ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

日外交爭端加劇　北京正對日本進行「非戰爭手段」的全面壓力測試

我們想讓你知道…日本越不低頭，北京越有理由在國內、國際兩個戰場上加碼強硬。對習近平而言，這不只是一場外交交鋒，更是一次對內展示「對日不軟弱」的政治舞台。

▲。（圖／路透）

▲自從日本新任首相高市早苗在國會明確表示，一旦中國對台動武，可能構成日本「生存威脅」，為日本依照和平憲法相關解釋行使「集體自衛權」、甚至軍事介入台海衝突留下空間。（圖／路透）

●翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

中日關係近幾週急遽惡化。北京今天再以福島核廢水為由，通知東京暫停日本海鮮進口，距離今年6月才鬆綁限制不過數月，顯示雙方矛盾並未降溫，反而持續升級。根據中國海關數據，今年前九個月，中國自日本進口海鮮總額僅約50萬美元，與福島事件前相比呈現斷崖式下滑。

自從日本新任首相高市早苗在國會明確表示，一旦中國對台動武，可能構成日本「生存威脅」，為日本依照和平憲法相關解釋行使「集體自衛權」、甚至軍事介入台海衝突留下空間。

北京反應持續升級，中國外交部召見日本大使，嚴詞譴責高市言論「極其惡劣」，涉台系統與國安單位接連發聲，指控日本「軍國主義復辟」、「干涉中國內政」。甚至中國駐大阪總領事薛建在X上發文，用極端字眼威脅高市，雖然貼文已刪除，但日本外務省正式抗議，美國駐日大使也公開譴責。

近期，中國接連升高經濟與社會壓力：警告國民「暫勿前往日本」，國營旅行社取消赴日團體行程，部分國企、金融機構向員工發出不鼓勵赴日的內部通知，引發日本旅遊、零售與觀光相關類股短線重挫。

智庫估計，一旦中客長期減少，日本恐損失數兆日圓，對低迷中的日本經濟是雪上加霜。日本企業界也擔心北京再度以稀土或其他關鍵物資作為施壓工具，複製2010年釣魚台爭端時暫停稀土出口的劇本。

在軍事與安全層面，中國海警船與無人機密集出現在釣魚台／尖閣諸島附近海空域，宣稱是「依法維權」巡邏；台灣則觀察到，解放軍機、艦在台灣與日本離島（如與那國島）之間的活動頻率明顯增加。北京對外宣稱這些行動「在原定計畫之內」，卻也刻意營造出升高威懾的氛圍。

儘管壓力明顯升高，日本國內民意目前並未轉向懲罰高市。共同社民調顯示，她上任一個月內閣支持度仍接近7成，約半數受訪者支持在北京武力犯台時，日本應考慮集體自衛行動。也就是說，北京的壓力短期內反而鞏固日本社會對「強硬路線」的支持。

這一次　中日衝突比過去更為嚴重

以往在釣魚台、南海等海上爭端，美國、歐洲或區域內國家還可以用「航行自由」、「反對片面改變現狀」等原則性立場介入爭端，對北京施壓。

但這次，爭端起因是日本首相高市早苗在國會公開、明確地把台海戰事視為日本「生存威脅」，從北京的角度來看，是「日本踩到了中國最敏感的主權紅線」。

在這個前提下，北京當然不會退讓，甚至可以說，北京很可能把握這個機會，在國際政治舞台上，對「如何用非軍事手段壓制其他國家」進行實戰演習。

這樣的壓力測試，對北京有幾個戰略上的好處：

第一，對日本的強勢具有合理性：北京強調不是中國先挑釁，而是「日本首相先談台灣、先談出兵」。北京對外主張這是「正當回應」，在國際輿論戰上取得話語權的高點。其他國家就算對中國做法有疑慮甚至不滿，但也比較難像過去那樣公開站在日本一邊，因為技術上這次不是中方先升高議題。

