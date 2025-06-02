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制度對撞！　「川普MAGA」的司法困境與經濟幻夢

我們想讓你知道…儘管川普一再試圖逾越總統權限，從司法到經濟全面擴權，但美國司法體系目前仍展現出強韌的反制能力，暫時止住了行政權無限擴張的趨勢。

▲。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普試圖藉由行政命令與強勢領導重塑國家機器的企圖，卻在司法體系與經濟現實面前屢屢碰壁，逐漸呈現出一場制度對撞的悲劇性發展。（圖／達志影像／美聯社）

●林忠正／經濟學博士、前中研院研究員

2025年1月20日，川普在高度爭議的氛圍下重返白宮，開啟第二任期，再度打出「讓美國再次偉大（MAGA）」的口號。然而，他試圖藉由行政命令與強勢領導重塑國家機器的企圖，卻在司法體系與經濟現實面前屢屢碰壁，逐漸呈現出一場制度對撞的悲劇性發展。

司法多重封鎖　MAGA政策寸步難行

川普延續第一任期的反移民、邊境管控與限制庇護政策，再次引發憲政與人權的強烈衝突。

2025年3月，聯邦最高法院以6:3裁定川普限制移民庇護的行政命令違憲。LGBTQ+族群服役禁令與出生公民權限制令也遭多州法院全面暫緩。最具爭議的，是川普以哈佛未阻止反猶行為為由，撤銷聯邦補助並取消外籍學生簽證，結果也遭法院駁回，學界與司法界群起反彈。

更令人震驚的是，川普政府竟派FBI突襲威斯康辛法院並逮捕正在庭審的法官，聲稱其包庇非法移民。此舉不僅公然威脅司法獨立，也動搖了三權分立的根本基礎。

喪失對外施壓的王牌武器　

MAGA的另一核心支柱是關稅與貿易重構。川普主張對所有進口商品課徵最低10%基本關稅，並提出「對等關稅」對抗他國不公平貿易。

然而，聯邦貿易法院裁定，這些措施違反總統的法定經貿權限，除鋼鋁例外，其餘加徵關稅恐被判無效。上訴雖已提出，但未見逆轉跡象，使川普喪失對外施壓的王牌武器。

川普也試圖擴權干預聯準會，包括罷免貨幣政策官員與掌控利率決策，但2025年5月即遭法院禁止。司法部門強調總統不得侵犯獨立機構的職權，彰顯美國憲政體系的制度底線。

經濟民族主義的副作用

川普高舉「美國製造」旗幟，強打關稅保護政策，對中歐日等主要貿易夥伴徵收懲罰性關稅。結果造成美國消費成本飆升，勞工部4月公布的數據顯示，食品與日用品年增率高達8%。農業州與出口導向產業首當其衝，愛荷華與堪薩斯農民抗議不斷，波音與卡特彼勒等企業亦公開表達不滿。

政策缺乏預測與配套，經濟走向被批評為「即興式實驗」。美股、債市與匯市動盪頻仍，企業與民眾面臨極高的不確定性。

從司法反制　看美國憲政韌性

儘管川普一再試圖逾越總統權限，從司法到經濟全面擴權，但美國司法體系目前仍展現出強韌的反制能力，暫時止住了行政權無限擴張的趨勢。這不僅是對川普個人統治風格的挫敗，也是對美國憲政制度設計的再次肯定。

然而，川普不太可能就此退讓，與司法的對抗恐將持續，並加劇社會分裂與政黨對立。MAGA從改革構想走向制度危機的劇本，正在逐步上演。

▼儘管川普一再試圖逾越總統權限，從司法到經濟全面擴權，但美國司法體系目前仍展現出強韌的反制能力。（圖／路透）

▲▼美國最高法院。（圖／路透）

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