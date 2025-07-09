川普致送我方加徵關稅通稿信函「難以期待」　賴政府會如何做？

▲7月5日美國川普總統透過其社交軟體帳戶，公布其致送多國領袖，通知其將加徵對方輸美商品關稅信函。（圖／達志影像／美聯社）

●張競／中華戰略學會資深研究員

7月5日美國川普總統透過其社交軟體帳戶，公布其致送多國領袖，通知其將加徵對方輸美商品關稅信函。此批信函公布之後，不僅就國際社會外交禮儀來說，簡直是極度荒誕，特別是將致送他國領袖私函，隨意公布內容，就基本人際倫理來說，都難以被現代社會接受。川普行事作風充滿霸權心態，完全顯露無遺。

關稅通稿式信函且對外公開 更顯川普極度狂妄

但是在多封信函公布之後，馬上就被人認出此等信函皆為依循基本底版所撰寫通稿式信函(templated letter)，換言之，就是冷冰冰套用範本更改收件者與關鍵內容，在商業行銷與政府行政通知民眾常見之信函稿件模式。

就以此種規格信函，致送各國政治領袖與國家領袖，通報重要外交政務往來事項，並且魯莽率爾對外公開，川普更是顯現出極度狂妄態度，氣焰囂張程度讓人難以想像。

尤有甚者是在此批信函公布後，被多位網友指出其中顯現多項英文文法錯誤，其中包括用字遣辭與句型結構，讓公眾懷疑美國政府公務體系撰寫書函稿件能力。此外更遭人指出川普在稿件中曝露其對於關稅完全認知錯誤，不但誤解關稅本質，更視關稅為可要脅對方就範重要籌碼，更讓此等信函成為笑柄。

▼川普公開給日本的通知信件。（圖／翻攝川普社群）

是否公布川普關稅致函 考驗賴政府執政團隊

但在首批公布致送各國領袖函件中，卻未包括致送我方函件，儘管真正原因是否與我對美關稅談判尚未定案有關，吾人不得而知。

但吾人必須認識到，假若川普總統真能就此議題，致送賴清德總統信函，不論其中內容為何，對我產生多大傷害與衝擊，但就信函本身來說，儘管很可能也是範本式通稿信函，但卻會讓賴政府團隊認為台灣可與各國平起平坐同等待遇，因此必然就會成為綠營執政高層炒作台美關係密切重要籌碼。

若是此種狀況浮上檯面，必然會讓北京十分不滿，對於華盛頓與北京關貿談判來說，絕對會讓情況雪上加霜難以收場。不要低估這封依據範本修改，絲毫不代表任何重大政策轉變之外交信函。假若台北確實比照他國接獲信函，保證後續將產生嚴重政治震盪。

假若美國各個主要貿易對象國政府領袖，都能接獲此等函件，而獨獨漏掉台灣，無法比照他國獲得美國總統致函通知，那就證明華盛頓面對北京時，確實還是心存顧忌，台北還是受到北京陰影遮蓋，形勢比人強，吾人只能長嘆無奈。但若是接獲信函亦被美國公布，那就證明華盛頓還是不甩北京，雙方後續談判必然困難重重。

現在真正難題是萬一台灣確實接獲川普總統致函，但是華盛頓卻反常並未對外公布時，此時被考驗對象就是賴政府國安高層與執政團隊，到底要不要向台灣鄉親公布，順勢就啟動政治炒作，這恐怕才是難以抗拒之政治誘惑啊！

▼總統賴清德與正在華府進行台美關稅談判的團隊進行視訊會議。（圖／總統府提供）

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