第二，這是一場「非軍事綜合施壓」的最佳演練：海鮮禁令、旅遊警示、留學風險、國企勸阻、金融圈內部通知，加上稀土與其他關鍵供應鏈的影射，這些都是北京外交戰略工具箱裡的籌碼。以日本為對象，剛好可以讓全世界看到，中國在不動用軍事武力的情況下，能對一個G7國家施加多大的壓力，並觀察日本社會、企業界、政治圈的耐受度與裂縫在哪裡。當然，也是向全世界其他國家展現中國的實力！

第三，川普更在意維持美中關係穩定：這次是「高市早苗先觸碰敏感神經」，北京很清楚美國總統川普不會想要主動介入。事實上，到目前為止，美國只有駐日大使明確表態，但國務院層級保持低調，川普總統甚至在接受福斯新聞專訪時，給出一段頗耐人尋味的回答——當主持人提到高市談及日本考慮介入台海引起爭議、被問到中國是否「不是美國的朋友」時，川普回說：「我們的很多盟友也不是朋友。」

在北京看來，這種回應，證明了美國沒有意願大力支持高市，因此，北京知道對日本施壓的空間不小，甚至可以說只要不是真的引起軍事衝突，美方大動作反彈的可能性極低，換句話說，北京認定現在有更多空間可以對日本施壓！

另外值得一提的是，在民族主義氛圍下，北京內部有不少人認為對日本本來就不該溫和，一旦高市不道歉、不收回、不後退，對民族主義的心理而言，就變成必須「硬到底」。

日本越不低頭，北京越有理由在國內、國際兩個戰場上加碼強硬。對習近平而言，這不只是一場外交交鋒，更是一次對內展示「對日不軟弱」的政治舞台。

▼爭端起因是日本首相高市早苗在國會公開、明確地把台海戰事視為日本「生存威脅」，從北京的角度來看，是「日本踩到了中國最敏感的主權紅線」。（圖／路透）

▲▼。（圖／路透）

台灣該怎麼看？

完全不意外在台灣會看到輿論出現我們再熟悉不過的分裂畫面：

有人主張「現在就應該為日本兩肋插刀，站出來力挺高市」，認為日本願意把台海視為自身安全，是台灣戰略上的重要資產；也有人認為「這不是我們出頭的時機」，擔心台灣太早站隊，只會成為中日之間民族主義對撞的附帶犧牲品。

很顯然，這個問題在台灣又是黨派對立的延伸，而不是「以台灣利益為主」的理性討論。

理性來說，台灣當然需要日本在區域安全上扮演更積極的角色，也需要日本在國際場合為台灣發聲，這一點毋庸置疑。但我們也必須誠實問自己幾個問題：

第一，台灣目前有多少實質「條件」去支持日本？在國防、經濟、外交上，我們能提供給日本多少實際助力，而不是只在言語上「站在一起」？假使日本真要跟北京強力對抗，台灣能跟著日本做什麼？這些實際的問題，其實從來都沒有被認真討論，但表態支持或是反對總是很快！台灣能為日本做什麼？真要強勢支持日本，需不需要務實想想這個問題？

第二，中日目前對抗已經高度民族主義化。北京用的是「抗日情緒」與歷史敘事，日本國內的保守社會則在「對中強硬」中凝聚支持。在這個時候，台灣若強硬、情緒化地完全倒向日本，會不會在北京眼中更清楚地被貼上「徹底脫離中華民族認同」的標籤？如果「反共」與「否定所有中華民族認同」綁在一起，對未來兩岸任何形式的溝通，會有什麼影響？需不需要思考一下？

對台灣來說，對外立場不該被情緒綁架，而應該建立在「有利台灣生存空間」的前提上。支持日本在國際上更清楚談台灣安全，對我們有戰略價值；但在中日民族主義對撞升溫的時刻，台灣要不要跳進情緒戰場，則是另外一個層次的問題。

