AI雖然加溫　半導體業仍面臨匯率、晶片關稅壓境

▲近來新台幣兌美元的快速升值走勢，對於出口為主的科技或傳產外銷廠商恐受害最深，勢必壓縮出口商利潤，各界尤其關注半導體業受到匯率波動的影響狀況。（圖／取自Pixabay）

●劉佩真／台經院產經資料庫總監、APIAA院士



台灣半導體再次因AI而回溫，先前Nvidia飽受中國Deepseek橫空出世使市場質疑高GPU的市場需求，美方針對Nvidia H20等降規版產品出貨至中國設下許可制等挑戰，所幸川普總統取消拜登期間公告的AI晶片三級管制政策、中東行獲得大量AI晶片訂單，使得Computex期間Nvidia黃仁勳執行長來台再次讓AI熱潮回溫，台灣半導體業又再次因AI議題的加持而持續受到市場的矚目。

然而國內產業歷經2025年4月美國祭出對等關稅的衝擊，畢竟該政策的變數恐導致美國消費者實質購買力下滑與台灣貨品競爭力下降等因素，進而限縮台灣出口成長動能，此部分恐於2025年下半年浮現。

除此之外，近來新台幣兌美元的快速升值走勢，對於出口為主的科技或傳產外銷廠商恐受害最深，勢必壓縮出口商利潤，各界尤其關注半導體業受到匯率波動的影響狀況。

美國晶片關稅課徵 預料全面課稅機率大

事實上，5~6月美國晶片關稅課徵狀況也即將揭曉，預料全面課稅的機率大於僅針對台灣課徵，不過初期揭露的稅率應不至於太低，畢竟美國相當期望在當地建立完整的半導體業供應鏈，故關稅將為重要手段之一，預計將依循對等關稅的模式，也就是藉由另類的算法將課徵晶片的關稅拉高，屆時再跟各國來進行協商談判。

其中成熟製程的二線晶圓代工廠競爭將更激烈，品牌廠（或終端廠商）會尋找更低成本晶圓廠來製造，而對於先進製程來說，中期美方可能會要求台積電擴大或加速在美國的生產。

首先以匯率的層面來說，近期新台幣走強的背後原因，主要是美元作為全球結算貨幣的需求降低，導致資金轉向其他資產，進一步推升亞洲多國貨幣升值壓力，況且近期媒體報導美國政府與主要貿易對手國進行關稅協商時，可能要求貿易對手國貨幣升值，致國內匯市存在新台幣升值之預期心理，再加上外資又匯入資金進入台灣股市，同時壽險業避險急忙對沖美元部位所致。

不過在新台幣快速升值之餘，央行態度也處於兩難的局面，主要是現階段正是各國與美國談判對等關稅的時刻，絕對不能再被美國財政部貼上匯率操縱國標籤，以免台灣喪失部份的談判籌碼。

央行處於兩難局面

若以新台幣兌美元升值對於台積電的影響而論，雖然新台幣升值存在如進口機械或材料成本降低和避險策略等緩解因素，特別是台積電會使用外幣衍生性金融商品合約，包括遠期外匯合約或外匯交換合約等，及非衍生性金融工具，例如外幣借款等，來規避非新台幣計價的貨幣性資產與負債、國外營運機構淨投資以及部分預期交易可能產生的匯率風險。

但台積電的合併營收一大部分是以美元計價，而當美元貶值，換算回強勢的台幣時，美元合併營收的價值就會減少，直接導致台積電的營收下降，進而壓縮其利潤空間，也就是當美元兌新台幣貶值1%，台積電營業利益率將減少0.4個百分點，因而此部分仍值得關注。

特別是台積電在2025年4月中旬的法說會中對於第二季的財測，新台幣兌美元匯率為32.5元，顯然跟目前的價位已有所落差；所幸台積電在美國的擴廠計畫，從長遠來看可以減少其部分業務對美元／新台幣匯率的依賴，況且台積電專注於技術領先和長期客戶合約，將有助於公司在一定程度上抵禦短期匯率波動的影響；不過若短期內5~6月新台幣兌美元匯率若仍是升值走勢，依舊會對台積電獲利帶來壓力。

▼當美元貶值，換算回強勢的台幣時，美元合併營收的價值就會減少，直接導致台積電的營收下降，進而壓縮其利潤空間。（圖／路透）

台幣升值 利多與利空

整體而言，新台幣兌美元匯率若持續呈現升值態勢，利多因素包括我國半導體製造高度依賴國外進口的精密設備及部分原物料，新台幣升值有助於降低這些以美元計價的採購成本，對沖部分營收壓力，同時若研發支出主要以新台幣計價，相較於美元營收，研發支出的相對比例將會提高。

不過利空的部分將包括新台幣升值恐導致台灣半導體產品在國際市場上的價格競爭力下降，特別是與其他貨幣貶值的國家或地區的競爭對手相比，況且台灣半導體產業高度仰賴出口、產品主要以美元計價，因而新台幣兌美元匯率升值時，換算回新台幣的合併營收將會縮水，直接衝擊以美元報價的晶圓代工、IC設計、封裝測試等各個環節的營收表現。

另一方面，為了維持美元報價的競爭力，企業可能需要吸收部分匯率波動，導致以新台幣計算的毛利率下降，同時企業持有大量美元資產或應收帳款，新台幣升值將導致匯兌損失，進一步壓縮獲利空間。

長期而言，企業需要積極應對匯率變動帶來的挑戰，透過多元化的市場布局、有效的風險管理、強化技術領先與差異化，才能維持其在全球半導體產業的競爭優勢。

美國覬覦台灣半導體業競爭優勢 我國更需特別提防

其次就晶片關稅方面，有鑑於現階段全球半導體業焦點均集中於台灣或台積電身上，美國川普總統期望用關稅的效應來讓台灣的半導體供應鏈可大規模遷徙至美國，特別是擁有先進製程高度競爭力的台積電，畢竟美國當地較為缺乏的是成熟製程以外的IC製造業者，以及其他周邊所需的相關供應鏈，在此情況下，則預計川普總統預計祭出的晶片關稅將不會太低。

但為此台積電親上火線，呼籲美國豁免半導體關稅，以防提高美國建廠成本而造成進度壓力，同時影響全球供應鏈整合、削弱客戶產品競爭力、導致半導體終端應用市場需求下滑等層面。

整體而言，由於美國相當覬覦台灣半導體業的競爭優勢，因此我國更需特別提防，而綜合上述，短期內台灣半導體業恐面臨匯率、晶片關稅戰壓境的局面。

▼台積電親上火線，呼籲美國豁免半導體關稅，以防提高美國建廠成本而造成進度壓力，同時影響全球供應鏈整合、削弱客戶產品競爭力、導致半導體終端應用市場需求下滑等層面。（圖／達志影像／美聯社）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●本文轉載自「思想坦克」，以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。