ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

大罷免是國民黨的危機和轉機　改變「萬年在野心態」將截然不同

我們想讓你知道…如果國民黨能改變心態和格局，做出新的論述和轉型，挺過大罷免未必有想像中的困難，屆時的國民黨也將截然不同。

▲▼30名泛藍立委罷免案第二階段達標。（圖／記者郭運興製圖）

▲30名泛藍立委罷免案第二階段達標。（圖／記者郭運興製圖)

●單厚之／資深媒體人

大罷免藍委二階段即將截止，目前已有30席跨過二階門檻，這個數字應該讓不少人跌破眼鏡，甚至可能還超過綠營的預期。這樣的數字顯示，即便國際局勢發生天翻地覆的變化，但綠營支持者對大罷免仍舊相當的執著，凝聚力完全沒有散。

相較於綠營，藍營罷綠委則沒有明顯的起色，罷吳思瑤的領銜人張克晉退出的問題還沒有解決，而罷免吳沛憶的中正萬華區，又出現國民黨議員內訌，最終到底有沒有罷綠委能跨越門檻，誰都說不準。

這場大罷免不可能冷戰　國民黨要打「熱戰」爭取中間選民

綠營這次大罷免採取的是前所未有的技術，因為全台串連大幅降低了連署的成本，所有支持者都不必回到戶籍地就可以「不在籍連署」，所以取得相當好的成績。

但若真的到了三階投票，效果必然會有一定的折扣，買車票回花蓮罷傅崐萁、回台東罷黃建賓，不是所有連署人都願意付出那樣的時間和金錢成本。

雖然綠營的凝聚力沒有消退，但世界局勢的巨變卻是所有人都無法忽視的。3月在亞亞案等抗中議題的覆蓋下，泛綠的G7~G9一度達到48.5％的高點，全國幾乎有一半的人都支持民進黨，大罷免沒有不成功的道理，但因為川普關稅的衝擊，4月G7~G9少了5.0％，G4~G6的中間選民也少了3.1％，而泛藍的G1~G3則大增8.1％為36.0％，雖然仍不及泛綠的43.5％，但畢竟沒有這麼懸殊了。

這樣的變化顯示，國民黨吸納了大量的中間選民，而泛綠則小幅流失。年輕選票的變化也類似，在20~29歲年齡層，賴清德的信任指數從50.4降為41.5，滿意度從52.0％降為41.6％，對民進黨有好感的比例從46.3％降為39.9％，國民黨的好感度則從20.5％回升到33.9％，對民眾黨的好感則從29.5％增為42.4％，為三黨之冠。

藍營的基本盤是不如綠營的，藍、白兩黨加起來也不夠。以綠營支持者的熱度，這場大罷免不可能是冷戰，國民黨不能期待罷免同意票低於25％的門檻，而要打「熱戰」就必須要爭取更多中間選民的支持。

原本整個世界大勢都是反中，國民黨幾個指標性立委親中的表現，自然被打得潰不成軍。但川普關稅之後世界潮流逆轉，全球都開始脫美疑川或反川，加拿大、澳洲、新加坡的大選結果都反映了這樣的態勢。

但頭已經洗一半的賴清德，只能繼續以抗中保台維持大罷免的熱度，甚至還提出了「脫中入北」，完全與世界趨勢背道而馳。當民進黨不斷強調台美關係良好，聲稱「選對人、走對路，選錯人、關稅145％」的同時，美中突然達成暫緩關稅的協議，中國對美關稅大幅降為30％，比當初對台的32％還低，川普居然還冒出一句「對統一與和平也非常有利」重重打了民進兩巴掌。

民進黨為了大罷免，不得不繼續向深綠靠攏，以免支持者的凝聚力散掉，但這樣操作的同時，就留出了很大塊中間選民的空間給國民黨。國民黨若要爭取中間選民，就應該要跳出深藍的同溫層，思考中間選民和經濟選民的需求，包括從法律面、制度面如何協助廠商和人民，因應新的世界變局。

▼以綠營支持者的熱度，這場大罷免不可能是冷戰，國民黨不能期待罷免同意票低於25％的門檻，而要打「熱戰」就必須要爭取更多中間選民的支持。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼全台罷免團體於2/10由曹興誠董事長陪同赴中央選舉委員會遞送罷免選區立委提議連署書，第二波連署書四點已送達中選會。（圖／記者湯興漢攝）

世界局勢的變化是轉機　挺過大罷免未必有想像中困難

國民黨過去一年多，仗著藍白聯手的國會多數，一直思考的都是如何虐民進黨、反賴清德，卻很少照顧中間選民的需求，才搞到大罷免烽煙四起。從國會改革到胎死腹中的花東條例、選罷法乃至「公投綁大選」，都把自己的利益和需求放在首位，而沒有考慮人民的感受。

