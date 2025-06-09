李在明當選　台灣如何與南韓共處一場地緣風暴？

▲南韓總統李在明。（圖／達志影像／newscom）

●劉哲廷／詩人

在南韓總統選舉落下帷幕之後，李在明於烽煙之中勝出，宣示走出戒嚴式治理與成長疲態的雙重枷鎖，外界瞬間湧現一種政治心理學的錯覺：彷彿政權更替是一劑立即奏效的解藥，能夠讓國家病容轉明。然而對地緣政治而言，政黨輪替只是開啟新賽局的鈴聲，真正要解的，不是誰當選，而是誰能抵禦共時性災難所構成的連環夢魘。

南韓總統換人，是台灣事，是亞洲事，是中國事，也是全球供應鏈脈絡中的敏感神經。這不只是一場選舉的結束，而是一場地緣政治棋盤的重新洗牌。區域裡的每一顆棋子，不是走錯就是被捨棄。

這一場洗牌之所以值得台灣注視，是因為我們與南韓一樣，面對同一個對手、同一種疲態：中國的內海化野心，與全球化後遺症的灰色哀歌。

黃海內海化 不是地圖爭議是秩序重寫

所謂「黃海內海化」，在外交字典裡是威權膨脹的新術語，在現場，則是戰鬥機低空掠過、軍艦貼近島嶼、識別區形同虛設。這不是南韓單方面的恐懼，而是一種區域共感的焦慮。

台灣太熟悉這一招，這些年，中國在台海演習的頻率已從年度變成月度，如今再從月度變成了周末例行，這是一種戰爭非形式化、主權非語言化的戰略，即「灰色地帶衝突」（gray zone conflict）。

黃海，是北京最新的實驗場；南韓，是繼台灣之後被挑釁的對象。中國不是在問「你準備好了嗎」，而是在說「你無法準備好」。這種無邊界挑釁策略不是單純的軍事動作，而是要你在「常態化的異常」中消磨防衛意志。

這也意味著，南韓的選擇，不只是南韓的事。李在明若選擇「不刺激北京」，等同於放任黃海內海化的既成事實發酵；若選擇強硬回擊，則與美日台的海洋安全共同體更加深度綁定。每一個選擇，都是與區域安全的連動反應。

經濟共沉 自由貿易協定的無聲失敗

許多台灣媒體仍在以「經貿合作」四字來幻想兩岸未來的某種柔情蜜意，卻忘了看看南韓與中國之間，那張早已泛黃的自由貿易協定如何從蜜月走入骨折期。2018年，南韓對中貿易還有五百億美元順差，如今卻是逆差年年擴大。這不是因為南韓變弱了，而是中國變臉了。

這些年來，南韓企業如三星、SK hynix，陸續將產線撤離中國，進駐越南、印度、美國。這些調整不只是企業策略，而是地緣風向的體感。北京對經濟自由的定義，從來就與華盛頓不同。對中共而言，經濟自由是戰略部署的工具，而不是市場機制的結果。

而南韓失速的一點，在於全球布局的節奏輸給了日台。台積電早在2019年後便啟動美日擴產計畫，與美國簽署技術安全協議，緊抱住全球科技供應鏈重組的脈搏。南韓卻在朝向「新東方經濟秩序」的列車上，猶疑不決，一腳跨在火車站台，一腳踏進車廂，結果兩邊都不討好。

台灣該記取這樣的前車之鑑，當中國市場成為誘餌，而非合作夥伴時，政治依附終將導致經濟出走。李在明面對的，不只是中國，而是這場失速經濟的預期責任。

▼李在明則可能在北京與華盛頓之間尋找一條模糊的第三條路。但模糊，往往就是最危險的選擇。（圖／CFP）

總統不是對手 時代才是

李在明是一位內政型人物，長期關注社福、貧富差距與經濟不均。然而區域形勢早已不容許「內政優先」的單邊思維。從俄烏戰爭、加薩衝突，到台海與黃海局勢的「同步緊張」，全球已無純粹的內政。

南韓的下一步將是一個測試，當國家內部要求經濟復甦、青年焦慮上升，而外部卻充滿威權擴張與供應鏈重組的壓力時，一個總統能否同時回應兩個時代的要求？

外交並不只是飛行公里數的競爭，而是價值選擇的反映。李在明是否選擇靠近北京以求短期安穩，或與印太民主國家站在一起共同抵抗霸權重塑，是整個亞洲自由秩序是否繼續存在的關鍵拼圖。

如果說前任尹錫悅過於親美、美化同盟，那麼李在明則可能在北京與華盛頓之間尋找一條模糊的第三條路。但模糊，往往就是最危險的選擇。

台韓共業 脆弱的民主與焦慮的中產

南韓的問題，也是台灣的問題。

兩國都擁有類似的歷史痕跡，被美國保護過、被中國威脅過、有著強大製造業與輸出依存的經濟結構；民主制度深植，但又面對社會保守勢力與中產焦慮的夾擊。

中產階級的憂鬱，不只是房價與學貸的問題，而是一種對未來流動性的消失感。對南韓青年來說，「地獄朝鮮」這一詞不是譁眾取寵，而是自我命名的現代寓言；對台灣青年而言，學歷膨脹、時薪倒退、買不起房的焦慮同樣是一張社會斷裂的化驗報告。

而正是這群人，決定了選票與未來。在台韓兩地，中國策略的切入點也從未改變：利用民主社會的內部脆弱，操縱輿論、資金與輿情，將政黨對立與外交政策綁架在選舉利益之中。

所以我們必須問，李在明會不會成為中國策略中的一顆棋子？而台灣呢，我們是否也正在醞釀下一個「看起來不反中」但卻一步步喪失主權縱深的領導人？

台灣的立場不能靠直覺 得靠結盟

台灣對南韓的觀察不能止於表面友善與文化熱度。韓劇再甜、炸雞再酥，都無法掩蓋背後的結構分歧。南韓不是台灣的替身，而是一面鏡子。

我們共同面對的，不只是中國的野心，而是國際秩序重組下的選邊壓力。在這場壓力測試中，只有持續強化與美日印澳等民主國家的多邊合作，才不至於讓南韓式的經濟焦慮，在台灣重演。

當南韓與中國之間的貿易逆差不再是個案，而是供應鏈重組下的必然；當北京將黃海視為自家湖泊，並將這樣的邏輯複製到台海與南海；我們就該意識到：此時此刻的李在明，不只是南韓的李在明，而是整個亞洲民主國家要面對的「進退兩難」原型。

我們不該嘲笑、也不該疏遠南韓的選擇，而是該深刻認識這背後代表的結構性困境：中國不會因為誰當選而改變策略，但民主國家可以因為選錯人而失去戰略縱深。

選後不是句點 是台灣下一場思辯的開始

韓國新總統李在明的上任不是一場地理之外的選舉新聞，而是一種對區域情勢再定位的集體邀請。台灣若能從中學習「自由貿易幻覺」的崩潰、「灰色地帶戰爭」的預演、「民主焦慮社會」的鏡像，便能比南韓提早一步，為未來準備真正的戰略韌性。

畢竟，我們都是被迫選邊的世代，但選邊不是投降，也不是僥倖，而是一種在秩序變局中，持續定義自我的政治技術。如今，棋局才剛開始。

▼此時此刻的李在明，不只是南韓的李在明，而是整個亞洲民主國家要面對的「進退兩難」原型。（圖／路透）

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