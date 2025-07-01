賴清德「雜質說」醉翁之意不在酒　當然不是失言而是為罷免

▲總統賴清德團結國家十講。（圖／總統府提供）

●陳先才／廈門大學台灣研究中心主任

台灣領導人賴清德近日在「團結十講」第二講中突然拋出「打掉雜質」的論調，在台灣輿論場引發兩極反應，綠營支持者自然歡欣鼓舞，然而藍白陣營則猛批賴清德失言，在台灣內部繼續製造對立。

客觀而論，關於賴清德的「雜質說」，真的是失言嗎？恐怕沒有這麼簡單，他當然不是失言，而是有意而為之的政治動員動作。其實質就是要為接下來的大罷免投票階段繼續造勢，目標就是要消滅藍白等在野勢力。

有意為之的政治動員動作 為大罷免投票造勢

一則是賴清德在為第三階段大罷免投票尋找所謂的正當性。在賴清德和民進黨那裡，只要是不同聲音，都是雜質，只要是對民進黨當局的政見持異議者，都應該被清除。賴清德在「團結十講」第一講中，就公開排擠、歧視秉持不同史觀的台灣人。

事實上，自賴清德上台以來的這一年中，只要是監督和批判賴清德當局的施政，就會被綠營貼上異議之標籤，難道不認同民進黨就要被消滅？賴清德這種以雜質用作形容在野黨、異議人士或不同聲音的做法，當然是一種政治上的清算。

賴清德身為台灣地區領導人，理應擁有政治高度。賴清德今日面臨的朝小野大之政治困境，是台灣民眾在2024年選舉中理性投票的結果，他應該尊重選舉投票結果，要遵行認賭服輸的原則，而不是一味對抗與清算。

尤其是面對當前台灣社會朝野對立的局面，他應該彎下身段，傾聽民意，尊重多元，而不是胡亂扣帽，甚至為了大罷免而激發台灣民粹。

大罷免困境加劇 民進黨、賴清德心裡越來越沒底

二則是「雜質說」也從一定層面凸顯出綠營大罷免的困境在加劇，尤其是賴清德的焦慮情緒開始出現。隨著大罷免進入第三階段的罷免投票階段，表面上看似綠營形勢一片大好，罷藍和罷綠在第二階段的連署結果為31：0，然而綠營的危機還是客觀存在。

畢竟連署與投票是兩回事，加之距離投票時間還有近一個月的時間，台灣民意的變化和躁動客觀存在，綠營能否將連署的氣勢一直延續到投票日，本身就有難度。加之，從最近的各項民調來觀察，在罷免投票中投不同意票的比例一直多於同意罷免的群體，甚至有增長之勢。

以台灣民意基金會近兩個月的資料就可以看出，5月多4個多百分點，6月則多近10個點。顯然台灣民意能否持續關注和支持大罷免，民進黨和賴清德的心理越來越沒有底。

以賴清德硬幹到底、缺乏妥協精神的個性，他自然會選擇不斷加碼跟進，透過孤注一擲的強硬手段來對抗，「雜質說」自然成為賴清德為綠營基本盤提供的精神鴉片，也是他動員深綠支持者的操作手法，用意當然還是在大罷免。

▼賴清德「雜質說」自然成為綠營基本盤精神鴉片，也是動員深綠支持者的操作手法。（圖／罷免團隊提供）

製造台灣內部對立 激起綠營基本盤士氣

三則是賴清德透過「雜質說」來激起台灣社會的內部對立，鞏固基本盤，這是民進黨長期慣用的手法，更是進行政治動員和選舉操作的重要手段。

民進黨非常擅長選舉，其最有效地的手法就是製造台灣內部的對立，從而激起綠營基本盤的士氣，這是民進黨在過去數十次重要選舉中的慣用伎倆。

「雜質說」當然會激化台灣內部朝野之間、藍綠之間的對抗氛圍。而對於民進黨而言，對選舉和權利的追逐才是最為核心的目標，至於台灣內部的凝聚與和諧，本身並不重要，也不是民進黨所關注的焦點。

畢竟在台灣，只要掌握權力，就擁有分配資源的權力，民進黨自2016年重返執政以來，已經習慣了享受權力、占有資源的狀態，自然不甘心面臨如今朝小野大之困境。

▼對於民進黨而言，對選舉和權利的追逐才是最為核心的目標，至於台灣內部的凝聚與和諧，本身並不重要。（圖／記者屠惠剛攝）

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