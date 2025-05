借古制今？　陳年舊策難應賴時新

▲兩位美國智庫的作者卻徑自以「挑釁的措施」來形容賴總統的17項因應策略。(圖/總統府提供)

●譚偉恩/國立中興大學國政所教授

日前兩位卡內基國際和平基金會(Carnegie Endowment for International Peace)的資深研究員撰文表示,中華民國現任總統賴清德關於兩岸關係的某些言論正在升高台灣地區與大陸地區爆發軍事衝突之風險,因此Trump總統應該出面加以制止,並援引2002年美國總統G. W. Bush制止當時陳水扁總統的事例來佐證其論點之可信。

自行主觀進行偏離原意翻譯 資訊是不正確的

然而,上述兩位資深研究員在文章(“Trump Should Rein In Taiwan”)中的資訊是不正確的;事實上,根據Lawrence Wilkerson(Colin Powell擔任美國總統G. W. Bush國務卿時的幕僚長)的口述內容,當年陳總統有意要推行獨立公投時,華府內部出現鴿派(以國務卿為代表)與鷹派(以國防部長和副總統為代表)的路線之爭。

鴿派向北京當局進行安撫,表示美國不會允許台灣獨立,也不支持陳水扁這麼做;而鷹派則持續向台北當局發出「鼓勵」的訊號。最後,總統G. W. Bush考量到當時美中龐大的經貿利益,採納了國務卿的建議,決定先與中國維持一個穩定的雙邊關係,抑制台灣本土尋求獨立的聲音。

這是國際貿易有助於維繫國際和平的最佳例證之一,讓中國大陸成為世界的製造工廠和大量廉價商品的出口國,並更進一步在2008年全球金融危機爆發後,成為美鈔大量印製和美債大量發行的「蓄水池」。

時光飛逝,2025年似乎又出現了類似的問題。中華民國第16任總統賴清德於3月13在國安高層會議會後記者會上將中國判定是我國《反滲透法》所定義之「境外敵對勢力」,並公布17項因應策略。對此,北京當局以軍事演習和若干模擬封鎖台灣之軍事行動作為回應。

詳閱中華民國總統府官方網站上公布的資訊,總統認為召開國安高層會議之目的是強化我們的民主韌性與國家安全,並提出多項具體策略作為中央與地方接下來行政的指引。但上述兩位美國智庫的作者卻徑自以「挑釁的措施」(proactive measures;文章中的原文)來形容賴總統的17項因應策略(major strategies;總統府的官方用語)。

顯然,這兩位資深研究員沒有查證我們官方文件中正式的用語,自行主觀地進行偏離原意之翻譯。

3問題必須先釐清 這種觀點偏重臆測而非實證

在這篇「川普應制止台灣」的文章中最引人關注之一段話是:“The Trump administration should rein in Lai before he mistakes Washington’s passivity for approval and entangles the United States in a potentially calamitous war.” 這段話中有幾個前提需要特別留心。

首先,美國究竟有沒有「消極」看待兩岸關係?其次,Trump政府為什麼「應該」約束或指示台灣的賴總統?最後,賴總統有無錯誤地將華府的消極不作為視為一種支持並且讓美國深陷一場可能爆發之災難性戰爭?這三個問題若沒有釐清,兩位資深美國智庫研究員的論點就很難不令人產生懷疑。

根據以下事實,本文認為美國沒有以消極的態度或作為來看待兩岸關係;相反地,美國越來越積極地介入兩岸關係。舉例來說,美國眾議院在當地5日下午以口頭表決方式無異議通過《台灣國際團結法案》(Taiwan International Solidarity Act),這個法案是修正之前的《台北法案》(TAIPEI Act),新增聯合國大會第2758號決議「不涉及台灣」的論述,並言明反對北京當局透過曲解此一決議的作法來限制台灣的國際參與。

另一項獲得美國兩大黨共識的《台灣保證實施法案》,則是2020年《台灣保證法》(Taiwan Assurance Act)的升級版,要求國務院定期向國會報告與台灣的互動狀況,且應提出如何解除自我設限與台灣交往之具體規劃。清楚可見,美國對於台灣及兩岸事務的積極程度。

第二,與其建議Trump總統應該約束或指示賴總統,不如說這兩位總統之間應該建立更為直接和即時的聯繫管道,也就是台美領袖間的熱線。

根據The Economist最新刊出的一篇文章(“A superpower crunch over Taiwan is coming”),美中之間的關稅戰正逐漸演變為一場耐力競賽,而北京認為自己有能耐堅持到最後。這意謂著美中之間的結構性對抗將更加「冷戰化」,也就是成為一種長期性的對抗。

