記者屠惠剛攝）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●本文獲授權，轉載自「美麗島電子報，以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►台灣當前少子化困局！　面對人口轉型要有新思維

►戰狼外交侵害他國主權　中國霸凌觸碰新底線

►富人敗在投資上！　中產輸在理財中、窮人困在消費裡

►賴清德像「唐三藏」念經　「信念感」包容眾生眾相才能有團結

投稿
申訴
美麗島電子報專欄

美麗島電子報專欄 美麗島電子報

二ＯＯ九年十二月，美麗島電子報在「引領兩岸問題討論」的簡單想法中誕生。創刊以來，美麗島電子報每天擴充政治、國際、兩岸、財經、生活專論以及新聞，鎖定重大議題，尋找各領域關心台海的專家投入專欄群。

美麗島電子報最新文章

more

關鍵字: 大罷免 陳先才 賴清德 民進黨 雲論 雜質說

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
賴清德「雜質說」醉翁之意不在酒　當然不是失言而是為..
台灣當前少子化困局！　面對人口轉型要有新思維
國際火線／《魷魚遊戲3》：資本主義社會的人吃人寓言
莫忘初心！　教育部不該忘記對偏鄉的神聖承諾
川普不爽！加拿大秒撤稅　面對川普強勢談判的貿易現實

推薦閱讀

台灣當前少子化困局！　面對人口轉型要有新思維

賴清德「雜質說」醉翁之意不在酒　當然不是失言而是為..

莫忘初心！　教育部不該忘記對偏鄉的神聖承諾

川普不爽！加拿大秒撤稅　面對川普強勢談判的貿易現實

富人敗在投資上！　中產輸在理財中、窮人困在消費裡

一黨獨政、一人獨斷、一路獨裁　這就是台灣要的民主？

戰狼外交侵害他國主權　中國霸凌觸碰新底線

AI時代「思考力」危機　不只失去「動腦機會」更是「..

眉毛濃淡性格大不同　6種眉型要小心

守夜人的殞落　聯合國80年後的虛空承諾

相關文章

傅崐萁首場花蓮反罷造勢登場　支持者揮國旗擠滿體育館

傅崐萁首場花蓮反罷造勢登場　支持者揮國旗擠滿體育館

首波立委罷免案將於7月26日投票，被綠營視為「首惡」的國民黨團總召傅崐萁今（1日）一連在花蓮舉辦兩場《花蓮反惡罷團結大會》。據記者實際觀察，..

7小時前

喊話大罷免大失敗賴清德就辭黨主席！　吳宗憲：好好做個全民總統

喊話大罷免大失敗賴清德就辭黨主席！　吳宗憲：好好做個全民總統

檢調又約談中央黨部黨工　國民黨：企圖在罷免時癱瘓黨務運作

檢調又約談中央黨部黨工　國民黨：企圖在罷免時癱瘓黨務運作

快訊／立法院會強碰傅崐萁花蓮造勢　韓國瑜一小時宣布散會

快訊／立法院會強碰傅崐萁花蓮造勢　韓國瑜一小時宣布散會

快訊／賴清德就任總統後首次財產申報　存款1125萬、仍揹1246萬房貸

快訊／賴清德就任總統後首次財產申報　存款1125萬、仍揹1246萬房貸

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

台灣當前少子化困局！　面對人口..

台灣當前少子化困局！　面對人口..

賴清德「雜質說」醉翁之意不在酒..

莫忘初心！　教育部不該忘記對偏..

川普不爽！加拿大秒撤稅　面對川..

富人敗在投資上！　中產輸在理財..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面