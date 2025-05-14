解讀北京與華盛頓「瑞士交鋒」後續發展　有兩結論毋庸置疑

▲中國代表團成員離開日內瓦舉行貿易談判住所。（圖／路透）

●張競／中華戰略學會資深研究員

中國大陸國務院副總理何立峰與美國財政部長貝森特於5月10日至11日於瑞士日內瓦舉行經貿會談，會後各自召開新聞發佈會，並宣稱將於5月12日發佈聯合聲明。5月12日中國大陸以新華社新聞通稿發佈《中美日內瓦經貿會談聯合聲明》、美國則是透過白宮官方網頁發佈“Joint Statement on U.S.-China Economic and Trade Meeting in Geneva”

後續發展將會是如何？ 應當是談到有點苗頭

首先中國大陸國務院海關稅則委員會應當會於5月13日集會，完成相關決議程序，然後在5月14日前發佈公告，依據前述《中美日內瓦經貿會談聯合聲明》所列內容，完成中方相關調整關稅行政程序。

同樣美國總統所轄幕僚亦將依據前述“Joint Statement on U.S.-China Economic and Trade Meeting in Geneva”所列內容，草擬行政命令，並呈請川普總統在5月14日前簽署發佈，以便完成美方相關調整關稅行政程序。

其次吾人必須思考，目前對於4月2日後雙方所加徵關稅是分別以取消、暫停與保留三種方式加以處理，但後續會如何調整，其實存在諸多變數。

但是從5月11日會談結束後，雙方未立即發表聯合聲明，想必是談到雙方都未獲得授權處理裁斷議題，但是應當是談到有點苗頭，日後續談確實可能達成協議，因此必須各自呈請其上級裁斷後，才能將聯合聲明定稿，所以才會無法在會後立即發佈聯合聲明。但這些未獲授權必須由上級裁斷事項，未見得會在聯合聲明中明白顯現。

因此現在值得關注重點不是這份檯面上攤出來，讓各方都看得到之聯合聲明內容，而是那些雙方曾經討論過，並且也談到有些苗頭，未來可能達成協議事項。

換言之，真正重要的不是對外公開明白講的，而是那些會談中曾經討論過，但對外完全沒有提到的事項與議題。

雙方不願煮熟的鴨子飛掉 所以才有共識對外保密



本日各方評論者都是依據聯合聲明內容進行解析，透過說文解字來理解掌握狀況，但北京與華盛頓在商貿存在那些矛盾與爭議，其實相當透明公開，但雙方此次在日內瓦會談，能夠如此順利，甚至順利到中彩票程度發表聯合聲明，必然是在某些議題上有所突破，但雙方都無意對外公開，顯然還是存在變數，雙方不願將煮熟的鴨子飛掉，所以才會有所共識對外維持低調暫時保密。

此次雙方算是將後續貿易談判遊戲規則與運作架構初步敲定，但後續隨著談判發展進程，遊戲規則與運作架構隨之調整，吾人亦無須感到意外，因為本來就沒有任何標準規範可循。

但有兩點結論倒是毋庸置疑；首先就是川普喊話希望習近平與其直接對話磋商，顯然主角直接拔槍或是直球對決想法，北京並不買帳，華盛頓也莫可奈何。

其次北京顯然是要將談判步調放慢與進程放緩，在談判實務上能有本錢延長戰線，推遲決戰避免提早攤牌，永遠是相對籌碼較多本錢較足者；是否真是如此，且讓吾人拭目以待。

總而言之，要打關稅貿易戰，不但要能打，更要耐得住打，但若是沒有對抗意志，那就完全不用談了！

▼川普喊話希望習近平與其直接對話磋商，顯然主角直接拔槍或是直球對決想法，北京並不買帳，華盛頓也莫可奈何。（圖／CFP）

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