賴政府大雨軍禮迎國賓　妥善運用情勢才能「化危機為轉機」

▲總統賴清德3日以軍禮歡迎馬紹爾群島共和國總統海妮（Hilda C. Heine）來訪，豈料下起大雨，賴清德跟海妮只能冒雨走紅毯檢閱三軍樂儀隊。（圖／總統府提供，下同）

●張競／中華戰略學會資深研究員

馬紹爾共和國總統來訪，我國以隆重軍禮迎賓，不料天公不作美，在大雨傾盆下實施迎賓軍禮，各方焦點都匯聚是否應有天候不佳備案？若有備案，為何未果斷採取備案？其實面對天候不穩定時，舉辦室外大型聚會活動，都是在考驗主辦單位決心與意志，但天有不測風雲，難免就有搞砸弄出難堪事，但與其去責難與追究，毋寧思考一下如何善後？並且透過善後處理扭轉態勢化解不快，甚至獲得政治利基。

重點不該是備案 是否有決心啟用才是關鍵

其實在這場大雨軍禮迎國賓當日，很快就接到媒體詢問有關天候不佳迎賓備案；當時我就回覆必然是有備案，但重點不是在備案，而是在於是否有決心啟用備案，同時又是透過何種機制、程序以及何種階層，才能夠決定採取備案，這個絕對是官僚體制最重要關鍵所在。

只要回想諾曼地登陸戰役，倫德斯特將軍無法在盟軍發起登陸行動初期，只因為希特勒在午睡，因此未經請示獲准，無權動用第21裝甲師投入反擊作戰，眼睜睜看到錯失戰機。就可以明白為何會在明知天候極不穩定狀況，卻無法適時建議採取備案，其實是透露出協調與決策體制絕對存在值得檢討空間。

不過當時我卻也提到，其實事情都已經發生，假若要將此種難堪狀況順利化解，政府高層公關幕僚團隊，絕對不該將重點放在如何應對媒體查詢是否有備案，而是要妥善運用情勢發展所產生機會，化危機為轉機。

當時我對媒體提到幾個應變善後想法，但是顯然記者並不感興趣，而且媒體編輯高層也會將我所提觀點攔下來，最後也不會見諸公眾。

因此現在事情落幕，經過相當時間後，就讓我將當時所提觀點在此說明，算是放放馬後炮，但也希望提供給各位朋友參考，看看政府相關單位是否曾採取此等善後措施，作為評斷當前政府團隊應變處置能力參考依據。

首先就是針對國賓，讓國賓要冒著大雨接受我國軍禮迎賓禮，確實是相當尷尬，但當發生此種狀況後，外交部禮賓與行程安排承辦單位，應該迅速果斷調整行程，讓國賓有機會換裝休息，避免因此受到風寒影響。

其次就是要通知接待國賓住宿處所，妥善準備淋雨後驅寒飲品，並且提供適當安排國賓換裝休息。

再者就是看外交禮賓單位與層峰貼身公關幕僚是否願意更進一步安排層峰向國賓就此致意；曾經有歐洲國家亦曾在接待貴賓時發生類似狀況，在特定行程中因為天候不佳，讓貴賓混身狼狽不堪。

但是等到行程結束後，將貴賓送返休息處所時，接待單位已經安排高檔服裝裁縫在該處待命，禮賓官員旋即向貴賓表示，政府高層因為接待考慮不夠周全，讓貴賓冒雨完成行程，考量貴賓衣物可能受損，因此特別安排該國高級服裝裁縫，前來量身服務，藉此表達歉意。

由於該國服裝製作確實是執全球精品服飾品牌牛耳，貴賓欣然接受，最後賓主雙方不但未因行程安排不當而產生不快，更因此傳為佳話，亦成為該國精品行銷花絮題材。希望這個故事能夠提供外交部禮賓單位與層峰貼身公關幕僚參考。

適時彰顯三軍統帥關懷執勤官兵德威

再來就要談到三軍儀隊、樂隊與禮砲部隊，在冒雨執勤實施迎賓軍禮後，如何運用此種狀況，經營三軍統帥形象與建構領導統御威望。

基本上，所有禮砲部隊、樂隊與儀隊本身幹部與其督導上級，在遇到天雨執行軍禮勤務後，都有標準善後處置標準程序；不論是裝備保養、禮服洗滌整理以及準備驅寒飲品，都會安排相當妥善。

三軍部隊冒著不良天候操演訓練與執勤，根本就是家常便飯；但在此種特殊狀況下，總統趁機慰勉執行軍禮迎賓任務部隊，不論是順勢頒發加菜金或是請任務部隊指揮官轉達關懷慰勉指示，透過軍中報刊報導或是擴由媒體報導，不就更能彰顯三軍統帥關懷執勤官兵德威嗎？

假若再以感性言語表示「軍禮迎賓階段，我與各位官兵都冒著風雨，我能夠體會各位辛勞。但各位官兵在風雨中，依然能夠展現軍容壯盛為國爭光，值得肯定與嘉許。」此種媒體宣傳效應絕對不可低估；只要對待三軍袍澤，拿出政治人物爭取選票時同樣用心，自然就會讓官兵弟兄有感。

筆者在軍職服務期間，數度遇到上級長官在天候條件下，堅持執行既定任務與訓練課目，當然有時就會產生風損、浪損或是訓練效果不夠理想。但是有些長官就會趁機說明為何要「時間不變、地點不變、課目不變」，並且協助下屬單位處置善後，並且盡心宣慰官兵獎勵袍澤。

但也有些長官事後對官兵辛勞不聞不問，更未利用任務檢討會表達過關懷與協助指導善後事宜；這種冷漠無情長官往往只會得意洋洋地重申「時間不變、地點不變、課目不變」；但在部屬眼中只是冥頑不靈更不通人情，所以就會嘲弄這種長官其實是「時間不變、地點不變、課目不變——腦袋裝大便」；不知道此次大雨軍禮迎國賓之後，各項善後處理措施可曾完備？

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