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女性從軍超收利乎戰力？　西點軍校生卻無將軍命

我們想讓你知道…台灣從西點軍校完成嚴格訓練返國服役的共有19名，其中多在少校階役滿15年後急流勇退，竟僅有一位升至中校、而且還是女性。

▲。（圖／達志影像／美聯社）

▲男女所佔的比例，自然也影響「打、裝、編、訓」的實質發展與運作，軍事特殊職場的人力資源，尤其需要從殘酷的戰爭現實中逆序認真考量以為徵得。（圖／達志影像／美聯社）

●李珅宇／退役高階將領

近來頗受各界關注的「軍校超收女生」議題，雖然只是兩岸長期兵戎對峙下人力資源的儲備、成長與運用環節下的一個小子題，但卻是緊繫著未來台海戰事成功與否的重要關鍵。

國軍長期以來建軍備戰基本理念，在於「打、裝、編、訓」，直白的說，未來的仗我們準備怎麼打、就該有如何的裝具配備、制定完整配套的編制組織、再加以策擬及實施勤訓精練，才能造就出「有勝算」的精銳部隊。

其中，男女所佔的比例，自然也影響「打、裝、編、訓」的實質發展與運作，軍事特殊職場的人力資源，尤其需要從殘酷的戰爭現實中逆序認真考量以為徵得，當然這也確實不是單純的大學招生般男女佔比等無關緊要，所以如果把軍校生招生看待成滿足「員額充數」，即算功德圓滿，坦白說，這是國軍戰力培育史上的少有的揠苗助長反淘汰政策。

從西點軍校完訓返國共19名　竟僅有一位升至中校

上週美國總統川普應邀參加西點軍校畢業典禮，1002位應屆畢業生中，有一位是中華民國陸軍官校前往就讀的學生，這位西點畢業生，還是屏東霧台魯凱族原住民，西點名學校優異學成返國服役，想當然耳前途光明無限，但他尚未返國，網路已一片悲觀看衰。

台灣從西點軍校完成嚴格訓練返國服役的共有19名，其中多在少校階役滿15年後就急流勇退，竟僅有一位升至中校、而且還是女性，但也放棄服滿20年可領終身俸的優渥條件而選擇提早退伍。

從美國軍校深造返國提早退伍的諸案例中抽絲剝繭細究探討，幾乎千篇一律都服務單位便宜行事，多將之派任處理與部隊閱歷累積無關的外文或接待外賓事務，而忽略他們在國外學程上習得的真正實質優異學養與長才。

基層部隊服務缺乏實務經驗，自然很容易就被部隊排擠；尤其派任外文或接待外賓等任務，均屬臨時任務，當任務結束，形同「用完就丟」，加之無法融入現今台灣官僚體系上「逆來順受、敢怒不敢言、多一事不如少一事」的特殊文化風氣，導致在美國求學已經養成的直率敢言的習慣多所受挫而裹足不前，同時間民間企業又特別愛好挖掘此類現成的優異人才。

因此，中華民國國軍沒有西點背景的將軍實屬「意內」，但從制度面來看，這類負笈游學特殊人才如果沒有特殊制度施以保護及培訓，繼續流失實為常態，這也是當今政府應該正視並且立即改善的當務之急。

台大學霸林睿庠服外交替代役從中販毒，正足以說明當今官僚體系「只用不管且不訓」便宜行事的制度反而凸顯出大環境短視近利的慘痛後遺。

▼從美國軍校深造返國提早退伍的諸案例中抽絲剝繭細究探討，幾乎千篇一律都服務單位便宜行事，多將之派任處理與部隊閱歷累積無關的外文或接待外賓事務。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼。（圖／達志影像／美聯社）

短視近利　代價更大

《史記·鴻門宴》，眾所皆知，項羽設宴請劉邦的目的，不是一起歡樂吃喝，而是認為劉邦投機搶得關中，因此想藉宴除劉邦，未料劉邦席間不惜示弱且高度尊崇項羽為「霸王」，項羽也因此中計忘了初衷，「短視近利」沾沾自喜於眼前「霸王」之虛，而忘卻長遠「帝王」終極目標。

美國史丹佛大學著名的「先別急著吃棉花糖實驗」，更貼實的說明，任何團隊組織運作過程中，不斷一廂情願只顧自己眼前蠅頭小利的作為，都將足以衰敗全般未來的整體大利；短視近利，不僅得不償失，更可能衰敗崩潰！

▼台大學霸林睿庠服外交替代役從中販毒，正足以說明當今官僚體系「只用不管且不訓」便宜行事的制度反而凸顯出大環境短視近利的慘痛後遺。（圖／記者邱顯燁攝）

▲▼。（圖／記者邱顯燁攝）

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