在此情境下,美國顯然需要一些在東亞區域的盟友,為其實踐離岸平衡(offshore balancing),以維繫美國在印太戰略範圍內的影響力。然而,被視為美國制衡對象的北京必然不會開心,尋找盟友組建「反制衡」勢力的各種策略將陸續出台並成為外交政策的核心,過程中除非台灣去改變自己法律上的現狀,北京根本沒有動武之必要性和理由。更何況,賴總統在先前述及的17項因應策略中的第一點就開宗明義表示「悍衛現狀」。

清楚可見,台美之間需要形成更緊密及深化的合作,而不是什麼來自美方的約束或指示,因為台灣一直以來都在努力維持海峽之間的和平狀態,真正有意圖想破壞和平現狀且有能力如此為之的是北京的共產黨,而不是民主的台灣。

第三,兩位作者在文中指出,隨著賴總統讓台灣更趨近於獨立,他的言行正大幅提高習政權採取軍事行動的風險。毋寧,他們認為解放軍可能會攻占台灣的離島、對台灣實施封鎖,甚至展開全面入侵。兩位作者甚至認為,習近平心中思考的是如果現在不以武力解決台灣問題,將恐怕永遠失去統一台灣的機會。

本文認為,這種觀點一方面偏重臆測,而非實證;一方面忽略目前已在北京轄下的西藏和新疆皆有強烈尋求獨立的企圖。

換言之,當中央政府治理不善,未以人權法制管理國內社會時,不僅欠缺對外部世界的吸引力,也同時喪失自己國內民眾的支持。習近平或許如兩位作者所言,十分急於解決台灣問題,但作為一個從政經驗豐富的共黨領導人,習也必然深知成功軍事佔領台灣不等於成功解決台灣問題。

▼台灣一直以來都在努力維持海峽之間的和平狀態,真正有意圖想破壞和平現狀且有能力如此為之的是北京的共產黨,而不是民主的台灣。(圖/路透)

對於「一個中國」的誤解 是一個非常根本性的瑕疵

除了以上指出的疏漏外,兩位資深研究員的論點還有一個非常根本性的瑕疵,就是對於「一個中國」的誤解。他們認為台灣不該去反對「一個中國」的立場,並且認為接受這個概念對台灣不會造成什麼損失(“costs Taiwan nothing but words”)。

然而,兩位作者恐怕忘記「中華民國」才是現行《聯合國憲章》中五個安理會常任理事國之一的正式官方原稱(詳見第23條),聯合國大會第2758號決議只是把代表「中華民國」的權利判定給一個叫做「中華人民共和國的政府」(詳見2758號決議第二段)。

因此,當時原本在安理會的蔣介石政權被驅逐,改由中華人民共和國作為一個合法的政府來代表「中國」。所以,「一個中國」指的是中華民國,而賴總統在3月13日的公開講話中已經表示,國人及國際友人稱呼我們國家為「中華民國」或「中華民國台灣」。

所以,台灣就是中華民國,中華民國與台灣不可分,而我們(台灣島上的人民)不認為中華人民共和國政府有權利代表「中華民國」。

總體而言,兩位資深研究員將賴總統的言行不當定性為「挑釁」,既忽略了其賴總統明確表達「維持現狀」的政策立場,也未能深刻理解當代國際局勢與台美中三方互動的實質脈絡。

從歷史經驗來看,美國的對台政策並非單一立場的延續,而是國內政治不同路線角力後的動態產出。當前美國國會的多項挺台立法,正清楚顯示Trump政府對台灣的支持及兩岸關係之重視。

鑑此,與其重提二十年前的情境並錯誤地以之作為制約台灣的理由,國際社會此刻更應正視台灣作為民主政體在東亞區域扮演之關鍵角色,以及台灣主流民意對於兩岸現狀維持的堅持。

▼從歷史經驗來看,美國的對台政策並非單一立場的延續,而是國內政治不同路線角力後的動態產出。當前美國國會的多項挺台立法,正清楚顯示Trump政府對台灣的支持及兩岸關係之重視。(圖/路透)

►思想可以無限大-喜歡這篇文章? 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多!

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見,請寄editor88@ettoday.net或點此投稿,本網保有文字刪修權。