這套思維的背後，又隱含著一種「萬年在野」的心態，彷彿覺得自己永遠不可能重返執政，所以必須要利用有限的時間，把所有對自己有利的布局都完成。

這樣的心態下，自然不可能有太高的格局，也不可能爭取到中間選民，就連立法院剛通過的國定假日「4+1」和普發現金，也都是簡單粗暴，還好民進黨對放假的回應也不好，才讓人覺得國民黨沒那麼難看。

30席的大罷免是國民黨的危機，世界局勢的變化則是國民黨的轉機，國民黨為了大罷免不得不爭取中間選民的支持，喊出「反紅共也反綠共」多少脫掉一點頭上的紅帽子。

如果國民黨能改變心態和格局，做出新的論述和轉型，挺過大罷免未必有想像中的困難，屆時的國民黨也將截然不同。

▼如果國民黨能改變心態和格局，做出新的論述和轉型，挺過大罷免未必有想像中的困難，屆時的國民黨也將截然不同。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院審查中央政府總預算三讀通過，國民黨團合照。（圖／記者林敬旻攝）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●本文獲授權，轉載自「美麗島電子報」以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

熱門點閱》

►川普談「統一」？其實跟台灣沒有關係　因為心裡只有大國交易

►是統戰陰謀或陽謀？　「兩岸宗教交流」文化到國族認同非線性發展

►加拿大反對「第51州」　經濟危機經驗催生的逆轉勝

►民進黨可以討厭中國　但不該拒絕中國市場

投稿
申訴
單厚之專欄

單厚之專欄 單厚之

資深媒體人，曾任職中時、聯合、蘋果、壹周刊、三立新聞網、明日報、TVBS周刊...等多家媒體。

單厚之最新文章

more

關鍵字: 單厚之 大罷免 國民黨 民進黨 雲論 美麗島電子報

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
大罷免是國民黨的危機和轉機　改變「萬年在野心態」將..
國際火線／揭開川普的底牌：《狂人法則》啟示錄！
「中美貿易破冰」關係改善第一步？　還是長期博弈的序..
迎接機器人時代來臨！　將重新思考何謂「人類工作」價..
前後任全球首富為了窮人開罵　馬斯克、比爾蓋茲槓上了..

推薦閱讀

大罷免是國民黨的危機和轉機　改變「萬年在野心態」將..

「中美貿易破冰」關係改善第一步？　還是長期博弈的序..

一個分裂且被孤立的台灣　如何對抗中國？

迎接機器人時代來臨！　將重新思考何謂「人類工作」價..

前後任全球首富為了窮人開罵　馬斯克、比爾蓋茲槓上了..

川普提到「統一、和平」？　其實是談對中經貿、不是台..

從新國會智庫民調看總統評價對比：賴清德的警訊與馬英..

貓咪討厭的4種氣味！不避開會中毒...

眉毛濃淡性格大不同　6種眉型要小心

川普談「統一」？其實跟台灣沒有關係　因為心裡只有大..

相關文章

台灣民意民調／近六成民眾挺休假「4+1」　游盈隆：在野黨漂亮一擊

台灣民意民調／近六成民眾挺休假「4+1」　游盈隆：在野黨漂亮一擊

台灣民意基金會今（16日）公布最新民調，在詢問「立法院前幾天表決通過「紀念日及節日實施條例」，未來51勞動節改為全國放假，同時另增加四個國定..

3小時前

主計總處大砍一般性補助款　葉元之轟：民進黨不管地方政府死活

主計總處大砍一般性補助款　葉元之轟：民進黨不管地方政府死活

迎接機器人時代來臨！　將重新思考何謂「人類工作」價值

迎接機器人時代來臨！　將重新思考何謂「人類工作」價值

幫政府辦「新內閣發表記者會」？　黃揚明批國家通訊社：低級錯誤

幫政府辦「新內閣發表記者會」？　黃揚明批國家通訊社：低級錯誤

罷綠委領銜人不認偽造連署　王定宇曝起訴書打臉：公開說謊串供？

罷綠委領銜人不認偽造連署　王定宇曝起訴書打臉：公開說謊串供？

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

大罷免是國民黨的危機和轉機　改..

大罷免是國民黨的危機和轉機　改..

「中美貿易破冰」關係改善第一步..

一個分裂且被孤立的台灣　如何對..

迎接機器人時代來臨！　將重新思..

前後任全球首富為了窮人開罵　馬..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面