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從新國會智庫民調看總統評價對比：賴清德的警訊與馬英九的反思

▲▼新國會智庫舉辦 賴清德總統上任一周年 民調發布記者會 羅智強 吳宗憲 牛煦庭 賴祥蔚教授 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼新國會智庫民調發布記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

田俊雄／東華公共事務研究學會榮譽理事長

2025年5月13日，新國會智庫公布一份頗具意義性的民調，針對歷任總統——李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文、賴清德——在「尊重在野黨」、「政府清廉」、「兩岸和平」、「司法公正」四大面向上的表現進行比較，結果顯示前總統馬英九在四項中皆位居第一，而現任總統賴清德則在所有指標中敬陪末座。這份民調不只是一份數據報告，更是一面反映當前政治氛圍與民意趨勢的鏡子，對執政者與在野黨皆具重大警示意義。

馬英九形象翻轉：歷史的溫柔回頭

馬英九在任內飽受「軟弱」、「猶豫不決」等批評，尤其是面對野草般壯大的太陽花運動與日漸敵意的輿論環境，馬政府多次選擇退讓，不少藍營支持者至今仍對他痛批「過於守規矩」。但從這次民調來看，馬英九執政時期所強調的「程序正義」與「節制權力」反而逐漸被民眾懷念。尤其在當前社會面臨政治對立升高、司法與行政界線模糊的背景下，馬英九的清廉與和平姿態儼然成了時代的對照標。

在四項指標中，馬英九皆穩居第一，尤其是在「兩岸關係最和平」項目中，他以48.1%的壓倒性支持大幅領先其他總統。這凸顯出民眾對穩定兩岸局勢的渴望，也對賴清德政府當前對中強硬、甚至被認為挑釁的政策風格表達不安。

▲▼新國會智庫舉辦 賴清德總統上任一周年 民調發布記者會 羅智強 吳宗憲 牛煦庭 賴祥蔚教授 。（圖／記者屠惠剛攝）

賴清德的多重困境：信任危機與執政焦慮

與馬英九的高度肯定形成對比的是賴清德的低迷評價。他在四項指標中皆敬陪末座，顯示出執政滿周年不到的賴政府已陷入嚴重的信任危機。尤其在「尊重在野黨」、「司法公正」兩項表現最差，這不僅反映出民眾對其施政風格的疑慮，也與近期大規模搜索在野黨黨部、罷免連署相關爭議形成呼應。

民調指出，66.3%的民眾認為賴總統不應公開支持罷免在野黨立委的行動，而僅有17.2%支持此舉，這是一個相當嚴重的警訊。執政者若過度涉入政治鬥爭，容易讓人民產生「公器私用」的疑慮，這對政府的正當性傷害甚鉅。

而在「政府最清廉」的評比中，賴清德僅獲得8.4%的認同，遠落後於馬英九（31.8%）與蔡英文（20.8%）。對於一向以「清流」自居的賴清德而言，這樣的數字無疑刺痛人心，也反映出他在轉型為「掌權者」後，未能延續其原有的政治品牌與道德優勢。

▲國民黨民調，五成民眾認為賴總統以司法對付在野。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨民調，五成民眾認為賴總統以司法對付在野。（圖／記者鄭佩玟攝）

社會觀感轉變：對抗與治理的界線

這份民調不只是數據，它實質上揭露了當前社會對政治對抗的疲憊與厭倦。面對美中貿易衝突升溫、全球經濟不穩，台灣民眾更希望執政黨將心力放在經濟與民生，而非陷入政黨惡鬥。55.3%受訪者明確表示應暫停罷免戰，這是一個清晰的民意訊號：人民期待的是治理，不是鬥爭。

當司法系統頻頻針對在野黨行動，當執政者親上火線為罷免背書，當社會對「政治清算」的聲音越來越大，執政黨應該謹慎自省。政治不是鬥法，民主的核心在於理性制衡與包容，而非排他與清算。唯有真正做到「節制權力、尊重反對」，才能重新贏得人民信賴。

馬英九的遺憾與提醒

國民黨立委牛煦庭在受訪時提到：「當年國民黨為了維護制度與價值，不惜被罵軟弱，卻丟掉了政權。」這番話可謂道盡藍營過去的矛盾與挫折。然而，從這份民調來看，馬英九當年的堅持雖未即時換來選票，卻在歷史的回望中被重新肯定。這對任何執政者而言，都是一則重要的提醒：政策可被批評，風格可有爭議，但道德標準與制度尊重是不能妥協的根本。

▲國民黨民調，五成民眾認為賴總統以司法對付在野。（圖／記者鄭佩玟攝）

結語：民意是一面鏡子

民主政治最大的力量，來自於人民的回饋。這份民調清楚顯示，民眾並不盲目懷舊，也不輕易苛責，而是在比較中展現理性與價值判斷。賴清德政府若真能以此為鑑，重新思考執政節奏與策略，依然有翻轉局勢的機會。若一味堅持政爭路線、忽視社會觀感，終將重蹈前人覆轍，成為歷史的反面教材。

而對國民黨而言，民調固然是鼓舞，但能否從「反對黨」成功轉化為「可信賴的執政選項」，仍需穩健提出具體政見、團結整合，避免重蹈馬政府時期「高道德標準卻無施政力道」的覆轍。

民意如流水，善治者乘勢而為。期待所有政治人物真正看懂這份民調的深意，回歸人民本位，讓台灣政治重拾正道。

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