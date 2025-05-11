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黃仁勳美食聲量地圖2.0！　AI教父欽點「台灣國民小吃」TOP 10

我們想讓你知道…《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查出10大黃仁勳最愛的美食名店。究竟這場美食爭霸戰誰能勝出呢？

▲▼黃仁勳美食聲量地圖。（圖／網路溫度計提供）

▲黃仁勳美食聲量地圖。（圖／網路溫度計提供）

●文／網路溫度計

讓兆元男念念不忘的台灣味！仁來瘋即將捲土重來！輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳預計近日再度快閃台灣，將在5月19日COMPUTEX發表首場主題演講，消息一出讓不少粉絲相當期待，想必屆時又會掀起一股討論熱潮。而值得一提的是，這位AI教父不只是科技業的傳奇人物，更是位懂美食的資深饕客，從庶民夜市的經典小吃，到隱身巷弄的高端私廚，只要被黃仁勳點名認證的美食，幾乎都會在短時間內爆紅，因此還被許多網友譽為「比米其林還值得追的美食指南」。

《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查出10大黃仁勳最愛的美食名店。其中，全台最難預訂的「喜相逢麵館」僅排第三、台北人氣名店「富霸王豬腳」擠不進前五名，究竟這場美食爭霸戰誰能勝出呢？

No.10 春韭

主打無菜單台菜料理的春韭，可說是許多內行饕客的私藏愛店，甚至還吸引黃仁勳多次回訪而登上媒體版面，因此也讓該店聲名大噪。整間店從外觀到內部裝潢都透露出歲月的痕跡，斑駁的牆面、復古的鐵窗花搭配懷舊老物件，營造出一種老派而優雅的用餐氛圍。

人氣招牌必推含有滿滿膠原蛋白的「黃金雞湯」、以M9澳洲和牛為基底的「和牛銀絲卷」、擺盤有如玫瑰花造型的「四季牛舌花」等，不只食材講究，連餐點賣相也追求高顏值，也難怪讓饕客們一吃就上癮；尤其鎮店之寶的「黃金雞湯」，更是讓黃仁勳忍不住驚呼「Fantastic」！

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，本次的聲量高點落在2024年6月6日，因黃仁勳兌現與春韭員工的約定而再次回訪，甚至留下高達800美金的小費，讓該店在當日聲量衝高570筆，不少網友直呼「重承諾的真男人」、「大老闆沒在隨口說說的」、「黃仁勳真是一個美好到不行的典範。」

地址：台北市中山區中山北路二段183巷1-5號（鄰近民權西路捷運站）

▼春韭晴光店。（圖／記者黃士原攝）

▲春韭晴光店。（圖／記者黃士原攝）

No.9 富霸王豬腳

位在四平商圈內的「富霸王豬腳」是台北超有名的老字號名店，也是不少附近上班族的午餐首選。不管是肥瘦比例恰到好處的腿庫肉，還是黑金油亮的滷豬腳、以及超會黏嘴唇的膠質滷肉飯，無不令眾多老饕魂牽夢縈，一試成主顧，也吸引了各大知名部落客爭相朝聖。

而在各種網路文章的推薦下，富霸王豬腳的名氣也如雪球般越滾越大，尤其自AI教父造訪後，該店人氣更是翻倍，即使排隊人潮多到看不見盡頭，饕客們依然不減熱度，只為品嚐這間獲得黃仁勳親自認證的美味，顯見兆元男的魅力有多大。

網友也表示「之前新聞瘋狂放送老黃造訪過這家，因此抱持很高的期待，吃完感覺名不虛傳」、「黃仁勳的加持，讓原本排隊的人潮又更長了」、「特意避開正餐時間來，生意還是非常火熱，認份排隊吧！」

地址：台北市中山區南京東路2段115巷20號（鄰近松江南京捷運站）

▼富霸王豬腳。（圖／小虎食夢網提供）

▲富霸王豬腳。（圖／小虎食夢網提供）

No.8 老撈麻辣鍋

台灣人不分四季都愛吃鍋，街上也隨處可見各式火鍋店林立，而在這競爭激烈的市場中，能夠殺出重圍的品牌絕對實屬不易，作為台北麻辣鍋代表之一的「老撈」便是其中的佼佼者。

坐落於捷運南京復興站附近的老撈麻辣鍋，除了基本的火鍋外，最特別的是還有供應隱藏版私房料理，像是噴火三寶、鹽烤松阪豬、乾鍋花椰菜，以及嗜辣控最愛的麻辣香鍋鴨等，不只滿足饕客的多元味蕾，甚至還被譽為「被火鍋耽誤的熱炒店」。

