日外交爭端加劇　北京正對日本進行「非戰爭手段」的全面壓力測試

▲自從日本新任首相高市早苗在國會明確表示，一旦中國對台動武，可能構成日本「生存威脅」，為日本依照和平憲法相關解釋行使「集體自衛權」、甚至軍事介入台海衝突留下空間。（圖／路透）

●翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

中日關係近幾週急遽惡化。北京今天再以福島核廢水為由，通知東京暫停日本海鮮進口，距離今年6月才鬆綁限制不過數月，顯示雙方矛盾並未降溫，反而持續升級。根據中國海關數據，今年前九個月，中國自日本進口海鮮總額僅約50萬美元，與福島事件前相比呈現斷崖式下滑。

自從日本新任首相高市早苗在國會明確表示，一旦中國對台動武，可能構成日本「生存威脅」，為日本依照和平憲法相關解釋行使「集體自衛權」、甚至軍事介入台海衝突留下空間。

北京反應持續升級，中國外交部召見日本大使，嚴詞譴責高市言論「極其惡劣」，涉台系統與國安單位接連發聲，指控日本「軍國主義復辟」、「干涉中國內政」。甚至中國駐大阪總領事薛建在X上發文，用極端字眼威脅高市，雖然貼文已刪除，但日本外務省正式抗議，美國駐日大使也公開譴責。

近期，中國接連升高經濟與社會壓力：警告國民「暫勿前往日本」，國營旅行社取消赴日團體行程，部分國企、金融機構向員工發出不鼓勵赴日的內部通知，引發日本旅遊、零售與觀光相關類股短線重挫。

智庫估計，一旦中客長期減少，日本恐損失數兆日圓，對低迷中的日本經濟是雪上加霜。日本企業界也擔心北京再度以稀土或其他關鍵物資作為施壓工具，複製2010年釣魚台爭端時暫停稀土出口的劇本。

在軍事與安全層面，中國海警船與無人機密集出現在釣魚台／尖閣諸島附近海空域，宣稱是「依法維權」巡邏；台灣則觀察到，解放軍機、艦在台灣與日本離島（如與那國島）之間的活動頻率明顯增加。北京對外宣稱這些行動「在原定計畫之內」，卻也刻意營造出升高威懾的氛圍。

儘管壓力明顯升高，日本國內民意目前並未轉向懲罰高市。共同社民調顯示，她上任一個月內閣支持度仍接近7成，約半數受訪者支持在北京武力犯台時，日本應考慮集體自衛行動。也就是說，北京的壓力短期內反而鞏固日本社會對「強硬路線」的支持。

這一次 中日衝突比過去更為嚴重

以往在釣魚台、南海等海上爭端，美國、歐洲或區域內國家還可以用「航行自由」、「反對片面改變現狀」等原則性立場介入爭端，對北京施壓。

但這次，爭端起因是日本首相高市早苗在國會公開、明確地把台海戰事視為日本「生存威脅」，從北京的角度來看，是「日本踩到了中國最敏感的主權紅線」。

在這個前提下，北京當然不會退讓，甚至可以說，北京很可能把握這個機會，在國際政治舞台上，對「如何用非軍事手段壓制其他國家」進行實戰演習。

這樣的壓力測試，對北京有幾個戰略上的好處：

第一，對日本的強勢具有合理性：北京強調不是中國先挑釁，而是「日本首相先談台灣、先談出兵」。北京對外主張這是「正當回應」，在國際輿論戰上取得話語權的高點。其他國家就算對中國做法有疑慮甚至不滿，但也比較難像過去那樣公開站在日本一邊，因為技術上這次不是中方先升高議題。

第二，這是一場「非軍事綜合施壓」的最佳演練：海鮮禁令、旅遊警示、留學風險、國企勸阻、金融圈內部通知，加上稀土與其他關鍵供應鏈的影射，這些都是北京外交戰略工具箱裡的籌碼。以日本為對象，剛好可以讓全世界看到，中國在不動用軍事武力的情況下，能對一個G7國家施加多大的壓力，並觀察日本社會、企業界、政治圈的耐受度與裂縫在哪裡。當然，也是向全世界其他國家展現中國的實力！

