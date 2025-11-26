ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

川普「立刻」打給高市早苗　挺日本還是請她別再踩北京紅線？

我們想讓你知道…從外交節奏來看，川普在與習近平通話後，立刻要求與高市通話，這絕對不會是一個普通的「禮貌性電話」，而比較像是一次「補課式溝通」。

▲。（圖／路透）

▲日本首相高市早苗25日向媒體證實，她「應川普總統的要求」預計與川普通電話。根據高市說法，通話內容主要將是川普向她說明美中關係的最新情況，而她則就美國推動烏克蘭和平的努力表達看法。（示意圖／路透）

●翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

日本首相高市早苗25日向媒體證實，她「應川普總統的要求」預計與川普通電話。根據高市說法，通話內容主要將是川普向她說明美中關係的最新情況，而她則就美國推動烏克蘭和平的努力表達看法。日本官方並未透露更多細節，也沒有公開提到台灣或中日緊張，但時間點格外敏感——就在24小時內，中國國家主席習近平才罕見主動致電川普，親自對美重申「台灣回歸中國是戰後國際秩序的一部分」，同時對中日圍繞台灣的爭端釋放強烈不滿。

近期中日因台灣議題關係急凍，高市公開表示若中國對台動武，日本可能在「存立危機」框架下以集體自衛權介入，引發北京強烈反彈，不只官方口誅筆伐，還透過外交官在社群媒體發出極端言論，甚至祭出勸阻中國民眾赴日旅遊的「軟制裁」。

在這樣的背景下，川普一邊與習近平通話談烏克蘭與台灣，一邊又主動要求與高市通話，東京政壇與國際輿論自然高度關注：這通電話，是「力挺盟友」，還是「勸日本收斂」？目前美日雙方仍保持口徑低調，沒有透露更多內容。

川普與高市通話像是「補課式溝通」　高調打臉習近平的機率不高

從外交節奏來看，川普在與習近平通話後，立刻要求與高市通話，這絕對不會是一個普通的「禮貌性電話」，而比較像是一次「補課式溝通」——要嘛是明確傳達「美國站在你這邊」，要嘛就是要請高市「不要再衝太快」。

如果這通電話是為了表態力挺日本，那等於是在習近平剛把台灣與「戰後秩序」綁在一起、對日本畫下紅線之後，川普立刻在日本這一側「加碼聲援」，那就是當面打北京的臉。

以川普目前期待四月訪中、積極鋪陳與習近平「再握手」的氛圍來看，這種高調打臉的機率真的不高。反過來說，更合理的推測是：川普在與習通話後，覺得有必要出手回應北京的不滿，處理日本這個讓情勢升溫的變數。

換句話說，這通高市口中的「應川普要求」的電話，很可能是美方希望東京在台灣問題的公開表述上「降一點溫」，至少先不要繼續放大「日本會軍事介入台海」的訊號，以免美中兩邊同時壓力爆表，衝擊川普想要達成的美中「大交易」。

更值得注意的是，如果真的是因為習近平一通電話，就讓川普轉身去「提醒」高市，這透露出的訊號是：川習之間的默契與互動，遠不止外界看到的競爭與對立。

兩人在不少議題上是既競爭又合作——可以在關稅上談、在AI晶片上談、在烏克蘭和平上談，甚至在如何「管住盟友」這件事上，也有各自的盤算與默契。不要以為美中領導人必然是「你死我活的對手」，實際運作常常是「各取所需的交易對手」。

對高市來說，壓力其實非常大。一方面，她需要維持對國內保守派選民的鷹派形象，展現對中國強硬、對台灣友善的姿態；另一方面，她也非常清楚，日本整體安全還是高度仰賴美國，而現在這位美國總統顯然把「美中關係」放在非常關鍵的位置。

當川普親自打來，傳達「美中最新情況」時，那不只是資訊分享，更是某種「暗示」：在川普期待四月訪中的前提下，他不會樂見日本的對中表態，把他與習近平剛談好的那點脆弱穩定感又重新點燃成火線。

