川普迷信「老大熱線」　北京為何不一定立刻接聽？或許早有盤算

▲中美貿易談判陷入膠著，白宮傳出川普總統渴望與中國國家主席習近平直接通話，以期打破僵局。（圖／達志影像／美聯社）

●翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

中美貿易談判陷入膠著，白宮傳出川普總統渴望與中國國家主席習近平直接通話，以期打破僵局，挽救搖搖欲墜的協議。然而，這場跨太平洋的「熱線外交」是否真能奏效，外界抱持高度懷疑。

據美媒報導，川普對與習近平的通話「念念不忘」，相信「領導人對話」能有效打破官僚與技術層面的障礙。但事實上，自雙方5月中在日內瓦達成90天貿易休戰協議後，溝通陷入停滯。美方指責北京延遲兌現承諾，尤其在關鍵稀土出口許可上「拖字訣」，而中方則反批美國持續對華為祭出制裁、吊銷中國學生簽證，違背和解精神。

儘管白宮表示「非常有可能」本週安排兩國元首通話，但中國方面迄無回應。北京不願領導人頻繁介入尚未成熟的談判，避免習近平「賠了面子又沒得分數」，更不想配合川普的選舉節奏被當作加分工具。

談判困境不僅來自彼此的猜忌與策略差異，也因雙方對協議內涵存在根本分歧。中國現任談判代表何立峰態度強硬，代表著北京的新立場，不再像過去那樣配合、讓步，而是「打一場有底氣的長期消耗戰」。

川普期望用談判解決如稀土出口、芬太尼管控等難題，但中方則將此視為美國單方面的政治操作。

中美新一輪交鋒，稀土成為焦點。由於中國主導全球稀土供應，這種對高科技、國防工業至關重要的資源一旦被卡脖子，將對美國造成巨大衝擊。

相對地，中國雖也受美國半導體禁令限制，但AI模型如DeepSeek的發展，顯示中國正在摸索用低階晶片也能突破演算效能的技術路徑。

中美雙方目前均無法承受經濟與政治上的全面攤牌風險，因此在你來我往的舉措中，「談又不談、打又不打」的曖昧局勢成為現實。

北京對於維持自身國際形象，堅守不卑不亢的談判立場；華盛頓則希望展現強勢領導，同時避免傷及自身企業利益與選情。

川普力主的「川習熱線」 從本質上是場「個性對決」續集

這場川普力主的「川習熱線」，從本質上來說，不只是貿易策略，而是一場「個性對決」的續集。川普從不掩飾他的商人思維與「老大談老大」的偏好。

在他眼中，解決任何複雜問題的最佳方式，就是直接與對方最高領導者談一談。他相信，只要能把對方的「老大」拉進談判室，自己就有機會靠直覺與交情搞定交易。

這種風格在他第一任期時，部分成功過。當時的中國，對川普仍在摸索階段。習近平在當時採取相對克制、低調的態度，不僅是因為中國經濟仍高度仰賴對美出口，也因為北京對川普這個異類政治人物缺乏足夠了解。當時的對話策略，是避免挑釁，等待觀察。

習近平這次會接電話嗎？筆者認為會，但不一定是馬上。或許會讓川普「等一下」，讓他感受到不是「打過去就有人接」的威風，而是「要看我們心情」的實力。這種心理上的博弈，是中國現在玩得非常上手的外交戲碼。

▼中美雙方目前均無法承受經濟與政治上的全面攤牌風險，因此在你來我往的舉措中，「談又不談、打又不打」的曖昧局勢成為現實。（圖／CFP）

為何中國不再低頭？ 其實已經算過了風險

許多人認為中國的經濟狀況並不樂觀，面對美國壓力不可能撐太久，可是，如今為何北京仍能如此強硬？事實上，這並非「意氣之爭」，而是「成本計算」後的戰略選擇。

第一，中國認為自己有「籌碼」。

其中，關鍵籌碼之一就是稀土！稀土不是高科技，但卻是高依賴。美國在電動車、國防工業、航空、甚至高端武器系統，全都離不開稀土和磁鐵，而中國剛好是全球最主要的供應國。

這意味著，美國想再「脫鉤」也得有時間與替代方案——這是中國目前最堅實的戰略資源。這個賽局，中國不怕打輸，但美國卻輸不起。

第二，北京盤算「內外兼顧」。

中國的領導人知道，國內經濟有壓力，但更知道「民族主義」能當解方。面對房市下滑、產業過剩與債務風險，北京選擇轉向外部博弈，把壓力轉為向心力。

在這種局勢下，美國施壓愈強，反而愈容易激起中國社會的「同仇敵愾」情緒，讓政府更能穩住內部。加上川普對中國學生簽證的限制，讓中國社會不少期待下一代可以尋找新天地的夢想破滅，對美國觀感大受影響！

第三，北京有自己的時間與節奏。

中國並非無視美國實力，它只是摸清川普的「脾氣」。川普偏好交易導向、短期成果，一旦國內壓力升高，像是汽車業因稀土供應中斷而停產、股市因關稅威脅而動盪，那麼川普可能會為了民意和企業壓力，選擇自己讓步調整策略——看在中國眼中，擺明了不需要正面衝突，只要撐得久，對方就可能自己向後退。

第四，中國不再「怕川普」。

上個任期，習近平被建議對川普低姿態，是因為川普風格詭譎、缺乏可預測性。但如今，北京對川普已摸得八九不離十——知道他最怕的是「別人不怕他」，知道他講的強硬話未必有強硬手段，知道他受到美國國內政治牽制無法單方面達成「完美交易」。

所以中國如今的態度，簡單說是：「不吃你那一套！」川普還在想用第一任的劇本打第二任的仗，北京則已經換了戰略版本，不再等著做川普眼中的「聽話對手」。

第五，北京還有「反向槓桿」。

中國也知道如何用美國企業對中國市場的依賴來施壓華府。無論是馬斯克的特斯拉，或是重要的EDA公司如Synopsys與Cadence、還是其他高科技產業，與中國關係密切的美國企業正被夾在兩國之間。這些企業的遊說與壓力，可能會成為影響川普政策的「潛在緩衝器」。

總之，這場博弈已不再是單純的「關稅戰」，而是包含技術圍堵、產業聯盟、輿論操作與政治時間表的複合對抗。而北京的態度，也清楚揭示，中國不是不怕美國，而是不怕當下這個版本的美國。

當一方打的是交易戰，另一方打的是持久戰，勝負未必取決於誰最狠，而是誰最後還能站著。

在這場博弈裡，川普如果還用上次交手的印象跟對手打交道，這「一通熱線」就算能換來短期好處，但更可能變成被對手摸清弱點的開始。

▼當一方打的是交易戰，另一方打的是持久戰，勝負未必取決於誰最狠，而是誰最後還能站著。（圖／記者張一中攝）

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