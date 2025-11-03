川普的「後果論」　說明美中對台已有默契

▲美國總統川普在接受CBS《60分鐘》專訪時表示，中國領導人習近平「明白」攻擊台灣的後果，並強調只要他還在白宮，北京就不會採取行動。（圖／達志影像／美聯社）

●翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

美國總統川普在接受CBS《60分鐘》專訪時表示，中國領導人習近平「明白」攻擊台灣的後果，並強調只要他還在白宮，北京就不會採取行動。川普拒絕透露具體內容，只說「我不能洩露我的秘密」，並暗示這種默契來自他與習近平的個人互信。

在被問及是否會動用美軍保衛台灣時，川普迴避回答，延續美國長期奉行的「戰略模糊」政策。他聲稱在與習近平最近於韓國的會晤中，「台灣議題從未被提起」，但又補充習近平「知道會發生什麼」。

這種模糊與矛盾的態度，引發外界對川普可能在台灣議題上採取「交易式戰略」的疑慮。

專家指出，美中雙方並未在會晤中討論台灣問題，顯示兩國政治互信度極低，也可能代表雙方有意將敏感議題留待未來國事訪問時再行處理。川普同時談及與中國在晶片產業上的競爭，強調不會讓英偉達最先進的AI晶片銷往中國，但仍允許次級產品交易。此舉既維持了經濟接觸，也為談判留下空間。

北京方面則回應稱，台灣問題屬中國內政，任何外部干涉都不被接受。台北方面則保持低調，繼續強調防衛能力與國際合作的重要性。這場「沒談到台灣」的川習會，反而成為國際觀察美中微妙互動的焦點。

▼北京方面則回應稱，台灣問題屬中國內政，任何外部干涉都不被接受。（圖／路透）

台灣從不在川普優先清單上 沈默不是安全而是「安靜中的風險」



川普的「後果論」，表面是威懾，其實是交易語言。他想傳達的是：只要他在任，中國不會動手，因為「代價太高」。但這種邏輯是典型的商人式威脅，用成本與報酬框架理解國際政治。然而，北京對台灣問題的考量，根本不是「成本」問題，而是「主權與歷史」問題。這是川普一直以來的誤判。

如果這次川習會真的「沒提台灣」，那只有兩種可能——要嘛是雙方早已私下談過、形成默契；要嘛是彼此刻意避開，但背後都反映同樣的現實：台灣從來不在川普的優先清單上。

事實上，從川普過去對台灣的態度可以看出，他從未把台灣視為戰略夥伴，而是產業布局的一部分。他曾抱怨台灣「搶走美國的晶片產業」，如今卻希望這些產能持續外移、持續投資美國。這是經濟現實主導外交的典型例子。

值得注意的是，明年四月川普是否能順利訪中，仍存在高度變數。川普渴望達成「新時代的美中協議」，但北京是否同樣有意願見面，則取決於美方是否願意在關稅、科技與軍事上做出讓步。北京的策略一向是觀望與試探——先看川普能給什麼，再決定是否登場。

這也引出一個現實問題：在明年四月前，川普會不會為了確保訪中順利，而對台灣更加冷淡？從目前跡象看來，這個可能性極高。

川普的外交風格是「集中資源處理最大交易」，台灣顯然不在他的交易主軸之內。對台灣，美國會希望順利推動關稅協議，保持中美貿易的可談空間，但同時確保台灣半導體繼續轉移、企業持續投資美國。這樣一來，他既能對內宣傳「談判高手」，能讓美國偉大，將半導體產業來回美國，又能對外塑造「穩定中美關係」的形象。

但政治上，美方對台灣的支持將會更加受限。華府或許會維持形式上的軍售與防衛合作，因為國防產業的利益龐大、而且合約條款允許延遲交貨、不受時間限制。

換言之，美國可以繼續「賣武器」給台灣，卻不一定要「保障安全」。這種制度化的模糊，是華府最擅長的戰略保險——對內能說「我們支持台灣」，對外又能告訴北京「我們沒有越界」。

川普的「後果論」因此不僅是外交語言，更是一種交易訊號。他在說：「只要中國願意談，我能讓事情保持穩定。」問題是，對北京而言，「穩定」的定義與美國並不相同。台灣就像交易桌下最安靜的籌碼，看似無事，實則隨時可能被交換。

未來幾個月，美中會以「冷熱交替」的節奏互相觀察——貿易與科技談判可能會進展，但台灣議題會被暫時擱置。這種沈默不是安全，而是「安靜中的風險」。

對台灣而言，川普的「後果論」既非承諾，也非保障，而是一場以交易為核心的外交算計。

▼川普的「後果論」因此不僅是外交語言，更是一種交易訊號。台灣就像交易桌下最安靜的籌碼，看似無事，實則隨時可能被交換。（圖／記者林敬旻攝）

