西班牙停電危機！　電網韌性的建構

●楊聰榮／中台灣教授協會理事長、任教於台灣師範大學

西班牙近期的大規模停電事件引發了對電力基礎設施韌性的廣泛關注，特別是在全球加速轉向綠色能源的背景下。這場危機不僅波及西班牙和葡萄牙，還影響了歐洲其他地區，暴露了在高度依賴可再生能源的同時，確保電網穩定性和可靠性的迫切需求。

以下將分析這一事件，並探討在綠色能源時代構建電網韌性的重要性，特別聚焦儲能技術在穩定電網中的核心作用。

一場影響5500萬人的停電 暴露西班牙電力系統的脆弱性

2025年4月28日，西班牙和葡萄牙遭遇了一場影響約5500萬人的嚴重停電，持續超過18小時。交通系統癱瘓、醫院依賴備用發電機、企業與學校被迫關閉，這場危機引發了對歐洲電力系統穩定性的深刻質疑。

初步調查顯示，停電源於西班牙西南部的發電損失，可能與太陽能發電相關，進而導致電網不穩定，並最終切斷了與法國的電力互聯。這一事件清晰地暴露了西班牙電力系統的脆弱性，特別是在高度依賴可再生能源的情況下。

作為歐洲可再生能源轉型的先驅，西班牙的電力結構高度依賴綠色能源。截至2024年，風能和太陽能等可再生能源佔其電力供應的56%以上，停電前，太陽能貢獻了53%的電力，風能佔11%，而核能和天然氣等傳統能源僅佔15%。

這種能源結構有效降低了碳排放和能源成本，但也帶來挑戰。風能和太陽能的間歇性使其供電受天氣影響，難以穩定。在這次危機中，高度依賴可再生能源的電網未能有效應對突發的供電波動，凸顯了基礎設施的不足，尤其是儲能技術的欠缺。這表明綠色能源的成功推廣離不開強大的電網支撐。

▼西班牙28日大規模停電。（圖／路透）

這場危機為敲響警鐘 凸顯電網韌性和儲能技術的關鍵作用

電網韌性是指電力系統在面對干擾時保持穩定並迅速恢復的能力，這在綠色能源時代尤為關鍵，可再生能源的波動性增加了電網運行的複雜性，西班牙的停電危機表明，若基礎設施無法適應新能源格局，系統可能面臨崩潰。

儲能技術是提升電網韌性的核心組成部分，能在供電過剩時儲存能量，在需求高峰或供電不足時釋放，從而平衡電網負荷。常見的儲能技術包括鋰離子電池，具高能量密度和快速響應能力，適合短期儲能；抽水蓄能，利用水位差儲存能量，適用於大規模長期儲能；氫能儲能，通過電解水生成氫氣，適合季節性儲能；以及飛輪儲能，適用於短時高頻電力調節。這些技術結合使用可顯著提升電網穩定性。

西班牙當前的儲能部署規模有限，難以應對突發供電缺口，這也是停電危機的關鍵原因之一。發展智能電網以實時監控電力流動，加強與鄰國的電網互聯以共享資源，也是提升韌性的重要手段。西班牙在可再生能源領域領先，但儲能和電網現代化進程滯後，導致系統在關鍵時刻失靈。

這場危機為全球敲響警鐘，凸顯了綠色能源轉型中電網韌性和儲能技術的關鍵作用，僅增加可再生能源容量遠不足以確保電力穩定，各國必須同步升級電網基礎設施，並大力發展儲能技術以應對綠色能源的波動性，西班牙可通過政策激勵和投資，加速鋰離子電池和抽水蓄能的部署，同時探索氫能等新興技術的應用。

推進國際電力合作，通過互聯電網提高系統穩定性，也是不容忽視的方向。這些經驗不僅適用於西班牙，也為其他致力於綠色能源的國家提供了重要啟示。

西班牙斷電危機揭示了綠色能源時代電網韌性和儲能技術的至關重要性。可再生能源帶來顯著的環境和經濟效益，但其間歇性對電網穩定性提出了更高要求。

儲能技術作為平衡供需、應對波動的關鍵手段，必須與電網現代化同步推進，以確保電力供應的可靠與安全。各國應以此為鑑，加大對儲能技術和電網韌性的投入，避免類似危機重演。

▼西班牙斷電危機揭示了綠色能源時代電網韌性和儲能技術的至關重要性。（圖／CFP）

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