柯文哲復出後　藍白合格局將重造？

我們想讓你知道…未來如何落實藍白合，就看柯文哲和鄭麗文如何變魔術了。

▲ 。（圖／記者徐文彬攝）

▲柯文哲即使官司纏身，還是對政治及民眾黨的未來，充滿了主導的企圖心，柯文哲12月復出的消息立即讓鄭黃會顯得如沙漠裡的一粒沙般的渺小、不重要。（圖／記者徐文彬攝）

●陳敏鳳／資深媒體人

民眾黨在國民黨主席鄭麗文和黃國昌見面後，就釋出了前主席柯文哲將在12月京華城案言詞辯論之後復出，並且對外發布了柯文哲前往台玻大樓學習AI的畫面。這充分展示柯文哲即使官司纏身，還是對政治及民眾黨的未來，充滿了主導的企圖心，柯文哲12月復出的消息立即讓鄭黃會顯得如沙漠裡的一粒沙般的渺小、不重要。

鄭黃會顯然白忙一場　柯文哲的行動要說的是「我在，故我管」

黃國昌作為現任的黨主席，快速地布局若干地區的議員，惹來黨內認為他還是只為自己的人馬，根本不顧黨主席的高度，因此很多人還是寄望柯文哲這位太上皇出來主持大局，自己若非黃系才有出頭天的機會。

黃國昌以民眾黨主席身分，連續與媒體人趙少康、國民黨主席鄭麗文會面談藍白合，儼然真的是掌控大局，把黨主席之位坐實了。

但柯文哲卻很快地出手了，不僅在鄭黃會當天，藉由陳智菡表達柯文哲對藍白合的「提醒」，就是要注意民調問題，不要重蹈2024年的覆轍。2024年藍白無法合，民調的解讀方式的確是雙方最大的爭執點，也是白營反悔的藉口，在鄭黃會談藍白合的場合提民調這件事，無非是煞風景之事，並非什麼助興之事。

陳智菡如外界所知，在柯文哲被交保當天，是唯一坐上車，跟著柯文哲夫婦直奔新竹的幕僚，在傳出柯文哲抱怨某某某也倒向黃國昌那邊之時，陳智菡絕對還是柯文哲忠誠的心腹幕僚，在鄭黃會之際，奉太上皇旨意出面指導，除了凸顯自己的重要性之外，也要外界不要誤會，民眾黨真正大權在握的人還是柯文哲。

果然，柯文哲連一天都忍不住，鄭黃會隔天就釋出理髮的影片，立刻展現自己小草力量，點閱數就達42萬人次，顯示自己餘威猶在，這是黃國昌做了二年的立委，兼了一年的黨主席，經營的小蔥都跟不上的。

除了理髮之外，更透過民眾黨正在公布柯文哲將在12月中旬之後復出，黃國昌也親口轉述這個消息，並且強調自己與柯文哲每周都要見二次面，凸顯自己絕對是核心人物，並非邊緣人。

民眾黨表示，柯文哲在12月京華城詞辯論之後，就會復出。這則消息有二個意義，第一打臉前天黃國昌說柯文哲會忙於自己官司，第二打臉鄭黃會中黃國昌民眾黨的代表角色。柯文哲復出消息一出，鄭黃會顯然白忙一場，柯文哲要說的就是民眾黨的事還是我在管，「我在，故我管」。

藍白合在柯文哲手上跟黃國昌手上　應該有很大差別

柯文哲是民眾黨的創黨主席，他的手段和口才都比黃國昌老練許多，對於民眾黨和國民黨的利益，柯要顧白營的利益顯然更大，黃國昌似乎只能照顧著自己的前途，他當上黨主席之後的作法，並無法取代柯文哲，在藍白合的過程中，黃國昌顯得比國民黨還要著急。

因為黃國昌顯然聲勢小、想藉著藍營來壯大自己在民眾黨的地位。可是柯文哲並不需要，何況京華城案中，多位國民黨議員對柯的攻擊，柯文哲顯然也不會輕易放下，且柯的聲量和流量還是政治人物裡算是高量的，因此他在藍白合過程中，分量自然比較大，就像2024年一直是藍營求白營藍白合，柯文哲則一直吊著胃口，直至簽了合作書又反悔。

但經過京華城案這一年之後，柯文哲對民進黨政府的恨意遠比2024年高，相較2024年，柯文哲可能有更高的合作意願，但因為柯文哲擅用自己聲量，柯可能在藍白合中爭取到比較多的籌碼。

藍白合除了立法院法案的合作外，在任何有關政黨選舉利益上，迄今並未在實質合作的具體成功例子，如果柯文哲要求比黃國昌更多更高，那藍白合就更難，那就是說要在恨民進黨以及民眾黨的發展和需求之間作一個衡量。

鄭麗文目前拜會各縣市的議會黨團，了解基層對2026選舉的看法，在台北市議會黨團，台北市黨部方面就要求國民黨未來在議會要單獨過半，也就是說，台北市議會並不想仿效國會的模式，藍白合作才能通過法案，台北市議會要由國民黨一黨可以掌控，這反應了地方對藍白合的態度，和中央的藍白合並不相同。因此台北市議員的選舉，國民黨會提滿過半33席的席次，沒有什麼禮讓給白營的空間。

台北是藍白票源最重疊的地區，如果國民黨堅持提好提滿，未來台北市議員選舉藍白是合還是戰？可想而知。

至於縣市首長是單一席次，一旦藍白合，就代表藍營即使基層組織強，也不能提自己人，這與現任秘書長李乾龍的理念似乎有所差距，未來如何落實藍白合，就看柯文哲和鄭麗文如何變魔術了。

▼經過京華城案這一年之後，柯文哲對民進黨政府的恨意遠比2024年高，相較2024年，柯文哲可能有更高的合作意願，但因為柯文哲擅用自己聲量，柯可能在藍白合中爭取到比較多的籌碼。（圖／記者李毓康攝）

▲▼。（圖／記者李毓康攝）

●本文獲授權，轉載自「美麗島電子報」以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

陳敏鳳專欄

陳敏鳳專欄 陳敏鳳

資深媒體人，台大政治研究所碩士。曾任聯合報、聯合晚報召集人，卓越雜誌社長兼總編輯、交通部專門委員、行政院發言人室專委。

關鍵字: 陳敏鳳 雲論 藍白合 柯文哲 黃國昌 民眾黨 國民黨

