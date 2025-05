解讀北京與華盛頓「瑞士交鋒」後續發展　有兩結論毋庸置疑

▲中國代表團成員離開日內瓦舉行貿易談判住所。(圖/路透)

●張競/中華戰略學會資深研究員

中國大陸國務院副總理何立峰與美國財政部長貝森特於5月10日至11日於瑞士日內瓦舉行經貿會談,會後各自召開新聞發佈會,並宣稱將於5月12日發佈聯合聲明。5月12日中國大陸以新華社新聞通稿發佈《中美日內瓦經貿會談聯合聲明》、美國則是透過白宮官方網頁發佈“Joint Statement on U.S.-China Economic and Trade Meeting in Geneva”

後續發展將會是如何? 應當是談到有點苗頭

首先中國大陸國務院海關稅則委員會應當會於5月13日集會,完成相關決議程序,然後在5月14日前發佈公告,依據前述《中美日內瓦經貿會談聯合聲明》所列內容,完成中方相關調整關稅行政程序。

同樣美國總統所轄幕僚亦將依據前述“Joint Statement on U.S.-China Economic and Trade Meeting in Geneva”所列內容,草擬行政命令,並呈請川普總統在5月14日前簽署發佈,以便完成美方相關調整關稅行政程序。

其次吾人必須思考,目前對於4月2日後雙方所加徵關稅是分別以取消、暫停與保留三種方式加以處理,但後續會如何調整,其實存在諸多變數。

但是從5月11日會談結束後,雙方未立即發表聯合聲明,想必是談到雙方都未獲得授權處理裁斷議題,但是應當是談到有點苗頭,日後續談確實可能達成協議,因此必須各自呈請其上級裁斷後,才能將聯合聲明定稿,所以才會無法在會後立即發佈聯合聲明。但這些未獲授權必須由上級裁斷事項,未見得會在聯合聲明中明白顯現。

因此現在值得關注重點不是這份檯面上攤出來,讓各方都看得到之聯合聲明內容,而是那些雙方曾經討論過,並且也談到有些苗頭,未來可能達成協議事項。

換言之,真正重要的不是對外公開明白講的,而是那些會談中曾經討論過,但對外完全沒有提到的事項與議題。

雙方不願煮熟的鴨子飛掉 所以才有共識對外保密



本日各方評論者都是依據聯合聲明內容進行解析,透過說文解字來理解掌握狀況,但北京與華盛頓在商貿存在那些矛盾與爭議,其實相當透明公開,但雙方此次在日內瓦會談,能夠如此順利,甚至順利到中彩票程度發表聯合聲明,必然是在某些議題上有所突破,但雙方都無意對外公開,顯然還是存在變數,雙方不願將煮熟的鴨子飛掉,所以才會有所共識對外維持低調暫時保密。

此次雙方算是將後續貿易談判遊戲規則與運作架構初步敲定,但後續隨著談判發展進程,遊戲規則與運作架構隨之調整,吾人亦無須感到意外,因為本來就沒有任何標準規範可循。

但有兩點結論倒是毋庸置疑;首先就是川普喊話希望習近平與其直接對話磋商,顯然主角直接拔槍或是直球對決想法,北京並不買帳,華盛頓也莫可奈何。

其次北京顯然是要將談判步調放慢與進程放緩,在談判實務上能有本錢延長戰線,推遲決戰避免提早攤牌,永遠是相對籌碼較多本錢較足者;是否真是如此,且讓吾人拭目以待。

總而言之,要打關稅貿易戰,不但要能打,更要耐得住打,但若是沒有對抗意志,那就完全不用談了!

▼川普喊話希望習近平與其直接對話磋商,顯然主角直接拔槍或是直球對決想法,北京並不買帳,華盛頓也莫可奈何。(圖/CFP)

