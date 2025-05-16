大罷免是國民黨的危機和轉機　改變「萬年在野心態」將截然不同

▲30名泛藍立委罷免案第二階段達標。（圖／記者郭運興製圖)

●單厚之／資深媒體人

大罷免藍委二階段即將截止，目前已有30席跨過二階門檻，這個數字應該讓不少人跌破眼鏡，甚至可能還超過綠營的預期。這樣的數字顯示，即便國際局勢發生天翻地覆的變化，但綠營支持者對大罷免仍舊相當的執著，凝聚力完全沒有散。

相較於綠營，藍營罷綠委則沒有明顯的起色，罷吳思瑤的領銜人張克晉退出的問題還沒有解決，而罷免吳沛憶的中正萬華區，又出現國民黨議員內訌，最終到底有沒有罷綠委能跨越門檻，誰都說不準。

這場大罷免不可能冷戰 國民黨要打「熱戰」爭取中間選民

綠營這次大罷免採取的是前所未有的技術，因為全台串連大幅降低了連署的成本，所有支持者都不必回到戶籍地就可以「不在籍連署」，所以取得相當好的成績。

但若真的到了三階投票，效果必然會有一定的折扣，買車票回花蓮罷傅崐萁、回台東罷黃建賓，不是所有連署人都願意付出那樣的時間和金錢成本。

雖然綠營的凝聚力沒有消退，但世界局勢的巨變卻是所有人都無法忽視的。3月在亞亞案等抗中議題的覆蓋下，泛綠的G7~G9一度達到48.5％的高點，全國幾乎有一半的人都支持民進黨，大罷免沒有不成功的道理，但因為川普關稅的衝擊，4月G7~G9少了5.0％，G4~G6的中間選民也少了3.1％，而泛藍的G1~G3則大增8.1％為36.0％，雖然仍不及泛綠的43.5％，但畢竟沒有這麼懸殊了。

這樣的變化顯示，國民黨吸納了大量的中間選民，而泛綠則小幅流失。年輕選票的變化也類似，在20~29歲年齡層，賴清德的信任指數從50.4降為41.5，滿意度從52.0％降為41.6％，對民進黨有好感的比例從46.3％降為39.9％，國民黨的好感度則從20.5％回升到33.9％，對民眾黨的好感則從29.5％增為42.4％，為三黨之冠。

藍營的基本盤是不如綠營的，藍、白兩黨加起來也不夠。以綠營支持者的熱度，這場大罷免不可能是冷戰，國民黨不能期待罷免同意票低於25％的門檻，而要打「熱戰」就必須要爭取更多中間選民的支持。

原本整個世界大勢都是反中，國民黨幾個指標性立委親中的表現，自然被打得潰不成軍。但川普關稅之後世界潮流逆轉，全球都開始脫美疑川或反川，加拿大、澳洲、新加坡的大選結果都反映了這樣的態勢。

但頭已經洗一半的賴清德，只能繼續以抗中保台維持大罷免的熱度，甚至還提出了「脫中入北」，完全與世界趨勢背道而馳。當民進黨不斷強調台美關係良好，聲稱「選對人、走對路，選錯人、關稅145％」的同時，美中突然達成暫緩關稅的協議，中國對美關稅大幅降為30％，比當初對台的32％還低，川普居然還冒出一句「對統一與和平也非常有利」重重打了民進兩巴掌。

民進黨為了大罷免，不得不繼續向深綠靠攏，以免支持者的凝聚力散掉，但這樣操作的同時，就留出了很大塊中間選民的空間給國民黨。國民黨若要爭取中間選民，就應該要跳出深藍的同溫層，思考中間選民和經濟選民的需求，包括從法律面、制度面如何協助廠商和人民，因應新的世界變局。

▼以綠營支持者的熱度，這場大罷免不可能是冷戰，國民黨不能期待罷免同意票低於25％的門檻，而要打「熱戰」就必須要爭取更多中間選民的支持。（圖／記者湯興漢攝）

世界局勢的變化是轉機 挺過大罷免未必有想像中困難

國民黨過去一年多，仗著藍白聯手的國會多數，一直思考的都是如何虐民進黨、反賴清德，卻很少照顧中間選民的需求，才搞到大罷免烽煙四起。從國會改革到胎死腹中的花東條例、選罷法乃至「公投綁大選」，都把自己的利益和需求放在首位，而沒有考慮人民的感受。

這套思維的背後，又隱含著一種「萬年在野」的心態，彷彿覺得自己永遠不可能重返執政，所以必須要利用有限的時間，把所有對自己有利的布局都完成。

這樣的心態下，自然不可能有太高的格局，也不可能爭取到中間選民，就連立法院剛通過的國定假日「4+1」和普發現金，也都是簡單粗暴，還好民進黨對放假的回應也不好，才讓人覺得國民黨沒那麼難看。

30席的大罷免是國民黨的危機，世界局勢的變化則是國民黨的轉機，國民黨為了大罷免不得不爭取中間選民的支持，喊出「反紅共也反綠共」多少脫掉一點頭上的紅帽子。

如果國民黨能改變心態和格局，做出新的論述和轉型，挺過大罷免未必有想像中的困難，屆時的國民黨也將截然不同。

▼如果國民黨能改變心態和格局，做出新的論述和轉型，挺過大罷免未必有想像中的困難，屆時的國民黨也將截然不同。（圖／記者林敬旻攝）

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