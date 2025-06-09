「現實主義路線」的李在明勝選！　南韓外交新課題

▲南韓總統李在明在國會宣誓就職。（圖／路透）

●趙春山／淡江大學中國大陸研究所榮譽教授

南韓共同民主黨的李在明贏得這次總統大選，並掌控國會多數席次。李在明上任後的當務之急是收拾前政府留下的爛攤子，其中包括內部政治極化、經濟成長放緩，以及民意對立等問題。與此同時，李在明在對外政策方面也將面臨重大考驗。

「以國家利益為核心的務實外交」 將採取與尹錫悅不同立場



李在明在就職演說中表示，他將推行「以國家利益為核心的務實外交」。這意味著他在涉及南韓重大利益的對美、對中和對北韓的關係問題上，將會採取與其前任尹錫悅政府不同的立場。

對美關係一向是南韓對外政策的「重中之重」，因為雙方在價值、經濟和地緣政治安全等方面，享有共同的利益。南韓尤其關注，面對北韓軍事威脅時，美國能夠提供安全保護傘。

川普對外發動無區別的關稅戰，使韓美關係蒙上陰影，即便尹錫悅對美「一邊倒」，也使韓國難以倖免。川普政府對半導體、汽車、鋼鐵等南韓核心產業徵收高關稅，影響南韓出口，使南韓的經濟成長遭受重大衝擊。

在軍事安全方面，根據1953年10月1日簽署的《韓美共同防禦條約》，韓美任何一方在亞太地區受到攻擊，另一方都需給予軍事援助。

截至目前為止，美國在韓國境內有15處基地及27,000名駐軍；但在美國的印太戰略下，駐韓美軍出現了「戰略轉型」，美國希望南韓成為遏制中共的一個前沿據點。例如，駐韓美軍司令布朗森（Xaver T. Bronson）最近即公開表示：「駐韓美軍不只聚焦於對抗北韓。我們也作為更大印太戰略的一部分，將焦點放在區域任務、行動與投資上。」

白宮對李在明的祝賀訊息，重申美韓同盟堅定，卻罕見表達對中國對民主國家的「干涉與影響」的關切。國務卿魯比歐（Marco Rubio）在賀電中還強調「我們還在使聯盟現代化，以滿足當今戰略環境的要求，應對新的經濟挑戰。」

相信美方關切的是李在明在競選時提出的一些說法，尤其是共同遏制中共的問題。例如，美國希望日韓合作抗中，但李在明和他所屬共同民主黨其他領導人，對改善與日本的關係並不那麼熱衷，他們指責日本未徹底清算殖民統治暴行。

其次，美國關切台海安全，而李在明在競選期間，卻多次避談台海問題。他在接受美國《時代》雜誌專訪，被問到如中共武統台灣，南韓會否向台伸出援手時，答稱「當有外星人入侵地球時，才會思考此問題。」李在明顯然是在「撇清關係」。

在美國看來，李在明上述的說法，代表他與尹錫悅截然不同的立場，這可能會引起華盛頓的高度警覺，美國擔心南韓為了經濟利益，忽略了安全利益。對此，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）上週在演講時即表示「我們知道，許多國家都想同時尋求與中國的經濟合作和與美國的防務合作。」但是，他警告「對中國的經濟依賴，只會加深它們的有害影響，並使我們在緊張時期的國防決策空間複雜化。」

▼李在明將推行「以國家利益為核心的務實外交」。這意味著他在涉及南韓重大利益的對美、對中和對北韓的關係問題上，將會採取與其前任尹錫悅政府不同的立場。（圖／達志影像／newscom）

試圖在美中強權尋求平衡 恐使李在明陷入兩難

為了掃除美方的疑慮，李在明在就職演說重申與美國的外交合作；表示必須與川普政府就關稅問題進行談判；維持與美國的安全聯盟，並承諾鞏固與美國和日本的三邊合作。

李在明雖在競選演講中曾呼籲改善與中共的關係，但他在就職演說未提中國，只說他「將從國家利益和實用主義的角度處理與鄰國的關係。」

中韓貿易關係緊密，中國是韓國最大貿易夥伴，且韓國是中國第三大貿易夥伴。近年來雙方不斷加強經貿合作，並已簽署自由貿易協定。而中共則希望藉川普「單打獨鬥」的作風，拉攏美國在中國周邊地區的盟友，南韓就是其中的一個目標。

但在大陸學者眼裡，尹錫悅執政時採親美立場，大大破壞了中韓之間的互信和合作，讓兩國關係陷入谷底。李在明希望修補與中國的緊張關係，幫助刺激經濟增長。

中共官方媒體宣稱，中國領導人習近平在向李在明發出賀電時，稱兩國是「重要近鄰和合作夥伴」，表示「高度重視」發展中韓雙邊關係。據說中共曾向韓方釋出訊息，表示習近平將出席10月下旬至11月初在韓國召開的APEC領導人會議，並研究將此作為正式訪問，展現重視中韓關係的態度。

其實，中共理解南韓新政府難以擺脫對美國的安全依賴，因此期待李在明上任後能推動雙方文化、教育、人文及民間社會交流，改變過去幾年南韓民眾對中共的負面觀感。但中共特別關注南韓在美國印太戰略扮演的角色。李在明勝選後，中共外交部發言人林劍特別指出，「中方一貫反對選邊站隊和陣營對抗。」

對李在明而言，與處理韓美中三邊關係息息相關的是如何因應錯綜複雜的兩韓關係。在尹錫悅任內，平壤對南韓的敵意越來越大，拒絕與南韓對話，並威脅要對其使用核武器。對李在明的勝選，北韓沒有立即做出反應，但李在明公開呼籲與北韓展開對話，為朝鮮半島帶來和平。

無奈李在明上任後，南北韓關係已產生實質性的變化。北韓勞動黨於2023年12月底舉行第8屆中央委員會第9次全體會議，北韓領導人金正恩在閉幕會上宣布「韓朝再也不是同民族的關係，而是變成了兩個敵對國家，或是交戰中的國家。」

這是平壤對南韓政策的一次根本性轉變，有專家認為，金正恩的「兩國論」，其背後動機是為推動核武及飛彈發展計劃，提供「合理化」的來源。

總之，李在明雖強調現實主義外交路線，但他面對的外交現實卻如《華盛頓郵報》所指出「川普政府對中採取日益強硬的立場，並且施壓盟友採取相同策略。李在明試圖在美中兩大強權間尋求平衡，恐怕使他陷入兩難。」

▼為了掃除美方疑慮，李在明在就職演說重申與美國的外交合作；表示維持與美國的安全聯盟，並承諾鞏固與美國和日本的三邊合作。（圖／達志影像／美聯社）

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