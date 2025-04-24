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問都不能問？　談都不能談？

我們想讓你知道…當朝對此十分滿意，以鐵腕樹威嚇阻談論時政，可保皇朝千秋萬世國祚不絕。如今史事重演，是以為記祈享讀友。純係臆想虛構杜撰，如有雷同，純係巧合。

▲▼《末代皇帝》劇照。（圖／甲上提供）

▲從前有個封建威權皇朝，當朝皇帝身體不適，病情嚴重天下皆知，此時有民女貼出告示「皇上駕崩了嗎？」馬上街頭巷尾議論紛紛。（圖／甲上提供）

●張競／中華戰略學會資深研究員

從前有個封建威權皇朝，當朝皇帝身體不適，病情嚴重天下皆知。此時有民女貼出告示「皇上駕崩了嗎？」馬上街頭巷尾議論紛紛，眾人交相接耳無不在討論此事；自然就惹來衙門捕快前往拘捕。民女高聲喊冤，自稱係轉傳飯堂酒肆內，食客酒後所詢問題，不料卻搞出如此軒然大波。

衙門內捕快與師爺聞此口供，不知如何應對，最後只好對民女說：「皇上駕崩關係社稷安危，因此係屬『問都不能問、談都不能談』事務範疇；此次姑念初犯暫予釋回，爾後不得再問相同問題，切記！切記！」

不料兩日後，另有書生負笈外邦完成學業返鄉，回到昔日經常用餐處，耳聞食客酒客仍在談論皇上是否即將辭世，因此亦忍不住貼出告示「皇上還沒駕崩嗎？」

煞時之間再度驚動鄉里，衙門捕快偵騎四出，很快就將書生捕獲，但是問完口供，又不知該如何應對，最後只好再對書生說「皇上駕崩關係社稷安危，因此『駕崩」兩字係屬『問都不能問、談都不能談』事務範疇；此次姑念初犯暫予釋回，爾後在鄉里張貼布告，不得再提『駕崩』字辭，切記！切記！」

沒想到兩日後城外山間伐木為生樵夫進城賣柴，在市場順利賣掉所有薪柴後，在飯館內又聽到酒客談論皇上龍體是否康泰，是否指日無多？但又聽聞當今朝廷不准談論此事，更不得擅自提到「駕崩」辭語，否則必將遭致當朝查處。

樵夫實在難耐好奇心，因此再度貼出告示「皇上是否健在？」這個告示就好像捅到馬蜂窩般，不但街頭巷尾人人在談，連朝廷高層都被驚動。於是刑部高層親自介入辦案，京師四大名捕銜命捉拿要犯，這可把樵夫嚇到失魂落魄，立刻束手就擒。

但刑部審案官員問完樵夫口供，發現情節不若原始想像那般嚴重，誠可謂嫌疑很豐滿、真相很骨感，因此又不知該如何應對，最後只好再對書生說「皇上是否健在關係社稷安危，因此係屬『問都不能問、談都不能談』事務範疇；此次姑念初犯暫予釋回，爾後在鄉里張貼布告，絕對不得再問相同問題，切記！切記！」

不過天下事愈是不讓談，鄉里百姓好奇心愈重；結果再過三日之後，餐館食堂掌櫃在眾酒客慫恿之下，居然貼出告示「皇上仍然健在嗎？」此次再度掀起社會公眾關注，朝廷對此不知該如何應對，三度高調拘捕探詢此事者，顯然無法嚇阻此等類案一再發生，因此只好拿出殺手鐧，直接拘捕餐館食堂掌櫃，控之以妖言惑眾混淆視聽，並以速審速絕手法，預備秋後問斬於東市。

當朝對此十分滿意，以鐵腕樹威嚇阻談論時政，可保皇朝千秋萬世國祚不絕。如今史事重演，是以為記祈享讀友。純係臆想虛構杜撰，如有雷同，純係巧合。

▼當朝對此十分滿意，以鐵腕樹威嚇阻談論時政，可保皇朝千秋萬世國祚不絕。（圖／達志／示意圖）

▲▼閉嘴,言論自由,思想控制,安靜,封口,言論控制。（圖／達志／示意圖）

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張競專欄 張競

中華戰略學會資深研究員。中華民國榮民，曾任海軍中權軍艦艦長，美國海軍戰爭學院績優畢業，英國赫爾大學政治學博士，目前在大學執教國際關係等政治學門課程。

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關鍵字: 張競 雲論 駕崩 調查局 皇帝

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