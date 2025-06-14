「愛國者行動」VS「不信任賴清德」 朱、蔣誰技高一籌？

▲反罷這一局，國民黨主席朱立倫與台北市長蔣萬安唱著不同調的戰鬥主軸，究竟誰的戰術才能守住藍營呢？（圖／記者呂佳賢攝）

●陳敏鳳／資深媒體人

大罷免進入三階肉搏戰，國民黨已經確立是防守方，黨主席朱立倫在中常會宣布要進行反罷免的戰鬥計畫，取名為「愛國者行動」。另一方面，著急如火的台北市蔣萬安在台北市已掛起跟被罷立委的合照看板，而且提出的反罷策略是「對賴清德的不信任投票」，這二個口號跟調子顯然相差甚遠，究竟那個才能真正有效地為藍軍進行防衛呢？

身為國民黨黨中央在二階連署階段被罵毫無對策，致使最後連署綠委成績掛零，如今進入三階生死戰了，黨內期待擁有比地方黨部更多的文宣和組織資源的黨中央，可以痛改前非，下定決心，制定反罷策略，有效防守。

像電影片名的空幻口號 如何催票

結果黨主席在中常會號稱要嚴正宣布的策略，就是「愛國者行動」！請問何謂愛國者行動？這麼空幻的口號，是要如何呼喚藍軍出來投票呢？

若以罷免團體以反共護台的口號，那愛國者行動豈不成為罷團口號的附和者，附和反對中國共產黨，保衛台灣、中華民國？做為一個最大在野黨，為何會想出這麼沒有針對性，沒有具體內容性的口號，這種口號看起來就很像好萊塢電影製片廠，或者韓國電影的手筆才是，怎會出現在一個可能面臨廿多席立委存亡的政黨文宣口號呢？

再看看真的很著急的台北市長蔣萬安，有5席藍軍立委被罷免中，台北市的街頭已經重現選舉景象，本來去年選舉掛在十字路口的候選人看板，如今又掛上去了，只是如今看板裡的人物是現任立委加上台北市長蔣萬安，熟悉的選舉街景，一樣地方的看板，把三階台北市罷免投票暗潮洶湧表露無疑。

▲台北市長蔣萬安已開始與被罷立委掛上合照看板，大力宣傳反罷，盼催出支持者出門投票。（圖／讀者提供）

而蔣萬安提出的口號是對「賴清德總統的不信任投票」，這句話並不是蔣萬安自創的，最早的源頭應是來自於黨中央無厘頭的罷免賴清德。罷免賴清德是可笑的口號，因為罷免總統的權利不是人民投票，而是來自於立法委員的提案。黨中央被笑一笑之後就收兵了。

不信「賴」投票 置換概念如何保溫

但台北市把罷免賴清德的概念轉成對賴清德的不信任投票，就讓所謂對賴政府領導行政部門的不滿，加入反罷免的情緒當中，在此當下或能激起中間選民的關注吧，因為最近行政部門的表現也是問題多多。

話說大罷免已經進行了大半年，但截至目前為止，幾乎所有的民調都顯示反罷免的選民多於支持罷免的選民，但反罷免的投票行為並不積極，同意罷免者則非常積極出門投票，甚至都超過25％的人要出門投票，這才造成被罷免的藍委危機四起。

因此，藍軍現在的解方就是把反對罷免的民眾也催出來投票，才能贏過同意罷免且要出門投票者，但請問黨中央一句不明不白的愛國者行動」，可以激起那些反罷免的人心中任何水花嗎？恐怕很多人都還需要解釋一下什麼叫「愛國者行動」？是要愛那一國？

雖然這次大罷免的起因來自於國會由國民黨總召傅崐萁主導的擴權法案和總預算案，在國會亂象的催動下，才有那麼多的罷免案成立和過關到三階。

過程中，如果國民黨願意替換立院總召，相信民間對於國民黨立委的仇恨值都不會那麼高，或者國民黨中央能夠出面制止立院黨團的行動也可免除人民對國會亂象的質疑。但事到如此，一切都不可能回到當初了，就像那詩寫著「人生若只初相見，何事悲風畫秋扇」？

風向轉變帶來轉機 好的推銷口號決定終局

但轉機在於風向不像上半年那麼一致了，主因是行政部門也出了問題，賴清德總統的民調從4月開始就下跌，到520滿一週年也沒有回穩，代表人民對賴政府的表現，並不那麼滿意。包括幾個重事件，例如政府部門接連出現高層國安官員的機要是共諜、高鐵董事長人選爭議、監察院公務車事件，這些事件都對綠營政府不利。

▲國民黨主席朱立倫下令全黨展開「愛國者行動」，點名立法院長韓國瑜及黨籍縣市長全面守護反罷立委。左起侯友宜、盧秀燕、朱立倫、韓國瑜、蔣萬安 。（資料照／記者李毓康攝）

而台北市把反罷免定調為對賴政府不信任投票，置換了若干概念，在如今的氣氛之下，或許還可以動員出一些中間選民出來投不同意罷免票。

要提愛國者行動還是推不信任賴清德的口號，完全是政治人物對當下政治社會氛圍的判斷正確與否，只有判斷正確才能推出正確的因應之策。

總之，選舉也好，罷免也好，就像商品市場一樣，最終會由市場機制證明那個才是好商品，才是推銷商品的好口號，就且拭目以待吧。

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