黑馬來了！AI三大天王比一比　多一利器在手就是王道

▲中國AI新星「manus」。（圖／翻攝自微博、YouTube）

●莊伯仲／文化大學新聞系教授

黑馬來了！尤其這是一匹值得期待也值得駕御的黑馬。

就在2025年3月6日，被視為「通用人工智能」(Artificial General Intelligence，AGI)的Manus重磅登場了。一知半解的人可能認為先有ChatGPT問世，又有DeepSeek接棒，再有Manus後續，將成天下三分之勢，這樣講其實只對了一半。首先所謂的通用人工智能體(AGI Agent)，係目前AI發展最高階段，具備跨域學習和適應能力，能像通用人才一樣在不同情境下自主學習、推理、規劃和執行搜索，而不侷限於單一任務。他不再根據「先輸入-再搜索-後給答」的固有語言模型，而是會根據高階目標自主拆分任務，調度工具、整合訊息來產出周延結果。

當前AI三大天王比一比 三家各有所長

若將當前AI三大天王做一對比，首先會有技術架構上的差異，分別從單一模型到多自然體協作；再來也有能力矩陣上的不同，可謂三家各有所長。

打個比方，ChatGPT像是個學問淵博的教授，但只靜坐課堂，等待學生提問才回答。而DeepSeek則像幹練分析師，先解析問題，再提供由背後專業團隊推薦的解決方案。至於本文要介紹的主角Manus，係拉丁文「手」的字根，由中國大陸團隊Monica開發，較像是身旁的全能秘書，不僅提供建議，還會嘗試幫您把手頭上的活兒搞定。

▲筆者認為，ChatGPT像是個學問淵博的教授，學生提問才回答；DeepSeek像幹練分析師，先解析問題，再提供專業團隊推薦的解決方案。（組圖／路透社）

百聞不如一見！筆者因緣際會取得邀請碼之後，就迫不急待地牛刀小試了一番。首先在首頁的輸入欄下達指令「請製作12頁關於文化大學介紹的PPT簡報，讓我這位教授可對高中生做10分鐘的有趣介紹」。不過吃一碗泡麵的光景，簡報檔已經做好了，此時真有被嚇到，因為只消一句話任務就完成，而且還可在右側畫面看到Manus逐步分解指令，一一執行，到最後交付的過程，相當透明化。不管是校史系所資訊的收集，學校地理位置的分析，校園建築設施的盤點，再到夜景等視覺圖表的選配，都可了解Manus此時的進度，而非只有最後迸出結果。換言之，使用者可真實看到AI在想什麼和做什麼，這種思維軌跡掌控感應有助消解人們對AI黑箱的恐懼。

他辛苦你聰明 Ｍanus實作最高境界

當然，這只是一份陽春簡報，內容還必須精進，版面也有待優化，但是已做到筆者一小時也完成不了的工作。筆者樂意再次挑戰，這回上傳了《傳播倫理與法規》教科書部分章節的258頁PDF檔，請Manus幫忙整理出十大重點，並提供對應的參考書目。結果同樣震懾到，因為不到10分鐘他就在螢幕上交卷了，內容還算中規中矩，亦可轉成文字檔存參。總之，吾人逐漸能把繁瑣複雜任務交給AI處理，好專注於更須創意的工作，也就是達到「他辛苦，你聰明」的最高境界。

工欲善其事，必先利其器。要駕馭這匹黑馬就得有好的騎術，而要在短時間內掌握騎術，那又非得有人引領，《Manus極簡入門：從0到1快速打造你的AI智能體》正是這樣的教練。值得一提的是，這是世界上第一本，也是目前唯一的操作手冊，日前出版後各家聞香而來，也立即獲得英國知名出版集團Packt的青睞，即將發行英文版。作者董浩宇是北京大學博士，也是資深的數位行銷與AI應用專家，因為從封面的P&G、雀巢、阿里巴巴等集團高幹的推薦，就知道他是有學（理論）亦有術（實務）的高手，絕非蛋頭學者。

▲筆者認為，Ｍanus像全能秘書，不僅提供建議，還會幫你把手頭上的活兒搞定。（圖／翻攝自manus.im）

本書採用由理論出發，從實踐著手的雙軌結構。每個概念的引介都搭配具體應用案例和操作指南，不僅告訴讀者是什麼？為什麼？還有怎麼做？此外也注重視覺化表達，運用大量圖像跟表格，將抽象概念和複雜流程簡明呈現，有助讀者吸收。

尤其重要的是作者基於北京大學新聞與傳播學院陳剛院長「數位化口語」新傳播模式而獨創的COKE(Context & Character, Objective & Options, Knowledge Input & Key Steps, Emotion & Evaluation & Experience)框架來極簡化AI指令。因為作者特別強調「指令越懶，AI就越懶」，但是指令越繁複，又會造成雙方負擔，因此這樣的COKE框架就值得熱烈歡迎了。

AI百百款 多一利器在手才是王道

簡而言之，COKE就是使用者要採用最精簡方式讓Manus知道你的背景與角色，想要達到的目標與選項，還有告知知識輸入與關鍵步驟，以及最後使用者的情感、評估與預期，才能讓人工智能極大化，從而產出讓人滿意的結果。正如同筆者先前演示的，總得先讓AI知道用戶到底想要什麼樣的學校介紹，才能產製符合需求的簡報檔。

當然，使用者也必須知道，Manus仍是處於導入期的發展中產品，有待進一步完善。單就將中文論文草稿翻譯成可投稿國際期刊的英文版，仍屬ChatGPT的deep research較強大。也有人批評Manus只是海外技術的「本土化套殼」，功能與Anthropic的ComputerUse高度相似。

不過對使用者而言，這點並不重要，因為多一種利器在手才是王道，哪管套不套殼？此外，對台灣人來說又多了一層考量，基於資安風險，公務機關早已全面禁用DeepSeek（並未限制一般民間使用），對晚輩Manus有無必要比照伺候，那就不干筆者的事，有勞數發部長官們傷腦筋了。

▼中國AI工具對台灣有資安風險，繼公務機關禁用DeepSeek之後，Manus是否也會比照？有勞數發部長官們傷腦筋了。（圖／路透）

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