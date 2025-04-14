年老病殘戴戒具五花大綁不得翻身　人權和司法公信力危機

司馬義／法律工作者



台北地方法院十日開庭審理京華城案，辯護律師當庭指出，年近八十歲的被告沈慶京因病再度戒護住院治治療，躺在病床上，四肢被上手銬與腳鐐，還加上粗重的鐵鍊綁在床上，五花大綁讓重病的被告不得翻身動彈；檢方回嗆腳鐐手銬根本不重。檢辯互嗆，法官不探究看守所做法違反法令，竟以公務員責任回應爭執。從此看出，台灣正陷入威權復僻的人權危機與司法公信力危機。

媒體報導，北檢公訴檢察官在法庭上表示，依照監獄配備戒具種類規格表，腳鐐以二公斤、手銬以半公斤為限，加起來二點五公斤，並不違反人權；檢察官和法官可能從未實地到監所參觀，不了解實務運作，有此誤解。

事實上，依照刑事訴訟法授權訂的「執行拘提逮捕解送使用戒具實施辦法」，每支手銬的重量不得超過半公斤，每個腳鐐的重量以二公斤為限，如有必要，得加至三公斤；算下來，雙手雙腳的手銬加腳鐐加起可達六公斤到七公斤，再加上被告戒護住院躺在床上，另外使用粗長鐵鍊栓上手銬和腳鐐，將被告綁在床上，重量加起來可能未必如同律師認為的廿公斤，但也絕對不輕，何況廿四小時將被告綁在床上，被告不得翻身抓癢動彈，誰會受得了，簡直如同滿清酷刑。

然而，這種用鐵鍊拴手銬腳鐐的做法，是目前國內監所戒護被告送醫的標準作業方式，其實法令有衡酌事項，以避免對被告不人道。依照「監獄及看守所施用戒具指引」第三項第二款規定，「對於年邁體弱…或肢體障礙之部位，以不施用戒具為原則」，媒體報導沈慶京已經快八十歲，患有多項重症疾病，身上有瘻管和尿袋，看守所羈押期間，經常戒護送院治療，這種狀況早就不符合刑事訴訟法的羈押要件，看守所人力吃緊，想必也很無奈。台灣經歷數十年的改變走向民主國家，曾為世人讚揚，但近期諸多違背民主法治、甚至侵害司法獨立的作為，卻讓人噤若寒蟬。

使用戒具畢竟侵害人民權益，主管機關務必依據法令規範，確保審慎使用戒具，在無罪推定原則下，任由機關依職權對被告施加戒具，對被告形同凌辱，更是違反人權和比例原則。

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