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委內瑞拉的民主崩潰　反對派對川普、馬杜羅與選舉抵制的震撼宣言

我們想讓你知道…馬查多的抗爭不僅是對權力的挑戰，更是對委內瑞拉人民未來的承諾。抵制選舉的決定能否加速馬杜羅的垮台，仍需時間檢驗，但她的堅定立場已為委內瑞拉的民主之路點燃希望。

▲委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）。（圖／路透）

▲委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）。（圖／路透）

●蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

依據《GZERO Media》5月22日的報導，委內瑞拉，一個曾因石油財富輝煌的南美國家，如今淪為經濟崩潰與政治壓迫的象徵。2024年7月的總統大選，反對派領袖瑪麗亞・柯莉娜・馬查多（María Corina Machado）帶領百萬志願者，證明馬杜羅（Nicolás Maduro）敗選，卻無法撼動其政權。

面對2025年5月的地方與立法選舉，馬查多號召全面抵制，認為選舉已被操縱，無法實現民主轉型。本文探討馬查多對馬杜羅政權、川普（Donald Trump）政策及選舉抵制的立場，揭示委內瑞拉民主鬥爭的艱難現實。

馬杜羅政權的危機　反對派困境

委內瑞拉經濟崩潰觸目驚心。根據世界銀行數據，2013年至2024年，委內瑞拉GDP縮水近70%，通膨率在2018年曾高達1,698,488%，人民生活陷入絕境。

馬杜羅政權被指控操縱選舉、壓迫反對派並控制媒體以鞏固權力。2024年7月總統大選，反對派以超過100萬志願者的組織力，迅速收集選票記錄，證明馬查多領導的聯盟大勝，卻遭馬杜羅否定，宣稱其為「恐怖分子」。

馬查多自大選後被迫躲藏，面臨監禁威脅。她描述這段生活為「絕對隔離」，但強調未停止抗爭，持續動員支持者，維持壓力以實現人民主權。

馬杜羅政權不僅拒絕承認選舉結果，還對反對派進行嚴厲打壓，許多協調員被流放、監禁或被迫隱匿，顯示其統治已非傳統獨裁，而是「犯罪結構」。

抵制選舉　反對派的策略轉向

面對2025年5月25日的州長與國會選舉，反對派選擇全面抵制。馬查多認為，這不是真正的選舉，而是馬杜羅政權的「洗白」操作。她指出，政權操控候選人資格、更改選舉規則並違反法律，剝奪公平競爭的可能。抵制行動旨在展現人民對政權的不信任，進一步削弱其合法性。

馬查多強調，2024年7月大選已證明反對派的組織能力與人民支持，無需再次參與被操縱的選舉。她表示，當前任務是確保7月選舉結果被尊重，而非參與政權設計的「穩定」遊戲。

抵制策略雖具風險，但馬查多相信，大規模棄投票將孤立政權，凸顯其僅剩的「高層與金主」支持。

 

川普政策的影響　反對派的期待

馬查多對川普政府表達感謝，稱其對委內瑞拉的立場「堅定不移」。她特別提到川普、國務卿盧比歐（Marco Rubio）及副國務卿蘭道（Christopher Landau）的支持，認為他們認識到馬杜羅政權對區域及美國國家安全的威脅。

川普政府延續對委內瑞拉的強硬政策，包括制裁與外交壓力，與馬查多的民主訴求相呼應。

然而，川普政府的移民政策引發爭議。2025年5月，美國最高法院取消對35萬委內瑞拉人的遣返保護，許多人被送往薩爾瓦多等地嚴酷監獄。

馬查多對此表示反對，強調委內瑞拉移民是政權迫害與經濟崩潰的受害者，渴望回歸自由的祖國。她呼籲國際社會從根源解決問題，推動委內瑞拉的民主轉型，而非僅靠邊境管控。

移民危機與國際壓力

委內瑞拉的移民危機規模驚人。根據聯合國數據，截至2024年，超過700萬人（約三分之一人口）逃離該國，成為全球最大規模的移民潮之一。

馬查多形容這如同「美國三分之一人口被迫離開」，凸顯其對社會的毀滅性影響。她強調，移民多為誠實、勤奮的家庭，渴望返回自由的委內瑞拉。

馬查多呼籲國際社會加大對馬杜羅的壓力，推動民主轉型。她認為，解決移民危機的關鍵不在邊境攔截，而在實現委內瑞拉的民主與穩定。她敦促美國與拉美國家合作，制定全面策略，幫助委內瑞拉重建機會與安全，讓移民能安全返鄉。

結語

委內瑞拉的民主鬥爭正處於關鍵時刻。馬查多以抵制選舉的果斷策略，挑戰馬杜羅的「犯罪結構」，試圖喚醒國際社會對委內瑞拉危機的關注。她對川普政府的支持表示感激，但對其移民政策提出質疑，強調民主轉型是解決危機的根本之道。

面對政權的壓迫與人民的苦難，馬查多的抗爭不僅是對權力的挑戰，更是對委內瑞拉人民未來的承諾。抵制選舉的決定能否加速馬杜羅的垮台，仍需時間檢驗，但她的堅定立場已為委內瑞拉的民主之路點燃希望。

▼委內瑞拉民眾走上街頭，抗議總統馬杜洛（Nicolas Maduro）「偷走大選」。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼委內瑞拉民眾29日走上街頭，抗議總統馬杜洛（Nicolas Maduro）「偷走大選」。（圖／達志影像／美聯社）

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蔡鎤銘

蔡鎤銘 蔡鎤銘

曾獲金融研訓院校園黑客松大學組金獎指導教授、第二屆行政院終身學習楷模。現任淡江大學財務金融系兼任教授／兩岸金融研究中心國際事務召集人、台北張老師基金會副主任委員。

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關鍵字: 蔡鎤銘 雲論 委內瑞拉 川普 馬查多 馬杜羅

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