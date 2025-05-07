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川普倒行逆施　將衝擊美中博弈的競爭態勢

我們想讓你知道…論川普關稅政策或許將讓美中博弈的過程更加朝「東昇西降」的態勢發展。美國的霸權遇到不依循美國發展路經發展的中國大陸，可能會踢到鐵板，不會再如以往德容易降伏。

▲▼川普。（圖／路透）

▲川普2.0的讓美國再度偉大，其實只是想要再度割全球韭菜的伎倆罷了。（圖／路透）

●翁約博／時政評論者

川普2.0的讓美國再度偉大，其實只是想要再度割全球韭菜的伎倆罷了。只是以往都是在美元霸權的框架內搜刮全球財富，現在川普撈過界，想要在實體的關稅貿易層面來割全球的韭菜。但這種雙重剝削的本質，將徹底激起全球的反抗潮，進而衝擊美國的霸權地位。

二戰後　美國開始稱霸

美國真正成為世界霸主乃從二戰後開始。自從以美國為首建立聯合國的全球安全體系，以及建立布列敦森林體系的貨幣體系下的全球經濟體系。全球開始進入以規則為依歸的世界秩序中，而美國則是此秩序的主要創建者與主導者，引領全球邁向政治穩定與經濟繁榮的自由主義經濟秩序。

然而，這套以凱因斯經濟學以及羅斯福新證為主的自由主義經濟秩序，經歷戰後近三十年的繁榮昌盛後，到七零年代開始面臨挑戰。外部的越戰與石油危機，加上內部的停滯性通貨膨脹，迫使美國開始改懸更張，接受以傅利曼與海耶克為主的新自由主義經濟學，此學派的本質就是把美國帶往「金融資本主義」的道路。

金融資本主義的特點為採取減稅的供給面經濟學，以及採取浮動匯率的貨幣政策。尤其後者讓全球經濟產生結構性的根本變革。各國貨幣與美元脫鉤，美元成為各國央行具有價值的外匯存底。這也就讓美國可以藉由美元信用來割全球的韭菜，讓全球開始進入美國可以宰制的「金融殖民主義」中。

美國可以透過聯準會的貨幣政策來控制全球的貨幣發行量，而此美元印鈔機又可以透過各國購買美債，成為各國央行的外匯存底，成為各國的存款準備金。美國利用其美元霸權不僅可以提升其經濟體質，讓勞力密集的製造業輸往發展中國家生產，美國本土則主要以高科技及金融服務業為主要產值來源。

所以美國現今的貿易逆差其實是以其過往金融霸權下，在金融上割全球韭菜所造成的結果。這是結構性使然，川普異想天開的讓美國再度偉大的關稅政策，其實是想要一頭牛扒兩層皮，除了金融利益外，還想要剝削各國的貿易利益。

以往德國與日本之所以讓美國藉由匯率政策得以剝削成功，原因在於這兩個國家的體制與美國相同，都是採取自由經濟與民主政體。

在相同制度下，美國可以發揮其制度優勢，對德國與日本產生足夠的約束力，進而讓其國力因而下滑，尤其日本更是造成其經濟上失落的年代至今，仍難以完全復甦。尤其在九零年代共產陣營陸續垮台後，美國更成為名符其實的超級霸權。

▼反觀今日的川普2.0也試圖如法炮製，但美國遇到的卻是一個採取具有中國特色的資本主義國度。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼中美關係,貿易戰。（圖／達志影像／美聯社）

川普2.0　恐致「東昇西降」加速進行

反觀今日的川普2.0也試圖如法炮製，但美國遇到的卻是一個採取具有中國特色的資本主義國度。中國大陸所採取的制度本質上屬於「黨國」資本主義，但此制度又不同於東亞四小龍的成長模式。

中國大陸的黨國，乃是「以黨領政」下的資本主義，不走西方民主的選舉路線，而是堅持中國共產黨領導下的黨國資本主義。其對於私有財產也是採取所有權國有，使用權自由化的政策。

所以這個中國特色的黨國資本主義，乃是不同於美國所主導下的全球自由經濟體制，故而美國就無法對其予取予求。此次川普對全球採取對等關稅作法，但全球只有中國當局敢於與之抗衡，其背後底氣即在於此。

論者或謂，川普關稅政策或許將讓美中博弈的過程更加朝「東昇西降」的態勢發展。美國的霸權遇到不依循美國發展路經發展的中國大陸，可能會踢到鐵板，不會再如以往德國與日本般容易降伏。取而代之的可能是美國內心所恐懼的中國崛起的夢靨，此誠非虛言矣！

▼川普關稅政策或許將讓美中博弈的過程更加朝「東昇西降」的態勢發展。（圖／CFP）

▲▼人民幣，美金，中美貿易戰。（圖／CFP）

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