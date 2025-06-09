一起讀判決／《紀念日及節日實施條例》三讀通過　增4+1天國定假日

▲立法院院會三讀通過國定假日草案。（圖／記者屠惠剛攝）

●文／一起讀判決Stella



今年5月9日，立法院三讀通過《紀念日及節日實施條例》，除了五一勞動節全國一致放假外，另外增設四天國定假日，分別是：9月28日、10月25日、12月25日以及小年夜等四個國定假日；另外在原住民族的部分，則由原住民依其族別歲時祭儀擇定三日放假。

這次國定假日立法的原因是什麼？ 要從2000年說起

國定假日的前世

在這次立法之前，紀念日跟節日並沒有法律層級的規定，而是由內政部發布的《紀念日及節日實施辦法》以及勞動基準施行細則第23條，作為依據。

2000年，工時制度修改為雙週84工時，如果以正常工時一日八小時進行分配，會產生半天工時四小時的情況，變成要上班半天。因此，許多企業以挪移國定假日的方式，達成週休二日的效果。

七天假是怎麼消失的？

2015年，工時制度修改為單週40小時，勞動部另外以行政命令刪除勞動基準法施行細則第23條，也就是七天假。

2016年，立法院依據立法院職權行使法第60條第二項，將砍假的行政命令交付社會福利及衛生環境委員會審查；3月28日，依據立法院職權行使法第62條，衛環委員會做出對「砍假命令」不予備查的結論；4月8日，依據立法院職權行使法第62條第三項，立法院院會議決，勞動部應在兩個月內更正或廢止砍假命令。

2016年6月，行政院通過勞基法修正草案，提出配套措施「一例一休」，2016年12月，立法院三讀通過，台灣正式實施單週四十工時、國定假日12天的工時制度。

所謂的「一例一休」就是要求每七天至少要有一天的例假日及一天的休息日，避免勞工過勞。但需要注意的是，休息日跟例假日不一定是星期六、星期日，可以是任何一個日子，但雇主必須在班表上載明那些日子是休息日，那些日子是例假日；例假日除非有勞基法第40條天災、事變、突發事件等緊急狀況，否則是嚴格禁止出勤；至於休息日則允許出勤，但必須給付加班費。

2025年國定假日法制化

2015年12月到2018年1月的兩次勞基法修正，引發民間關注工時過長、假日不足的問題，進而催生「增設國定假日」立法倡議。各主要政黨立委也陸續提出修正草案。

台灣勞工年度總工時在2023年為2020小時，2024年甚至更提高到2030小時。2024年10月，內政委員會首度召開《紀念日及節日實施條例》公聽會，2025年3月內政委員會進行三次法案審查會議，4月30日進行內政委員會召委所主持的黨團協商，5月8日進行立法院院長所主持的黨團協商，5月9日修法通過。

立法院最後通過增設「4+1」國定假日，四天的國定假日包括：小年夜、教師節、光復節、行憲紀念日，至於「+1」，則是勞動節不管是否是勞工，都會放假。

條例經總統公布生效後，從今年下半年開始，就會多出3天假日，包括教師節、光復節及行憲紀念日。

▼「紀念日及節日實施條例」通過後放假日一覽表。（圖／記者郭運興製表）

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