第三，川普更在意維持美中關係穩定：這次是「高市早苗先觸碰敏感神經」，北京很清楚美國總統川普不會想要主動介入。事實上，到目前為止，美國只有駐日大使明確表態，但國務院層級保持低調，川普總統甚至在接受福斯新聞專訪時，給出一段頗耐人尋味的回答——當主持人提到高市談及日本考慮介入台海引起爭議、被問到中國是否「不是美國的朋友」時，川普回說：「我們的很多盟友也不是朋友。」

在北京看來，這種回應，證明了美國沒有意願大力支持高市，因此，北京知道對日本施壓的空間不小，甚至可以說只要不是真的引起軍事衝突，美方大動作反彈的可能性極低，換句話說，北京認定現在有更多空間可以對日本施壓！

另外值得一提的是，在民族主義氛圍下，北京內部有不少人認為對日本本來就不該溫和，一旦高市不道歉、不收回、不後退，對民族主義的心理而言，就變成必須「硬到底」。

日本越不低頭，北京越有理由在國內、國際兩個戰場上加碼強硬。對習近平而言，這不只是一場外交交鋒，更是一次對內展示「對日不軟弱」的政治舞台。

▼爭端起因是日本首相高市早苗在國會公開、明確地把台海戰事視為日本「生存威脅」，從北京的角度來看，是「日本踩到了中國最敏感的主權紅線」。（圖／路透）

台灣該怎麼看？

完全不意外在台灣會看到輿論出現我們再熟悉不過的分裂畫面：

有人主張「現在就應該為日本兩肋插刀，站出來力挺高市」，認為日本願意把台海視為自身安全，是台灣戰略上的重要資產；也有人認為「這不是我們出頭的時機」，擔心台灣太早站隊，只會成為中日之間民族主義對撞的附帶犧牲品。

很顯然，這個問題在台灣又是黨派對立的延伸，而不是「以台灣利益為主」的理性討論。

理性來說，台灣當然需要日本在區域安全上扮演更積極的角色，也需要日本在國際場合為台灣發聲，這一點毋庸置疑。但我們也必須誠實問自己幾個問題：

第一，台灣目前有多少實質「條件」去支持日本？在國防、經濟、外交上，我們能提供給日本多少實際助力，而不是只在言語上「站在一起」？假使日本真要跟北京強力對抗，台灣能跟著日本做什麼？這些實際的問題，其實從來都沒有被認真討論，但表態支持或是反對總是很快！台灣能為日本做什麼？真要強勢支持日本，需不需要務實想想這個問題？

第二，中日目前對抗已經高度民族主義化。北京用的是「抗日情緒」與歷史敘事，日本國內的保守社會則在「對中強硬」中凝聚支持。在這個時候，台灣若強硬、情緒化地完全倒向日本，會不會在北京眼中更清楚地被貼上「徹底脫離中華民族認同」的標籤？如果「反共」與「否定所有中華民族認同」綁在一起，對未來兩岸任何形式的溝通，會有什麼影響？需不需要思考一下？

對台灣來說，對外立場不該被情緒綁架，而應該建立在「有利台灣生存空間」的前提上。支持日本在國際上更清楚談台灣安全，對我們有戰略價值；但在中日民族主義對撞升溫的時刻，台灣要不要跳進情緒戰場，則是另外一個層次的問題。

外交上可以緊密合作，安全上可以深入協調，但在敘事上保留一點空間與彈性，不急著把所有標籤一次貼滿，對台灣可能是更務實的選擇。

台灣主流民意反對的是對台灣民主自由的威脅，但也同樣反對因為衝動而發生戰爭！在這種敏感的時刻，政治人物在論述時，多一點冷靜，少一點表演，對台灣才真正有利。

▼對台灣來說，對外立場不該被情緒綁架，而應該建立在「有利台灣生存空間」的前提上。支持日本在國際上更清楚談台灣安全，對我們有戰略價值；但在中日民族主義對撞升溫的時刻，台灣要不要跳進情緒戰場，則是另個層次的問題。（圖／總統府提供）