黃仁勳也曾兩度造訪該店，並對於湯底和菜色給出極高的讚譽，而「老撈」也自然被網友們收錄進AI教父的美食地圖裡。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，「老撈麻辣鍋」的聲量高峰落在2024年6月7日，前民進黨立委高嘉瑜跟著黃仁勳的美食地圖來朝聖該店，並將心得與照片分享於粉專上，創下突破四百則留言和近萬的按讚數，在社群上掀起一波討論熱潮。

地址：台北市松山區敦化北路4巷53號（鄰近南京復興捷運站）

No.7 吉品海鮮餐廳

吉品海鮮是台北粵菜餐廳中最具代表性的人氣名店，其前身為政商名流雲集的新同樂餐廳，主打高檔海鮮與港式料理，並以選材講究、火候精準為著稱，每道菜都完美詮釋了粵菜的精髓與靈魂。

目前「吉品海鮮餐廳」在全台共有信義店和敦化店兩間分店，去年六月，黃仁勳就選在敦南店宴請輝達員工，當天菜色包含鴻運燒味三拼盤、雞蓉淮山燕窩羹、海鮑片北菇蹄筋、鮮腐皮泡時蔬、蘋果雪耳燉豬腱等，一整桌珍饈美饌讓人唾沫直嚥。無論是在菜色水準還是服務品質，吉品的表現都十分出色，也難怪能在競爭激烈的餐廳中穩坐頂尖之列。「我也很喜歡吉品餐廳，應該去後門堵簽名的」、「吉品又要預約困難了，他都走預約困難店欸」、「黃仁勳吃過什麼都給我來一輪。」

地址：台北市松山區敦化南路1段1號1樓（鄰近台北小巨蛋捷運站

▼黃仁勳「吉品海鮮餐廳」宴請員工。（圖／記者黃國霖攝）

 ▲▼黃仁勳「吉品海鮮餐廳」宴請員工。（圖／記者黃國霖攝）

No.6 牛耳精緻麵館

台灣小吃牛肉麵的魅力，連久居美國的AI教父都無法抗拒！低調隱身在捷運西湖站巷弄中的「牛耳精緻麵館」，不只備受內科上班族的喜愛，也是黃仁勳每次返台必吃的口袋名單。古色古香的木質桌椅，搭配古典簡約的中國風裝潢，營造出懷舊感十足的用餐氛圍；店家人氣招牌首推紅燒牛肉麵，微彎曲的手工拉麵吸飽濃郁的湯頭，再配上厚實大塊、燉煮入味的牛肉，每一口都讓人直呼好滿足。值得一提的是，牛耳從餐點到小菜的價格都走親民路線，不僅分量十足、用料實在，還能兼顧荷包不失血，這也讓許多網友笑稱「雖然買不起輝達股票，但吃得起黃仁勳欽點的牛肉麵」。

地址：台北市內湖區內湖路一段323巷16弄2號（鄰近西湖市場捷運站）

No.5 阿婆水果攤

黃仁勳旋風來台後，一連品嘗多家最具台灣味的傳統美食，所到之處無不掀起話題；去年他在台大進行全英演講時，突然點名通化夜市的阿婆水果攤，並夾雜台語大力讚揚。這番接地氣的言行，瞬間讓全場歡呼聲與掌聲不斷，阿婆水果攤也因此登上熱搜，一夕之間成為全台最夯的「國民水果攤」。

該攤原本只是通化夜市中再平凡不過的一角，沒有絢麗招牌和浮誇擺設，只有一位笑容可掬的阿婆，用她佈滿歲月痕跡的雙手每天新鮮現切各種水果，但正是這樣樸實有溫度的小攤，讓身價破兆、行程滿檔的AI教父也甘願流連。

黃仁勳不僅在公開場合大讚阿婆水果攤，私下也多次低調造訪，該攤還曾遭網友在Google地圖上改名成「輝達阿婆現切水果攤」，不少人笑稱「不知道水果阿姨有沒有要出股票」、「阿婆的水果攤可以上市上櫃了」「好想朝聖兆元水果攤看看。」

地址：台北市大安區臨江街40巷2號（鄰近信義安和捷運站）

▼黃阿婆水果攤。（圖／記者黃國霖攝）

▲▼黃仁勳最愛阿婆水果攤。（圖／記者黃國霖攝）

No.4 王記府城肉粽

位於台北的「王記府城肉粽」，是台北少數專賣南部粽的老字號餐館，這對出生於台南、味蕾深植家鄉記憶的黃仁勳來說，自然有著難以抗拒的吸引力。

店家除了主打口味道地的南部粽外，也有販售台南代表性小吃「碗粿」，使用現磨在來米漿，並拌入香濃肉燥、豬肉塊製成，再淋上一匙特製的蒜蓉醬油膏，一入口便是濃濃的台灣古早味。王記府城肉粽以這些平凡而不簡單的庶民小吃，不僅征服了台北老饕的胃，也意外圈粉了這位頂尖知名的科技領袖。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，「王記府城肉粽」近兩年的聲量高點出現在2024年6月8日，黃仁勳在準備搭專機離台的當天驚喜現身於該店，還一口氣買了14份餐點，現場圍觀民眾也紛紛上前索取簽名、合影留念，而他也展現親民作風，通通來者不拒。網友表示「這家王記府城就在我家對面，只可惜沒有機會與他偶遇」、「想吃完肉粽，才要回美國，真可愛啦」、「老黃真的超愛台灣美食。」

