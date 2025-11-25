ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
川習通話測風向「推進統一壓力增加」　台灣需務實穩住節奏

我們想讓你知道…這通川習電話，對北京來說是一次對美試探；對美國來說，是一場籌碼與利益的盤算；但對台灣來說，可以是一個「清醒但還不到絕望」的警訊。

▲。（圖／路透）

▲週一中國國家主席習近平主動致電美國總統川普，討論台灣與烏克蘭問題。（示意圖／路透）

●翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

週一中國國家主席習近平主動致電美國總統川普，討論台灣與烏克蘭問題。這通通話是習近平罕見主動示好的外交舉動，時機點耐人尋味，發生在中美剛達成貿易休戰、中日關係因為台灣而緊張，以及川普正積極推動結束烏俄戰爭的背景下。

中國官方通報強調兩項重點：一是中國希望積極參與烏克蘭和平協議的斡旋，二是再次強調台灣「回歸中國」是戰後國際秩序的重要部分，還刻意提及中美在二戰中「並肩作戰」的歷史，試圖將今天的台灣問題拉進歷史脈絡中「理所當然地解決」。

根據報導，川普向習近平表達「理解台灣問題對中國的重要性」，此語氣與華府傳統對台承諾已有明顯溫差。多家美媒確認川習通話已發生，且是由北京主動聯繫。

熟悉中美互動的外交學者指出，這顯示北京正判斷，川普政府並無意在台灣議題上正面對抗北京，反而傾向「做交易」，尤其在稀土與高科技晶片的議題上讓步換得戰略穩定。

美國國內目前正辯論是否允許輝達（Nvidia）向中國出售次一階的AI晶片（如H200），儘管美國部分官員擔心戰略風險，但川普已顯示願意在晶片議題上讓步，特別是在中國同意釋出部分關鍵礦物出口限制的背景下。

台灣方面，這次通話透露的訊號值得警惕：習近平之所以主動開口談台灣，是因為他有信心川普不會為台灣與中國對抗；而川普回應台灣議題的方式，也顯示他傾向避免與中國正面衝突，以維持整體中美關係的「穩定可控」。

川習電話會談把「台灣」講出口　三層次值得特別留意

中國國家主席習近平在這次川習電話會談時，把「台灣」講出口，絕對不是臨時起意，而是把他的統一工程，正式寫進對美外交的「時間表」裡。

這通電話，至少有三個層次值得台灣特別留意，但筆者並不希望大家只看到悲觀，而是正視台灣「在跟時間賽跑，必須要準備好」的事實。

第一，這不是一般的美中例行通話。習近平罕見地主動、公開，而且用「戰後國際秩序的一部分」這種高度定調的說法，來形容「台灣回歸中國」，還刻意放進對美領導人通話紀錄裡，讓全世界都看見。

這不是內宣，而是對外留下證據——等於在對國際社會說：中國下一階段的歷史工程，就是完成「統一」，而且他已經當面跟美國總統講過，對方也已經收到明確的訊號。

第二，這次通話當然是在測試美國，但不只是「看看華府會不會有反應」這麼簡單。從戰略角度來看，習近平主動談台灣，等於對美國釋出訊號：北京認為統一不再只是遙遠目標，而是進入「時間規劃」階段。

「怎麼統一」北京還在評估，可以是封鎖、灰色地帶、經濟掐喉、法律戰配合軍演，但「大概什麼時候要解決」這件事，習近平心中很可能已經有了概念。

在川普任內，習近平不會主動把美中關係搞到翻桌，中方目前還想跟川普談稀土、談晶片、談烏克蘭、談貿易。對北京來說，現在最划算的，是一邊累積軍力、擴張海空實力、壓縮台灣國際空間，一邊維持跟華府「還過得去」的表面穩定。

北京的盤算很可能是：川普在任的時候先按兵不動，等川普卸任之後，就會進入統一的「黃金期」。如果根據這樣的邏輯推算，2027-2032之間，習近平很可能會對兩岸關係採取跟目前不同的新一波策略！

