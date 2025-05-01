談談朝鮮派兵援俄助戰　在傳送何等政治信號？

▲ 朝鮮官方通訊社發佈新聞通稿，證實協助莫斯科對烏克蘭軍事行動。（圖／路透）

●張競／中華戰略學會資深研究員

從2024年10月18日韓國國家情報院首度揭露平壤派兵援助俄羅斯，協助莫斯科對烏克蘭軍事行動，隨後更有多項西方媒體報導評論朝鮮部隊在前綫表現，再加上陸續俘虜朝鮮士兵，看來是鐵證如山不容否認。但這段期間，我對於此等資訊所持態度卻是相當保留，直到2025年4月18日朝鮮官方通訊社發佈新聞通稿證實此事，我才接受此事為真。

儘管韓國國家情報院在最初揭露此事時，就已經指出朝鮮人民軍奉派赴俄部隊番號與兵力員額，甚至在俄羅斯境內接受適應與臨戰訓練基地資訊亦相當詳細，但是從莫斯科與平壤官方發言管道多次否認，華盛頓對此事反常低調，北京與東京沈默不語，整個事情發展脈絡確實相當弔詭。

如今水落石出，莫斯科與平壤先後公佈說明，更值得吾人深入思考下列各項要素：

首先是朝鮮高層能有自信派軍赴俄，在遠在地球另端遙遠千里處加入軍事行動，是否能夠證明其社會穩定與政治安定？假若內部動盪不安，平壤當局不會有心派軍援俄，因此此事顯現出何種朝鮮內部政治與社會情勢，具有討論空間與思考價值。

其次是朝鮮人民軍能夠揮軍千里，在異鄉加入戰局，如何解決作戰支援與後勤保修問題，如何與俄羅斯軍隊統一指揮與密切協調，避免友軍誤擊誤傷，更是具有研究價值。

再者就要提到平壤在對外公開證實此事時，並未以志願軍等用辭，作為遮掩與迴避政治責任說辭；反而是明確引據國際法理為本身派兵參戰提出辯護。但在法理實踐層面，更是存在討論與辯論空間。

此外，俄羅斯與朝鮮在此事上，何方採取主動？俄羅斯為何會同意朝鮮派兵援助？在雙方關係上又必須付出何等代價？對於國際社會來說，平壤如此作為，如今證實此事，又是在傳送何等政治信號，這更是值得各方深入思考與討論。

最後必須點出，北京與莫斯科以及平壤關係密切，朝鮮派兵援助俄羅斯參與軍事行動，事先是否知情，是否由莫斯科或是平壤主點告知？抑或是由其探詢後被動回應？

國際政治應對進退舉止敘事，其實都有章法更會顯現玄機，北京對此知情程度，將會影響北京與莫斯科以及平壤互動關係，將必然是各方必須掌握與理解關鍵所在。

▼在俄國受訓的北韓士兵。（圖／達志影像／newscom）

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