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總統賴清德應擱置黨主席「脫中入北」政策評論　才是合乎分際

我們想讓你知道…依憲就職之總統，在學人提倡「脫中入北」之際，賴清德雖想法「比較接近」，仍應與政黨主席身份保持距離，政策上未有把握時，更應先擱置研議，方屬合乎分際。

▲▼總統兼民進黨主席賴清德。（圖／民進黨提供）

▲總統兼民進黨主席賴清德。（圖／民進黨提供）

●張登及／國立臺灣大學政治學系教授

媒體報導，執政黨於4月9日舉行中常會，援例邀請知名學者提出專題報告。之後執政黨發言人轉述主席談話，表示他跟應邀主講學人的想法「比較接近」，「投資『脫中入北』這個過程是很正面的」。筆者聞知一則以喜，三則以憂，願有司決策時三思。

「脫中入北」一則以喜　三則以憂

所喜者，媒體報導賴主席是說與學者見解「想法接近」、「過程正面」，意思應該是「脫中入北」一語雖然微言大義，但內容複雜，當謹慎研議。至少主席應該是意識到自己身兼總統，若將概念說死，政院與各部會將沒有迴旋空間，只能貫徹「總統」指示。

如果「主席」之婉言是政策方向的同理心與對學人應邀來黨報告表示嘉許，而非總統之政策指導，這應該是明確黨政分際的好現象。官媒引述黨發言人介紹賴主席意見時，也未用「總統」稱謂。記者細膩，應該點讚。

不過雖然只是以執政黨主席身份，回應學者報告中鏗鏘有力、引人遐思的政策倡議，仍不免有不同立場媒體與評論者或大肆聲援、或極力反對。為什麼呢？一憂因為賴主席畢竟兼總統職，所謂「一言興、一言喪」，人們還是容易擅將主席之言奉為諭旨。再則「脫中入北」之「入北」問題重重，此乃本文所憂之二也。

此憂在於自李前總統以來，吾國歷屆政府皆體認睦鄰之關鍵。除東北亞素有淵源外，自20世紀初日本「南進」起，東南亞對臺灣之重要性亦不言可喻。二戰後中華民國風雨飄搖，但我國是第一個承認菲律賓獨立的國家，蔣介石還曾訪菲。其後韓、日首腦李承晚、佐藤榮作陸續來訪，皆屬不易，也足見臺灣在東亞發揮承北啟南的重要地位。

李總統之後雖有大國陸續與北京建交，但東南亞以至南亞、南太與拉美非洲，政府與非政府組織皆協力耕耘務實外交、總合外交，甚至在兩岸有溝通需要時，友鄰亦可居中相助。

今有學人鑄造「脫中入北」，大約是苦於「北方」之外的各國，臺灣耕耘受阻，加上美中大國對抗與美國政局不確定，它們為求避險而不便公然響應臺北主張。但因此一短中期官方需求與民間情感受挫，而斷然建議「入北」，極易予人「既入於北，如南方何」的質疑。

深言之，「入北」意味附和對岸定義「南北對抗」之南北，幾乎等於認同「全球南方」乃自甘貧困威權、不求長進等刻板印象，反而掉入南北固化、文明歧視、倚北抗南的陷阱之中，而忘記北中有南、南中有北（臺灣為南島之鄉，本身即是）；臺灣承北啟南，更有促進南北理解、東西互鑑、共善共好的長遠責任。

「入北」更有負於2016年執政以來，資深與青壯學人長期耕耘亞洲交流、播種南方青年領袖的「踏實外交」付出。若真的落實「入北」政策，未見得其門而入，先見棄前功而出；親痛仇快，弊多於利，豈不自明？

「脫中」憲制改新　屬「灰色地帶活動」

三憂者，「脫中入北」一語可謂用典，典出十九世紀末福澤諭吉《脫亞論》，這是「脫中入北」聽來意境深邃、謀略宏遠，引人入勝之處。但十九世紀日本脫亞論有其追求西化的背景，但亦保留「和魂洋才」，之後又有興亞之說。近日「脫中入北」的「脫中」，顯然非僅反共，而是擴大的去中國化；結合「入北」，更容易被誤解為「興北抗南」，而絲毫不會是「脫中興亞」。

如僅是伸張法理上「互不隸屬」之意，從執政黨黨綱與各項決議文來看尚可理解。但「脫中」致部分支持者慷慨激昂，部分質疑者極為保留，足見此論非僅限於法理之意，因此國人擔憂甚多。何況我國憲制尚在，「脫中」是號召文化洗滌，或是憲制改新，屬「灰色地帶活動」，執政者亦尚未定論並昭告世人。

如執政者對憲制未來已有成竹之論，且願一吐胸臆，當可定分止爭、杜悠悠之口。否則依憲就職之總統，在學人提倡「脫中入北」之際，雖想法「比較接近」，仍應與政黨主席身份保持距離。政策上未有把握時，更應先擱置研議，方屬合乎分際。

▼如執政者對憲制未來已有成竹之論，提倡「脫中入北」之際，雖想法「比較接近」，仍應與政黨主席身份保持距離，方屬合乎分際。（圖／資料照）

▲▼民主進步黨中央黨部（圖／資料照）

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