柏臺風骨盡碎　監察院武功盡廢

▲如今監察院因「車事」，搞到灰頭土臉，雖然法律和預算上監察院並未被廢，但實質上已經武功盡廢。（圖／記者李毓康攝）

●單厚之／資深媒體人

民進黨長期主張廢監院，但2016年蔡英文完全執政之後，民進黨就把監察院當成酬庸的工具，愛不釋手；賴清德去年就職後，監察院更是扮演攻擊立法院的急先鋒，無論是「國會改革」的釋憲或總預算的攻防，都站在第一線立下赫赫戰功。如今卻因為監察院的「車事」，搞到灰頭土臉，雖然法律和預算上監察院並未被廢，但實質上已經武功盡廢。

司法啟動必須暫停調查？ 不過是編造理由不查而已

甫去職的監察院秘書長李俊俋和三名監委接連被爆出公務車私用，李俊俋週日請辭獲准，監察院副院長李鴻鈞2日舉行記者會向社會大眾致歉，並宣布將三名監委移送紀律委員會，但卻不敢保證還有多少監委有類似情況。

對於監委違法違規，監委葉大華日前表示，「這是涉己事務，要怎麼立案調查」？

李鴻鈞則在記者會上說，事件爆發後就對李俊俋做行政調查，但因為有人去北檢提告，正式啟動司法調查機制，所以依《監察法》第26條、《監察法施行細則》第27條，只要司法啟動調查，監察院就不能調查，因此只能暫時先停住。

《監察法》第 26 條

1、 監察院為行使監察職權，得由監察委員持監察證或派員持調查證，赴各機關部隊公私團體調查檔案冊籍及其他有關文件，各該機關部隊或團體主管人員及其他關係人員不得拒絕，遇有詢問時，應就詢問地點負責為詳實之答復，作成筆錄，由受詢人署名簽押。

2、 調查人員調查案件，於必要時得通知書狀具名人及被調查人員就指定地點詢問。

3、 調查人員對案件內容不得對外宣洩。

4、 監察證調查證使用規則由監察院定之。

《監察法施行細則》第 27 條

1、 調查案件被調查人之同一行為在刑事偵查或審判中者，不停止調查。但其行政責任應以犯罪成立與否為斷而認為有必要者得停止調查。

2、 偵查或審判中案件承辦人員，與該承辦案件有關事項，在承辦期間，應盡量避免實施調查。但如認為承辦人員有貪污瀆職或侵犯人權情節重大，需要即加調查者，仍得斟酌情形，實施調查。

《監察法》第26條是關於監院調查的規定，從頭到尾沒有一個字是關於檢調或司法；《監察法施行細則》第27條則不僅沒有停止調查的規定，反而寫明「調查案件被調查人之同一行為在刑事偵查或審判中者，不停止調查」。李鴻鈞的稿子不知道是誰寫的，完全是打臉自己。

再看《監察法》第28條

1、 調查人員必要時，得知會當地政府法院或其他有關機關協助。

2、 調查人員於調查證據遭遇抗拒或為保全證據時，得通知警憲當局協助，作必要之措施。

監察院要調查時，還可以要求法院或其他機關協助，哪有因為檢調有點風吹草動，就停止調查的道理？過去監察院這麼多的彈劾案，其中很多都涉及司法的責任，也從來沒有聽過監察院因此放棄《憲法》賦予的彈劾權。

所謂司法啟動必須暫停調查，不過是編造理由不查而已。李俊俋案戳破了「立法院亂刪預算」的謊言，削弱了大罷免的正當性，所以民進黨必須要斷尾讓李俊俋辭職，更不能讓這個議題持續被討論，只能把一切都推給司法檢調，讓他們去揹鍋。

在目前已經爆出的4案中，監委違法的情節遠比李俊俋更嚴重。根據民國112年修正的《監察院公務車輛及駕駛人員管理條例》，監察院的車輛分為首長、副首長專用車及公務車，李俊俋屬於前者，有專車和司機，而其他監委則屬後者，每次用車要寫派車單申請。

監委把派車當專車是眾所周知的事實，這次監院預算被刪，監委們還同意自負油錢和保險，更進一步確認了此事。所以同樣的犯行，監委比秘書長至少還要多了偽造文書或使公務員登載不實的罪名。

但如今，李俊俋辭職了，3名監委卻躲起來，還不知道其他監委有多少人同樣涉案。

▼監察院副院長李鴻鈞說明秘書長李俊俋請辭事宜。（圖／記者湯興漢攝）

賴清德眼中只有大罷免 對監院憲政地位毫不在意

李俊俋下台事小，監院不自清才事大。事件爆發後，監委葉大華曾說，「這是涉己事務，要怎麼立案調查」？看在民眾的眼中，監委的沉默、鄉愿代表心虛，每個監委都可能是「稅金小偷」，沒有一個是清白的。這些涉貪之人高居柏臺之位，無異是對監察權、對民主最大的嘲諷。

從此以後，監察院的每一個糾舉、每一個彈劾，都會被社會質疑「憑什麼？」都會再次提醒民眾，監委有多爛、監察院有多不堪。監委到各地巡察、調查，大家關注的也不是他們的憲法職權，而是他們的車。

監察院雖然在組織、預算上仍然存在，監察權卻已經名存實亡，再也無法震懾任何人。

監院的公信力盡失是憲政的重大危機，這是總統責無旁貸該解決的事，或是請院長陳菊銷假坐鎮監院，或是另提新院長重振監院，都不該讓監院持續被千夫所指。

但賴清德眼中只有大罷免，只把監察院當成對付立院的打手，對於監院的憲政地位毫不在意，更不在乎監院現在既沒有院長（請長假）、又沒有秘書長。

賴清德上任一年，朝野惡鬥越演越烈，司法院正副院長懸缺、大法官缺額無法補實，如今監院又只剩下一個副院長坐鎮，不管從三權分立或五權分立的角度來看，憲政體制都已經殘破不堪，賴清德堪稱是史上第一人。賴清德希望靠大罷免一次翻身，但這過程中折進去的司法、檢調、監察的公信力，卻難以修補。

大罷免打著「更大的民主」的招牌，不計代價的折損民主的根基、消磨民眾對民主的信心。賴清德或許有機會能贏得大罷免，但民進黨最終失去的必然更多。

▼賴清德希望靠大罷免一次翻身，但這過程中折進去的司法、檢調、監察的公信力，卻難以修補。（圖／翻攝邱志偉臉書）

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