地址：台北市松山區八德路二段374號（鄰近台北小巨蛋捷運站）

No.3 喜相逢麵館

低調隱身在內湖巷弄裡的喜相逢麵館，主打中式無菜單私廚料理，是許多饕客們心中的神秘殿堂，雖然外觀看似平凡不起眼，卻是台北三大最難訂位的私廚之一。

有別於其他的餐館， 該店不只電話長期處於空號狀態，連鐵門也只有在營業時才會悄悄拉開一半，神秘程度不難想見。目前店家僅招待預約的熟客，連不少政商名流都一位難求，可以說在這裡吃的不僅是料理，而是人脈與社經地位。

廣達董事長林百里去年六月就曾在此宴請黃仁勳，吸引大批媒體前往採訪，人潮塞爆小巷，也讓這間低調的神祕餐館因此聲名大噪，其菜色與價位也在網路上掀起熱議「我剛想說一桌8000還可以，看到一人8000吐血」、「一人八千，就是告訴你 只接待政商名流」、「吃名氣的⋯其實食材不貴，但不得不說這刀工真不錯。」

地址：台北市內湖區東湖路106巷7弄3號（鄰近東湖捷運站）

▼喜相逢麵館。（圖／翻攝自Google Maps）

▲▼ 。（圖／翻攝自Google Maps）

No.2 磚窯古早味懷舊餐廳

「磚窯古早味懷舊餐廳」是一間主打古早味台菜的平價餐館，去年黃仁勳快閃來台時，便選於該處宴請三十多位供應鏈高層，包含華碩董事長施崇棠、台積電董事長魏哲家、鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里等人，這場平價版的「兆元宴」齊聚全台最有身價的科技大老，也讓「磚窯古早味懷舊餐廳」一夕爆紅。

這間以台灣五、六零年代為主題的懷舊餐廳，從建築外觀到室內陳設都經典重現舊時代風貌，隨處可見民俗童玩和雜貨，濃濃的復古情調讓許多長輩瞬間喚起兒時記憶。

黃仁勳在受訪時也表示「這家餐廳的料理不僅好吃，也讓自己感覺很有懷舊氣息。」從這次的榜單看來，AI教父造訪的美食幾乎以傳統小吃和懷舊餐廳為主，顯示出他對台灣飲食文化的深厚情感連結。

地址：台北市松山區敦化南路1段7-1號（鄰近台北小巨蛋捷運站）

▼磚窯古早味懷舊餐廳的麻油雞湯。（圖／取自磚窯古早味懷舊餐廳臉書）

▲磚窯古早味懷舊餐廳的麻油雞湯。（圖／取自磚窯古早味懷舊餐廳臉書）

No.1 花娘小館

在黃仁勳欽點的十大國民美食榜單中，台北市松山區可說是最大贏家，獨攬五個名額，堪稱「黃仁勳美食地圖」的核心地段；其中網路聲量冠軍還是由松山區的「花娘小館」所拿下，該店以6,333筆聲量高居第一。

店家主打平價版川菜料理，不只吸引許多在地老饕，也是黃仁勳每次返台必訪的口袋名單。不難看出，身價破兆的AI教父對於美食的選擇卻意外接地氣。他並不鍾情高檔的西式料理，反而特別偏愛那些隱藏巷弄、價格親民的庶民美食。

而在眾多料理中，他還特別點名「花娘小館」的蒼蠅頭，笑說「那道菜這麼好吃，卻有那麼可怕的名字」。這道由韭菜花、豬絞肉與豆鼓爆香快炒而成的菜色，被黃仁勳公開推薦後，從此成為網友朝聖必點的招牌料理，顯見兆元男的影響力有多大。

一名網友在PTT好奇提問為何黃仁勳如此喜愛蒼蠅頭？留言區立刻釣出大票老饕回應「白飯控的最愛」、「這道菜真的超下飯！可以吃比平常多一碗」、「蒼蠅頭是藏在川菜館裡的台菜啊！」

地址：台北市松山區敦化北路165巷9號1樓（鄰近台北小巨蛋捷運站）

▼花娘小館「蒼蠅頭」。（圖／布雷克的出走旅行視界提供）

▲花娘小館「蒼蠅頭」。（圖／布雷克的出走旅行視界提供）

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