外交上可以緊密合作，安全上可以深入協調，但在敘事上保留一點空間與彈性，不急著把所有標籤一次貼滿，對台灣可能是更務實的選擇。

台灣主流民意反對的是對台灣民主自由的威脅，但也同樣反對因為衝動而發生戰爭！在這種敏感的時刻，政治人物在論述時，多一點冷靜，少一點表演，對台灣才真正有利。

▼對台灣來說，對外立場不該被情緒綁架，而應該建立在「有利台灣生存空間」的前提上。支持日本在國際上更清楚談台灣安全，對我們有戰略價值；但在中日民族主義對撞升溫的時刻，台灣要不要跳進情緒戰場，則是另個層次的問題。（圖／總統府提供）

▲▼。（圖／總統府提供）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●本文轉載自「Dennis 的全球政治筆記」以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►面對情色檔案　川普能全身而退嗎？

►天坑、月世界、光電板　逸樂重於民生的行政失能

►多元因素重構黃金價格走勢

投稿
申訴
翁履中專欄

翁履中專欄 翁履中

旅美政治學者，希望以不分黨派的中間觀點，連結學術研究與政治現況，憑藉證據剖析時事，盼更多人能就事論事，了解到意見可以不同，但願意接納歧見的台灣才會有共同的未來。

翁履中最新文章

more

日外交爭端加劇　北京正對日本進行「非戰爭手段」的全..

川普的「後果論」　說明美中對台已有默契

川習會短短百分鐘！　「經濟降溫、政治升溫」進入帶笑..

中國決定購買美國大豆　「北京低頭」川普贏了？

川普不見普丁　誰才是真正的贏家？

關鍵字: 翁履中 雲論 日本 中國 高市早苗 習近平 台灣 台灣有事 外交

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
政院版《財劃法》修正案出爐　中央與地方為何再掀爭議
政治壓力下的財政韌性　台灣如何避免從「戰略投資」變..
美政府停擺落幕　全球經濟動盪風暴正逼近
台幣升值拉警報　貨幣戰爭號角響起？
日外交爭端加劇　北京正對日本進行「非戰爭手段」的全..

推薦閱讀

天坑、月世界、光電板　逸樂重於民生的行政失能

美政府停擺落幕　全球經濟動盪風暴正逼近

政治壓力下的財政韌性　台灣如何避免從「戰略投資」變..

政院版《財劃法》修正案出爐　中央與地方為何再掀爭議

台幣升值拉警報　貨幣戰爭號角響起？

「奧斯卡遺珠」的終極悖論　阿湯哥為何贏了世界卻輸了..

國民黨有四顆蘋果　民進黨只有一顆芭樂

日外交爭端加劇　北京正對日本進行「非戰爭手段」的全..

「母親的愛」國家的債　長照悲歌該醒了

「台灣病」不是病　而是改革起點

相關文章

逾千中國遊客退訂「還想免費取消」　日老字號飯店：很為難

逾千中國遊客退訂「還想免費取消」　日老字號飯店：很為難

日本首相高市早苗「台灣有事論」引發的終日外交風波持續延燒，愛知縣蒲郡市一間歷史悠久的飯店證實，11月16日起中國旅行團陸續取消住宿預約，目前..

11/20 10:44

北京日料店受害！訂位「一半以上」遭取消　業者嘆：恐難撐過明年

北京日料店受害！訂位「一半以上」遭取消　業者嘆：恐難撐過明年

中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！阻止中共霸凌

中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！阻止中共霸凌

美參院通過解除台美交流限制　林佳龍：深化安全、經濟等領域合作

美參院通過解除台美交流限制　林佳龍：深化安全、經濟等領域合作

面對情色檔案　川普能全身而退嗎？

面對情色檔案　川普能全身而退嗎？

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

天坑、月世界、光電板　逸樂重於..

天坑、月世界、光電板　逸樂重於..

美政府停擺落幕　全球經濟動盪風..

政治壓力下的財政韌性　台灣如何..

政院版《財劃法》修正案出爐　中..

台幣升值拉警報　貨幣戰爭號角響..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面