第三，很多朋友會說：「沒關係，美國國會很挺台灣。」這一點不用否認，而且可以預期，未來還會有更多友台決議、友台法案、支持台灣參與國際組織的聲明陸續過關，這些都很重要，也值得我們善用。

▼中國國家主席習近平在這次川習電話會談時，把「台灣」講出口，絕對不是臨時起意，而是把他的統一工程，正式寫進對美外交的「時間表」裡。（圖／路透社）

▲習近平。（圖／路透社）

北京做的不只軍事準備　而是讓美國「無意也無益」介入台海的布局

但要很誠實提醒：

如果沒有一部全新版本、對行政部門有更強『法律約束力』的台灣關係法 2.0，多數友台法案其實只能算政治表態，而不是總統不能跨越的紅線。美國是總統制國家，外交，國防與安全政策，最後還是「總統說了算」。國會可以拍桌、可以不滿，可以喊話、可以開聽證，但少了真正具體化、程序化、強制化的法律義務，一到關鍵時刻，美國總統怎麼做才是重點。

川普是一個很典型的「交易型」領導人：

烏克蘭，在他眼中是戰爭投資能不能回本的問題；中東，是能源、軍工與盟友平衡的棋盤；台灣，則是科技、供應鏈與對中談判的一枚高價籌碼。

他不會為台灣傾家蕩產，當然也不會免費把台灣「送給」北京，關鍵在於——哪一種選項，對他的歷史定位、選票和美國利益比較「划算」。

習近平看得很清楚，所以才選在這個時間點主動通電話，把台灣問題提前擺上桌，一方面看川普願不願意為台灣說重話，一方面也在對內暗示：統一不再只是口頭願景，而是開始進入實際倒數。

進一步補充，北京在做的，不只是軍事準備，而是一整套讓美國「無意也無益」深度介入台海的結構性布局！

是削弱「保台等於保己」的必要性——讓美國在本土擁有更多先進晶片產能，慢慢降低「矽盾」對美國的不可替代性；中方對於台積電或是台灣半導體產業赴美，基本上沒有意見，因為，北京很清楚，沒有了半導體，美國對台灣的興趣就減少了大半！

是用稀土、關鍵礦產、供應鏈互賴，把美國綁進一張「很難脫鉤的網」，讓華府每次要強硬，都得先算自家成本。

是加強國際敘事戰——像這次刻意把台灣寫進「戰後國際秩序」的故事裡，對不熟悉台海歷史的西方輿論來說，聽久了就容易覺得：好像北京講的也「有其道理」。

這些戰略的累積結果，是把台灣推向一個越來越尷尬的位置：主動權不在自己手上，被協防的戰略價值，也在一點一滴被稀釋。

聽起來很悲觀，但筆者還是要強調：悲觀不是為了絕望，而是提醒我們還有時間可以改變局面。

好消息是：現在，戰爭還沒有發生，統一的時間表也還停留在北京的盤算裡，還不是現實的既成事實。這代表台灣還有一段有限、但真實存在的準備期。

這段時間，我們可以做的事很多，但絕對不是持續內耗！如果政治人物還在算計，還只知道思考選舉勝負，媒體評論還停留在顏色鬥爭，時間恐怕就不會站在台灣這一邊！

這通川習電話，對北京來說是一次對美試探；對美國來說，是一場籌碼與利益的盤算；但對台灣來說，可以是一個「清醒但還不到絕望」的警訊——正視現實，才有機會把剩下的時間，變成真正強化自己的黃金窗口，而不是被動等待別人替我們寫結局。

▼這些戰略的累積結果，是把台灣推向一個越來越尷尬的位置：主動權不在自己手上，被協防的戰略價值，也在一點一滴被稀釋。（圖／路透）

▲▼。（圖／路透）

►戰貓與佛里曼的刺蝟　國際舞臺發聲是否飢不擇食損傷國家利益

►柯文哲復出後　藍白合格局將重造？

►恢復陸生來臺此其時矣

翁履中專欄

翁履中專欄 翁履中

旅美政治學者，希望以不分黨派的中間觀點，連結學術研究與政治現況，憑藉證據剖析時事，盼更多人能就事論事，了解到意見可以不同，但願意接納歧見的台灣才會有共同的未來。

