Line
美麗島民調「民進黨政府回溫」 　不滿意度近五成仍是艱巨考驗

我們想讓你知道…不可否認的，賴卓的不滿意度都高於滿意度，且都多是四成多，接近五成，對執政黨來說，還是一個艱巨的考驗。

▲。（圖／記者湯興漢攝）

▲不可否認的，賴卓的不滿意度都高於滿意度，且都多是四成多，接近五成，對執政黨來說，還是一個艱巨的考驗。（圖／記者湯興漢攝）

●陳敏鳳／資深媒體人 

美麗島電子報民調十月國政民調出爐，賴卓體制都明顯上揚，賴總統部分信任度和滿意度都回到四成以上的水準，但不信任度和不滿意度仍較高；民進黨的好感度回升較少，但也回居三黨好感度之冠，但負面評價也是三黨最高。這個月對民進黨來說，是有好消息，但不多也不大。

當然，十月最受矚目的就是國民黨產生了新任黨主席鄭麗文，她的民調好感度以及人事布局，備受關注，剛當選好感度只有30.4％，比國民黨低，但反感度也比國民黨低，可能外界還在觀察她的作為。只是作為第一位新世代女主席，她的人事布局只有「舊、舊、舊」三個字來形容。

賴卓體制滿意度回升　幅度皆超過3個百分點以上

本月民調中，賴清德總統信任度41.7％，上升了4.2個百分點；不信任度為47.5％，下滑了4.8個百分點；在執政滿意度上則回到40.1％，上升了4.6個百分點，不滿意度為53.3％，下滑了3.7個百分點。行政院長卓榮泰施政滿意度也回升了6.3個百分點，來到了37.5％，不滿意度則是45.3％，下滑了4.7個百分點。

雖說回升的幅度都超過3個百分點以上，幅度算不小，但是賴總統不信任度還是高於信任度，不滿意度也是高於滿意度，仍有待加油。

賴卓體制的回升可能與花蓮馬太鞍堰塞湖潰決有關，在相關災害的處理上，中央快速地進駐，包括季連成的指揮，對比地方政府的態度，台灣的民意可說逐漸再恢復對執政黨的滿意度，如果再加上這次台中非洲豬瘟的處理，可能中央滿意度又會高一些。

但不可否認的，賴卓的不滿意度都高於滿意度，且都多是四成多，接近五成，對執政黨來說，還是一個艱巨的考驗。

▼美麗島10月國政民調。（圖／美麗島電子報提供，下同）

▲▼美麗島10月國政民調。（圖／美麗島電子報提供）

▲▼美麗島10月國政民調。（圖／美麗島電子報提供）

鄭麗文是否壓得住陣腳　外界有著一籮筐的問號

在政黨好感度的排名上，也有一些變動，原本一直下跌的民進黨，終於止跌回升，民進黨好感度38.6％，上升了3.1個百分點，負面評價49.2％，下跌了2.9個百分點，差一點過五成，居三黨最高；至於在野二黨都小幅下跌，國民黨好感度35.7％，下滑了0.9個百分點，負評46.6％，上升2.6個百分點。民眾黨好感度32.6％，下滑0.8個百分點，負面評價則是46.5％，上升了2.4％。

國民黨與民眾黨好感度微跌，或許與國民黨內選舉的風波有關，而民眾黨的好感度也微跌，其主席正陷入一些風風雨雨之中。

而被外界認為對藍白合有利的鄭麗文和黃國昌，在鄭麗文當選的第一時間，黃國昌就給了祝福，緊接著就拋出了與藍營希望在五個縣市進行合作，而合作的方式似乎是比民調為主，黃國昌就說他願與國民黨新北參選人比民調，如果他輸了，他就全力支持國民黨的參選人。

而以新北作為例子，那在宜蘭、嘉義、新竹等五縣市，如果可能藍白合，也可能採取這種模式，至於這種模式，國民黨是否同意，由於鄭麗文還未上任，具體意見並未表態。但她任命有意參選宜蘭縣長的立法委員吳宗憲接管文傳會主委，此舉有人解讀，可能會跟白營合作，禮讓給白營候選人。

而這二位有默契的黨主席，在民調的支持度也頗為相同，鄭麗文好感度30.4％，反感度則為33.2％；民眾黨主席黃國昌好感度30.1％，反感度則高達54.2％。同時二人的好感度都比各自的政黨低，國民黨好感度35.7％，反感度為46.6％；民眾黨好感度32.6％，反感度則為46.5％。兩黨目前的好感度與反感度都不相上下，倒是黃國昌的反感度很高，超過五成以上。

▲▼美麗島10月國政民調。（圖／美麗島電子報提供）

▲▼美麗島10月國政民調。（圖／美麗島電子報提供）

本月民調執行時，鄭麗文並未宣布黨中央的新的人事，因為無法評估這波人事案的民眾意向，不過，鄭麗文選的人事倒是令很多人都很意外。

鄭麗文雖不是國民黨第一位女性黨主席，但大家認為她是國民黨的新世代，也是過去的學運世代，很多黨員支持她也是因為想要為國民黨換個新氣象，世代交替，但她人事布局卻「舊」的驚人。

鄭任命前秘書長李乾龍回鍋當秘書長，並將其升級為副主席兼秘書長，以李乾龍的輩分和過去的組織能力，除了年紀被認為太高之外，並沒有爭議之處。

但任命馬英九前總統辦公室主席蕭旭岑為副主席，則被黨內詬病輩分不夠，又任命張榮恭為副主席。這些人都是黨內大老連系、馬系人馬，在兩岸政策上，與國民黨近來想要修正的路線都相去甚遠，與台灣目前兩岸主流民意也不搭調。

未來鄭麗文的兩岸路線，是不是會連累國民黨2026及2028的結果，是黨內外目前最大的疑慮。這些舊舊舊的人馬顯然就是鄭麗文的硬傷，黨內已有小小的砲火，未來鄭是否壓得住陣腳，真的是一籮筐的問號。

此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2025年10月20至22日，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1077人（住宅電話700人、行動電話377人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。

▼未來鄭麗文的兩岸路線，是不是會連累國民黨2026及2028的結果，是黨內外目前最大的疑慮。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼。（圖／記者周宸亘攝）

●本文獲授權，轉載自「美麗島電子報」以上言論不代表本網立場。

►三分之一不是天花板「而是地板」　台灣內閣的性別現實

►川普的「交易式外交」　從紐約地產思維到台海談判的邏輯

►「獎盃外交」與「奉承策略」　討好川普的兩大絕招

