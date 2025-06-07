ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

川習通話3大解析！聚焦經貿　台灣議題冷處理

我們想讓你知道…6月5日，川普與習近平通話近90分鐘。解讀通話內容，「中美貿易談判」才是對話重點，雖然習近平想談台灣，但川普不想；至於哈佛外國留學生爭議，從白宮的最新國安公告，以及川普說「歡迎中國留學生來美國學習」來看，說明了美國顯然是「項莊舞劍意在沛公」了。

▲▼ 川普與習近平。（圖／路透社）

▲川普與習近平6月5日通了90分鐘電話，聚焦貿易戰，其他國際政治爭議話題全數輕輕帶過。（圖／路透社）

●文／US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站

6月5日，川普與習近平通話近90分鐘，根據中國官媒《新華社》及《央視》報導，本文將從貿易談判、台灣議題與中國留學生三大層面，逐一解讀和探討對通話內容的看法。以下是我們的簡單記錄與分析。

貿易談判　川習通話的重中之重

這次川習電主要討論的是貿易。為免意外發生，美中都有所鋪陳。首先是5月13日的日內瓦會談，美國財政部長貝森特和中國國務院副總理何立峰會談，讓美中關稅割喉戰暫時停戰。6月3日美國新任駐中大使龐德偉（David Perdue）與王毅見面，王毅則以日內瓦會談為基礎，一來譴責美國的「消極舉措」，二來要求美國「相向而行」。龐德偉則說川普非常尊重習近平。再加上川普昨天說很喜歡習近平（雖然也很難搞），終於給足了習近平面子，也讓習近平答應見面。

▲▼川普與習近平，中美貿易戰。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普與習近平因中美貿易戰對話，兩人通話前，美中雙方先展開一陣你來我往的「口角」。（圖／達志影像／美聯社）

川普說兩人今天聊了快一個半小時，和過去拜登和習近平可能聊兩三個小時算是快多了。但今天可能就是確認繼續談貿易的原則問題，沒有討論太多細節。此外川普有多提到中國稀土及磁鐵管制的問題，以及和習近平互邀訪問。

但要注意的是，川習電在貿易問題上最多只確立了美中要進行新一輪會談，並沒有達成協議。川普說財政部長貝森特、商務部長魯特尼克、貿易代表葛里爾都會去談。這意謂著美中可能才要進入第二輪談判，而這個進度是台灣在一個月前就達成的。所以有心人士大可不必扯什麼中國在對美貿易談判上彎道超車台灣。

台灣議題　川普拒絕落入中國設定

習近平這次還是提了台灣。在1月17日和川普通話時主軸放在貿易及芬太尼，就台灣議題只提到「台灣問題事關中國國家主權和領土完整，希望美方務必慎重處理」。川普則是在1月30日提到「從未和習近平討論以反台獨換取協助烏俄停戰」。

習近平這次說「美國應當慎重處理台灣問題，避免極少數台獨分裂份子把中美兩國拖入衝突對抗的危險境地」，這針對的應該就是民進黨賴清德政府。特別是在台灣大選後，中共就是以「少數」給民進黨定性定調。這裡就算沒有要美方「管好」台灣及民進黨政府，還是「美中共管台灣」的味道，大概也希望美方別在安全政治等議題配合民進黨抗中保台。

▲▼ 美台,台美,美國國旗,台灣國旗。（圖／路透）

▲川習通話中，習近平提了台灣議題，但川普只冷回奉行「一中政策」後即無意再談。（圖／路透）

但川普此次還是沒有提到台灣。新華社說川普提到「美方將繼續奉行一個中國政策」，但川普自己卻說這通電話幾乎只談貿易，沒談烏俄、沒談伊朗。所以對台灣很可能就只是帶過一句一中政策，沒了。這算是相當一致。

而這也是預期中的結果。首先，川普上任後極少就政治安全議題提到台灣，就算有也是避談是否出兵保衛台灣。川普提台灣最多的就是晶片，畢竟提到台積電和魏哲家就是政績。就算在關稅上提到，也不是針對台灣。

再者，川普提一中政策的方法和拜登不同。拜登過去還會提到「不支持台灣獨立」這個長期以來的固定元素，但川普連這點都不提。這可能意謂著川普不想要在是否支持或反對台獨問題上表態、許諾、甚至成為其他對中談判議題的前提。再者，川普政府可能也知道目前台灣並沒有宣佈台獨問題，所以就算習近平想把台獨成為美中關係中的「議題」甚至「問題」，川普也不會這麼讓議題被中國設定。

其實可以想見，在川普和習近平通話時，橢圓形辦公室（Oval Office，即總統的辦公室）可能就坐著國務卿兼國安顧問盧比歐，而他絕對清楚台灣議題的關鍵所在，若還有其他台海問題專家在場，習近平要把台灣甚至台獨議題拉進議程沒那麼容易。