補充說明，川高電話會談後，對外的發言或許雙方會刻意表達美日關係緊密，但如果解讀這些高層通話新聞稿，只看表面，很容易誤判情勢，甚至可能過分樂觀！

在這些高來高去的通話與交易背後，冷靜解讀，需要基於邏輯和後續動作來分析，更重要的是謹慎表態，不論想支持或是反抗誰，作為手中籌碼有限的一方，請讓子彈多飛一陣子，別貿然表態才是上策！

▼當川普親自打來，傳達「美中最新情況」時，那不只是資訊分享，更是某種「暗示」：在川普期待四月訪中的前提下，他不會樂見日本的對中表態，把他與習近平剛談好的那點脆弱穩定感又重新點燃成火線。（圖／路透）

▲▼。（圖／路透）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●本文轉載自「Dennis 的全球政治筆記」以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►戰貓與佛里曼的刺蝟　國際舞臺發聲是否飢不擇食損傷國家利益

►柯文哲復出後　藍白合格局將重造？

►恢復陸生來臺此其時矣

投稿
申訴
翁履中專欄

翁履中專欄 翁履中

旅美政治學者，希望以不分黨派的中間觀點，連結學術研究與政治現況，憑藉證據剖析時事，盼更多人能就事論事，了解到意見可以不同，但願意接納歧見的台灣才會有共同的未來。

翁履中最新文章

more

川普「立刻」打給高市早苗　挺日本還是請她別再踩北京..

川習通話測風向「推進統一壓力增加」　台灣需務實穩住..

日外交爭端加劇　北京正對日本進行「非戰爭手段」的全..

川普的「後果論」　說明美中對台已有默契

川習會短短百分鐘！　「經濟降溫、政治升溫」進入帶笑..

關鍵字: 翁履中 雲論 高市早苗 川普 習近平 中國 日本

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
多重危機的「交響曲」響起　台灣如何避禍？
川普「立刻」打給高市早苗　挺日本還是請她別再踩北京..
從缺工挑戰走向勞動力新局　勞動部又該做什麼？
中日緊張關係升高　帶給台灣3點重要啟示
川習通話測風向「推進統一壓力增加」　台灣需務實穩住..

推薦閱讀

川普「立刻」打給高市早苗　挺日本還是請她別再踩北京..

從缺工挑戰走向勞動力新局　勞動部又該做什麼？

恢復陸生來臺此其時矣

中日緊張關係升高　帶給台灣3點重要啟示

多重危機的「交響曲」響起　台灣如何避禍？

發票正妹拼公益　性感馬甲成焦點

美政府停擺落幕　全球經濟動盪風暴正逼近

川習通話測風向「推進統一壓力增加」　台灣需務實穩住..

柯文哲復出後　藍白合格局將重造？

AI作弊風暴襲捲南韓名校　當ChatGPT成為A+..

相關文章

網傳謝長廷拿「百萬珠寶」賄賂高市早苗　事實查核中心曝真相

網傳謝長廷拿「百萬珠寶」賄賂高市早苗　事實查核中心曝真相

針對社群平台流傳「暗網洩露郵件指出，日本首相高市早苗在擔任總務大臣期間收受謝長廷數百萬珠寶賄賂，藉此影響日本對台政策」的說法，事實查核中心1..

12小時前

從缺工挑戰走向勞動力新局　勞動部又該做什麼？

從缺工挑戰走向勞動力新局　勞動部又該做什麼？

快訊／美官員：烏克蘭已同意和平協議

快訊／美官員：烏克蘭已同意和平協議

詹惟中刪文道歉！　遭疑「尖嘴猴腮」暗諷高市早苗：沒有惡意

詹惟中刪文道歉！　遭疑「尖嘴猴腮」暗諷高市早苗：沒有惡意

日本多個演唱會、電影喊卡　陸外交部直呼：嚴重傷害中國人感情

日本多個演唱會、電影喊卡　陸外交部直呼：嚴重傷害中國人感情

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

川普「立刻」打給高市早苗　挺日..

川普「立刻」打給高市早苗　挺日..

從缺工挑戰走向勞動力新局　勞動..

恢復陸生來臺此其時矣

中日緊張關係升高　帶給台灣3點..

多重危機的「交響曲」響起　台灣..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面