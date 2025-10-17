ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
國民黨黨主席選舉如何抉擇？　此時此刻考驗著盧秀燕

我們想讓你知道…盧台中市長幾年，溫和穩重是其從政風格，那就何妨試試用盧媽媽的方式來處理國民黨主席選舉問題，讓有利於2028年的人可以出線，作為2028年的出發布局之作。

▲。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨黨主席選舉18日就要有結果了，目前選情激烈，本來被外界看好的前台北市長郝龍斌，意外地遇到氣勢轉強的鄭麗文，形成兩人對決的局面。（圖／記者湯興漢攝）

●陳敏鳳／資深媒體人

國民黨黨主席選舉18日就要有結果了，目前選情激烈，本來被外界看好的前台北市長郝龍斌，意外地遇到氣勢轉強的鄭麗文，形成兩人對決的局面。但二人在路線和形象上有不同的差異，下屆黨主席的路線關乎國民黨的2026和2028年。最被看好的2028年總統大位參選人的台中市長盧秀燕，卻採取「人人好」的中立態度，殊不知，一旦國民黨下屆黨主席路線與台灣社會主流民意相差太多，盧的2028也可能是泡影一場。

盧秀燕不該做個旁觀人士　這次黨主席選舉可說是路線的選擇

郝龍斌一直被看好，認為下屆黨主席必是由郝出任無疑，但是近來卻發現，不管是地方派系或者軍系人馬，都有分裂的情況，尤其很多基層的國民黨人馬認為郝龍斌有著類太子的身分，於是想選擇「平民」的鄭麗文，造成今天兩人被認為是平分秋色的局面。

面對基層比較支持鄭麗文的態勢，國民黨中央也不惜親自下場為郝輔選，桃園市議員黃敬平最近就出面指控，黨中央辦的餐會裡面，一面倒地暗示要支持郝龍斌，令他不滿，才公布一些餐會的內容。

當然，這些黨內的紛爭由一位議員出面指控，並沒有引發媒體上很大的關注，不過已經看出選戰的激烈程度，在這種情況之下，作為2028年最被看好的盧秀燕似乎和每個拜訪她的人都留下見面紀念照，除了她的子弟兵黃建豪出來批鄭麗文毫無打勝選戰經驗如何帶領國民黨之外，看不出盧秀燕到底要支持誰。

也許這也符合盧的溫和作風，不想得罪黨內參選的任何人，也或許代表盧對自己的2028年在國民黨內部的提名到外部的競爭都很有信心，但是政治真的可以如此一切都隨心意，而沒有任何變數嗎？

姑且不論未來黨內會有什麼變數，但是對社會來說，又是如何評價鄭麗文和郝龍斌這二位人士，盧秀燕都沒有什麼認知嗎？台灣社會的主流民意在兩岸問題上，已經與過去很大不同。

雖然外界對民進黨的意識型態作戰不以為然，但國民黨某些人士與對岸過從甚密，近年已經成為中央政權選舉的罩門了，如果未來黨中央由被認為比較親共人士，劃不清楚兩岸互動界線的人士領導，那在政黨形象勢必又失分，當年韓國瑜去了一趟中聯辦成為那場選戰洗不掉的紅色陰影。當然，韓國瑜當年失分也不只是此一因素，只是疊加親中印象，傷了候選人的形象罷了。

盧秀燕本來挾著2028年最有人氣的諸侯，被多方要拱上黨主席之位，但盧考慮台中市政放棄競選，但盧此時此刻也不該做個旁觀人士，尤其這次可說是一個路線的選擇，而非個人人選的選擇，盧應該展現領導力、主張及立場，而不陷於地方政治放飛中央層級的政治議題。

猶記2024年大環境並不利民進黨，但賴清德還是勝選了，有人認為是藍白不合，但其實根本原因在於國民黨的總統候選人侯友宜對於中央層級的事務，認識及論述都太差了，過去對於侯友宜參選總統，他總以好好做代誌來回答，大家總認為他地方治理不差，對參選一事也該有所準備。

沒想到，侯友宜在全國事務及中央層級的議題上，根本是不及格，不僅流失藍營知識分子，更沒有中間選民要支持侯。於是賴清德就打破了每八年政黨輪替的魔咒，成功讓民進黨執政再次延續。

盧秀燕一樣是以在台中市政績為基礎脫穎而出，成為國民黨的2028政黨輪替的希望，如果盧真的要等明年卸任後再來準備中央層級的議題，黨內擔心恐再步上侯的後塵，因此，盧應該此時此刻就要投入關心中央議題，第一件事就是要怎樣的國民黨主席，才能幫盧坐上大位，而不是放任情勢自由發展，2028年的事，不代表2027年才要處理，現在就要處理才行。

盧台中市長幾年，溫和穩重是其從政風格，地方各方勢力在她手裡也都可以平衡、掌握，那就何妨試試用盧媽媽的方式來處理國民黨主席選舉問題，讓有利於2028年的人可以出線，作為2028年的出發布局之作，也可以展現未來有中央執政的能力。

▼盧秀燕本來挾著2028年最有人氣的諸侯，被多方要拱上黨主席之位，但盧考慮台中市政放棄競選，但盧此時此刻也不該做個旁觀人士，尤其這次可說是一個路線的選擇。（圖／記者湯興漢攝）

 ▲▼。（圖／記者湯興漢攝）

●本文獲授權，轉載自「美麗島電子報」

陳敏鳳專欄

陳敏鳳

資深媒體人，台大政治研究所碩士。曾任聯合報、聯合晚報召集人，卓越雜誌社長兼總編輯、交通部專門委員、行政院發言人室專委。

關鍵字: 陳敏鳳 雲論 盧秀燕 國民黨 黨主席 郝龍斌 鄭麗文