哈佛留學生爭議　川普是「項莊舞劍意在沛公」

川普對習近平說：「美方歡迎中國留學生來美學習」（Quote：Chinese students can come, no problem, no problem - its an honour to have them frankly。中國留學生可以來，沒問題，沒問題，講真很榮幸我們有中國留學生）。這和上週他說中國學生「會沒事的」口徑一致。

▲▼ 美國哈佛大學 。（圖／路透）

▲川普宣告哈佛外籍生禁令引爆爭議，但白宮昨天的國安公告顯見，哈佛爭議只是政策的「棋子」 。（圖／路透）

在川習電後會見德國總理梅爾茨時，川普也說會讓中國學生赴美，「只是要審查所有外國學生」。可以推斷，川普對高校展開的嚴審簽證政策，並不是以抗中為主軸。川普的表態未必是要推翻盧比歐撤銷中國學生簽證的政策，但可能會希望將政策主軸定調清楚。

白宮昨天所提出的「解決哈佛大學風險以提升國家安全」公告，對交換學生簽證計畫的限制，首先也是要處理犯罪率升高的問題，然後才提到收受中國等外國資助的問題。從這邊可以看出，哈佛與中國的關係可能被川普視為是強化「簽證限制政策」的理由，但不是主因，不然就不會特地拿出來許諾給習近平了。

台灣這邊已經有不少人寫文章提醒，川普出手對付哈佛、高等教育、科研經費，保守派有自己的議程設定，但反中抗中並不是主要的論述重點。台灣這邊還是不要代入太多自己的情感投射（尤其是所謂反共的部份）比較能了解美國的這些政治菁英們在想什麼以及做什麼。

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●本文轉載自「US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站」，以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

 《熱門閱讀》

►川普迷信「老大熱線」　北京為何不一定立刻接聽？或許早有盤算

►脆弱的嚇阻？川普2.0台海安全與台灣「避險」　外交策略的再思考

►制度對撞！　「川普MAGA」的司法困境與經濟幻夢

►「香格里拉對話」的弦外之音　夾在中美競爭的台灣如何自處？

►川普延續「川三不」！川習熱線後　共管台海形勢更明顯？

投稿
申訴
美國台灣觀測站專欄

美國台灣觀測站專欄 美國台灣觀測站

國會是美國的立法單位，關係著美國內政外交的政策走向。秉持著開放資料、開放政府的精神，我們希望透過集結及整理美國國會台灣相關法案，讓更多人能了解、甚至參與美國的政策決策圈。

美國台灣觀測站最新文章

more

關鍵字: 川習通話 川普 習近平 川習電

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
川習通話3大解析！聚焦經貿　台灣議題冷處理
高中校園成為「民主韌性」破口　教育部必須加以關注
脆弱的嚇阻？川普2.0台海安全與台灣「避險」　外交..
藍白鋪天蓋地「控興達、反中火」　一切都是政治算計
「香格里拉對話」的弦外之音　夾在中美競爭的台灣如何..

推薦閱讀

國際火線／《藏海傳》：當《盜墓筆記》遇上《琅琊榜》

高中校園成為「民主韌性」破口　教育部必須加以關注

川習通話3大解析！聚焦經貿　台灣議題冷處理

脆弱的嚇阻？川普2.0台海安全與台灣「避險」　外交..

藍白鋪天蓋地「控興達、反中火」　一切都是政治算計

科技核爆！Google撤銷中華電信、行政院預設信任..

「香格里拉對話」的弦外之音　夾在中美競爭的台灣如何..

川普主義席捲東歐　MAGA在灰燼中燃燒

閃靈、閃兵、閃外交光？　賴清德施政再一次獨裁

眉毛濃淡性格大不同　6種眉型要小心

相關文章

關稅90天期限將至！潘孟安赴美會多位閣員　綠委：貿易談判實質影響

關稅90天期限將至！潘孟安赴美會多位閣員　綠委：貿易談判實質影響

美國對等關稅90天寬限期將至，在台灣方面，總統賴清德近日派遣總統府秘書長潘孟安率團前往阿拉斯加訪問。對此，綠委王定宇今（7日）表示，此次美方..

2小時前

共和黨新王者？馬斯克高人氣民調逾7成挺爆　川普小心了

共和黨新王者？馬斯克高人氣民調逾7成挺爆　川普小心了

習川通話為何提及台灣　劉和平：中美談判可能端出「台灣問題」

習川通話為何提及台灣　劉和平：中美談判可能端出「台灣問題」

歡談遭逢暗殺經驗！川普、李在明通話「氣氛和諧」　邀打高爾夫球

歡談遭逢暗殺經驗！川普、李在明通話「氣氛和諧」　邀打高爾夫球

搶美國大學國際生　台大推銜接專案：6/16起申請「學分帶著走」

搶美國大學國際生　台大推銜接專案：6/16起申請「學分帶著走」

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

《藏海傳》：當盜墓筆記遇上琅琊..

《藏海傳》：當盜墓筆記遇上琅琊..

高中校園成為「民主韌性」破口　..

川習通話3大解析！聚焦經貿　台..

脆弱的嚇阻？川普2.0台海安全..

藍白鋪天蓋地「控興達、反中火」..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面