中美貿易戰驚天逆轉　90天關稅降溫背後的全球震盪

▲美兩國在瑞士舉行部長級會談後達成震撼協議，這一突如其來的緩和，終結了中美貿易戰的激烈對峙，為全球經濟注入一劑強心針。（圖／路透）

●蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

2025年5月10日至11日，中美兩國在瑞士舉行部長級會談後達成震撼協議，同意降低4月初以來上調的關稅，美國對中國大陸關稅從145%降至30%、中國大陸對美關稅從125%降至10%，並暫停各自24%的關稅上漲部分，為期90天。這一突如其來的緩和，終結了中美貿易戰的激烈對峙，為全球經濟注入一劑強心針。

然而，這是否意味著長期和平，抑或僅是短暫喘息？本文將剖析此協議的背景、影響與未來預想，探討中美貿易戰快速降溫的深層意涵。

貿易戰的誤算與妥協

中美貿易戰自2024年起急劇升溫，美國總統川普（Donald Trump）上任後迅速兌現競選承諾，對中國大陸商品施加高達145%的關稅，中國大陸則以125%的報復性關稅回擊。

根據第一生命經濟研究所數據，這一關稅水準遠超川普競選時設想的60%目標，成為雙方經濟的沉重負擔。美國試圖通過高關稅迫使中國大陸讓步，卻未料中國大陸的強硬姿態，導致關稅戰淪為「意外事故」。

高關稅對美國經濟的衝擊顯而易見。報告指出，關稅推高進口成本，導致2025年5至6月後庫存耗盡，零售價格飆升，商品短缺加劇，美國家庭的不滿情緒迅速累積。

此外，美國對中國大陸的出口也因報復性關稅大幅萎縮，企業利潤受損，金融市場波動加劇。川普政府意識到145%的關稅難以長期維持，遂轉向談判模式。

相較之下，中國大陸展現出更強的耐受力。雖然高關稅使中國大陸出口成本上升，相當於名目GDP的4%，但其內需刺激政策有效緩解衝擊。

2025年初，中國大陸擴大財政支出、推出消費品換新補貼，並調整金融政策為「適度寬鬆」，確保經濟穩定。第一季度GDP成長率達5.4%，顯示其經濟韌性。

90天協議內容 經濟影響

協議規定，美國對中國大陸的關稅從145%降至30%（包含20%芬太尼相關關稅及10%一律關稅），中國大陸對美關稅從125%降至10%。雙方同意暫停24%的對等關稅上漲部分90天，並在未來90天內就中國大陸貿易壁壘放寬及美國商品進口擴大進行磋商。川普與中國大陸領導人習近平計劃近期通話，為後續談判定調。

美國經濟因此獲得緩解。第一生命經濟研究所估算，美國實效關稅率將從20.1%降至16.0%，進口成本降低有助於緩解通膨壓力。出口至中國大陸的商品恢復競爭力，企業信心回升。報告預測，2025年4至6月GDP成長率將因進口減少呈現表面正成長，金融市場波動風險降低。

中國大陸同樣受益匪淺。關稅降低使出口成本從名目GDP的4%降至0.8%，若90天後上漲部分生效，成本也僅1.5%。這大幅提高中國大陸實現5%經濟成長目標的可能性。對非美國市場的出口持續擴張，顯示其全球影響力增強，但過剩產能問題可能為未來貿易摩擦埋下隱患。

▼美國對中國大陸的出口也因報復性關稅大幅萎縮，企業利潤受損，金融市場波動加劇。川普政府意識到145%的關稅難以長期維持，遂轉向談判模式。（圖／ETtoday資料照）

全球經濟 連鎖反應

中美關稅緩和對全球經濟構成利好。日本作為中美主要貿易夥伴，受益於出口環境改善。野村綜合研究所執行經濟學家木內登英估算，若美國對中國大陸關稅降至80%，日本GDP的下行壓力將從-1.0%縮減至-0.6%。按當前協議，日本GDP仍受約0.5%的負面影響，但較先前顯著改善。

其他亞洲經濟體及歐盟也將因供應鏈穩定而間接受益。木內登英指出，中國大陸對非美國市場的出口成長，有助於全球貿易回暖。然而，中國大陸過剩產能問題若未解決，可能加劇與其他國家的貿易摩擦，影響全球經濟復甦的穩定性。

未來展望與潛在風險

90天暫停期是中美貿易戰的關鍵窗口。美國希望中國大陸進一步開放市場、擴大美國商品進口，而中國大陸堅持要求美國完全撤銷關稅。人民日報評論顯示，中國大陸無意在核心利益上妥協，談判前景存不確定性。若雙方無法達成共識，24%的關稅上漲部分可能於2025年7月9日後生效，重燃貿易戰風險。

川普政府在協議中顯示妥協姿態，但關稅政策框架未變。美國對鋼鐵、鋁及汽車等品項的關稅維持不變，對半導體及藥品的通商調查也在進行中。川普已將矛頭轉向歐盟，批評其為「比中國大陸更糟」的貿易夥伴，顯示未來可能對歐盟施加更高關稅。

中國大陸的全球影響力正在上升。對非美國市場出口的成長，使其可能進一步鞏固在全球供應鏈中的主導地位。若經濟成長率上行，全球經濟成長率可提升0.2個百分點，但其影響力擴大也可能引發地緣政治緊張。

結語

中美90天關稅降溫協議標誌著貿易戰的重大轉折，為雙方經濟及全球市場帶來喘息空間。美國從高關稅的誤算中吸取教訓，轉向務實談判；中國大陸憑藉經濟韌性贏得談判優勢。

然而，90天後的談判結果將決定這是否為持久緩和的開端，抑或僅是短暫休戰。對全球經濟而言，中美關係的穩定至關重要，但川普政府的多邊關稅策略及中國大陸的全球擴張，預示未來貿易格局仍充滿變數。

6月G7峰會及7月美國獨立紀念日等節點，將是洞悉中美貿易戰下一步走向的關鍵。

▼中美90天關稅降溫協議標誌著貿易戰的重大轉折，為雙方經濟及全球市場帶來喘息空間。（圖／路透）

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