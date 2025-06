川習通話3大解析！聚焦經貿　台灣議題冷處理

▲川普與習近平6月5日通了90分鐘電話,聚焦貿易戰,其他國際政治爭議話題全數輕輕帶過。(圖/路透社)

●文/US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站

6月5日,川普與習近平通話近90分鐘,根據中國官媒《新華社》及《央視》報導,本文將從貿易談判、台灣議題與中國留學生三大層面,逐一解讀和探討對通話內容的看法。以下是我們的簡單記錄與分析。

貿易談判 川習通話的重中之重

這次川習電主要討論的是貿易。為免意外發生,美中都有所鋪陳。首先是5月13日的日內瓦會談,美國財政部長貝森特和中國國務院副總理何立峰會談,讓美中關稅割喉戰暫時停戰。6月3日美國新任駐中大使龐德偉(David Perdue)與王毅見面,王毅則以日內瓦會談為基礎,一來譴責美國的「消極舉措」,二來要求美國「相向而行」。龐德偉則說川普非常尊重習近平。再加上川普昨天說很喜歡習近平(雖然也很難搞),終於給足了習近平面子,也讓習近平答應見面。

▲川普與習近平因中美貿易戰對話,兩人通話前,美中雙方先展開一陣你來我往的「口角」。(圖/達志影像/美聯社)

川普說兩人今天聊了快一個半小時,和過去拜登和習近平可能聊兩三個小時算是快多了。但今天可能就是確認繼續談貿易的原則問題,沒有討論太多細節。此外川普有多提到中國稀土及磁鐵管制的問題,以及和習近平互邀訪問。

但要注意的是,川習電在貿易問題上最多只確立了美中要進行新一輪會談,並沒有達成協議。川普說財政部長貝森特、商務部長魯特尼克、貿易代表葛里爾都會去談。這意謂著美中可能才要進入第二輪談判,而這個進度是台灣在一個月前就達成的。所以有心人士大可不必扯什麼中國在對美貿易談判上彎道超車台灣。

台灣議題 川普拒絕落入中國設定

習近平這次還是提了台灣。在1月17日和川普通話時主軸放在貿易及芬太尼,就台灣議題只提到「台灣問題事關中國國家主權和領土完整,希望美方務必慎重處理」。川普則是在1月30日提到「從未和習近平討論以反台獨換取協助烏俄停戰」。

習近平這次說「美國應當慎重處理台灣問題,避免極少數台獨分裂份子把中美兩國拖入衝突對抗的危險境地」,這針對的應該就是民進黨賴清德政府。特別是在台灣大選後,中共就是以「少數」給民進黨定性定調。這裡就算沒有要美方「管好」台灣及民進黨政府,還是「美中共管台灣」的味道,大概也希望美方別在安全政治等議題配合民進黨抗中保台。

▲川習通話中,習近平提了台灣議題,但川普只冷回奉行「一中政策」後即無意再談。(圖/路透)

但川普此次還是沒有提到台灣。新華社說川普提到「美方將繼續奉行一個中國政策」,但川普自己卻說這通電話幾乎只談貿易,沒談烏俄、沒談伊朗。所以對台灣很可能就只是帶過一句一中政策,沒了。這算是相當一致。

而這也是預期中的結果。首先,川普上任後極少就政治安全議題提到台灣,就算有也是避談是否出兵保衛台灣。川普提台灣最多的就是晶片,畢竟提到台積電和魏哲家就是政績。就算在關稅上提到,也不是針對台灣。

再者,川普提一中政策的方法和拜登不同。拜登過去還會提到「不支持台灣獨立」這個長期以來的固定元素,但川普連這點都不提。這可能意謂著川普不想要在是否支持或反對台獨問題上表態、許諾、甚至成為其他對中談判議題的前提。再者,川普政府可能也知道目前台灣並沒有宣佈台獨問題,所以就算習近平想把台獨成為美中關係中的「議題」甚至「問題」,川普也不會這麼讓議題被中國設定。

其實可以想見,在川普和習近平通話時,橢圓形辦公室(Oval Office,即總統的辦公室)可能就坐著國務卿兼國安顧問盧比歐,而他絕對清楚台灣議題的關鍵所在,若還有其他台海問題專家在場,習近平要把台灣甚至台獨議題拉進議程沒那麼容易。

哈佛留學生爭議 川普是「項莊舞劍意在沛公」

川普對習近平說:「美方歡迎中國留學生來美學習」(Quote:Chinese students can come, no problem, no problem - its an honour to have them frankly。中國留學生可以來,沒問題,沒問題,講真很榮幸我們有中國留學生)。這和上週他說中國學生「會沒事的」口徑一致。

▲川普宣告哈佛外籍生禁令引爆爭議,但白宮昨天的國安公告顯見,哈佛爭議只是政策的「棋子」 。(圖/路透)

在川習電後會見德國總理梅爾茨時,川普也說會讓中國學生赴美,「只是要審查所有外國學生」。可以推斷,川普對高校展開的嚴審簽證政策,並不是以抗中為主軸。川普的表態未必是要推翻盧比歐撤銷中國學生簽證的政策,但可能會希望將政策主軸定調清楚。

白宮昨天所提出的「解決哈佛大學風險以提升國家安全」公告,對交換學生簽證計畫的限制,首先也是要處理犯罪率升高的問題,然後才提到收受中國等外國資助的問題。從這邊可以看出,哈佛與中國的關係可能被川普視為是強化「簽證限制政策」的理由,但不是主因,不然就不會特地拿出來許諾給習近平了。

台灣這邊已經有不少人寫文章提醒,川普出手對付哈佛、高等教育、科研經費,保守派有自己的議程設定,但反中抗中並不是主要的論述重點。台灣這邊還是不要代入太多自己的情感投射(尤其是所謂反共的部份)比較能了解美國的這些政治菁英們在想什麼以及做什麼。

