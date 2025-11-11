民進黨2026台北市長人選卡關？　吳怡農出戰又是一樁懸念

▲沒想到，吳怡農的雜音非常多，現在各派系紛紛有所疑慮，深怕影響了台北市自己議員選情，內定的市長看來是卡關了，究竟誰出戰台北市，又是一樁懸念。（圖／記者湯興漢攝）

●陳敏鳳／資深媒體人

民進黨最近對於台北市長的人選，進行開放登記，以便未來協調徵召。傳聞要選台北市長的人選很多，但最後只有一位吳怡農出來登記，照說一旦設立了登記制度，如果只有一人，那幾乎沒有什麼要協調，就是吳怡農了。沒想到，吳怡農的雜音非常多，現在各派系紛紛有所疑慮，深怕影響了台北市自己議員選情，內定的市長看來是卡關了，究竟誰出戰台北市，又是一樁懸念。

北市人選吳怡農出線並非自願 苗博雅、王世堅、林右昌皆被提起

吳怡農在蔡英文時代，是刻意栽培的選將，首先安排其進入國安會擔任專門委員，接著參選立委，又參加補選立委一次，共選過二次立法委員選舉。政治經歷不算多，但學歷形象都不錯。

但這次黨內的反彈，來自於他過去二次選舉的方式，與黨內傳統的選法並不相同，因此也與一些輔選人士相處並不融洽，黨內對他的口碑並不太認同，所以對他代表民進黨參選這次台北市長，反應並不太好。

大致認為，吳怡農的選舉爆發力太弱，怕到時候無法發揮母雞效果，導致議員選情也遭到牽累，尤其今年台北市議員選舉有白營的積極投入，各選區都參選爆炸，競爭非常激烈。

吳怡農出線並非自願，這是黨內事先協調後的結果，當時盛傳的台北市長人選包括吳思瑤、王世堅、鄭麗君和吳怡農等，而黨內其實針對這些人都進行過民調測試，吳怡農民調並不差，只輸給王世堅，黨內另外也針對過社民黨的苗博雅進行過民調，苗的民調也很好，跟王世堅相差無幾。

最後經過各派系的協調，排除了非民進黨苗博雅，也排除了王世堅，最後決定吳怡農，各派系議員很早就接到通知，他們的母雞是吳怡農。所以吳怡農是協調後出來登記的，沒有競爭，並非登記後還要競爭的。

可吳怡農的名字一曝光，各方雜音紛至，有人就說台北市長不一定是要黨籍的，當時也曾推出柯文哲而勝出，贏過了國民黨連勝文，成為台北市長，這次為何不能仿效。這一方面的意見大概都是來自罷團的人選，他們主要的人選就是苗博雅。

但苗非民進黨籍，黨內選對會基於黨內和諧，不可能提名苗博雅，但打算推出吳怡農之後，可以找苗博雅進行合作，來贏得選舉，沒想到都還沒有進入下一階段，吳怡農就被黨內反彈搞得很尷尬。

事實上，民調最高的是王世堅，但他的問題在於當初反對大罷免的印象太深刻，民進黨怕提名王會遭到罷團的杯葛，所以放棄王世堅。但如吳怡農也不獲認可，有若干派系已經打算另外支持其他人選。

其中最受矚目的是正國會的林右昌。林右昌曾經擔任基隆市長，政績還不錯，後來接任黨秘書長，因大罷免失敗而下台，本來以為可以得到黨內高層競爭新北市長，沒想到新北市長確定提名蘇巧慧，正國會在這次2026的提名可說是全軍覆沒。

前一陣子，正國會全員支持林岱樺，就曾被認為對黨中央的抗議，2026年根本沒有正國會的份，如今，吳怡農遭到反彈，有人就想到是否把林右昌移至選台北市長，正國會也有此打算，正在與其他派系協調共同支持林右昌，以保自己派系的熱度。

其他派系對林右昌當然比對王世堅放心，可林的民調並沒有很高，但據了解，進行林右昌民調時，林被認為是選新北市，因此如果重做民調或許會有不同。

▼如今，吳怡農遭到反彈，有人就想到是否把林右昌移至選台北市長，正國會也有此打算，正在與其他派系協調共同支持林右昌，以保自己派系的熱度。（圖／記者林敬旻攝）

即使有鄭麗文助攻 2026年也是難打一仗

總之，台北市長的人選正反應黨內的同溫層實在太厚了，當時傳出吳怡農時，外界就感到驚訝，民進黨固然很難贏台北市長，但吳過去的選舉方式也未免太另類太冷靜，才使若干議員小雞感到焦慮。

未來除非吳怡農利用時間多展現自己是適合的人選，否則民進黨的台北市長人選可就懸疑了，那若不是吳怡農，那登記制度豈非笑話，民進黨中央面臨騎虎難下的局面。

另外，內湖也一樣，黨內對高嘉瑜有意見，安排她的職務都有意見，逼著她回來選內湖議員，結果又怕她壓死黨內其他人選，黨的同溫層讓民進黨喪失容忍的寬度，搞得現在也是整死自己。

也不知道這些人事都是誰造成的，例如傳聞某位要接任府內高層的地方資深議員，也是不合適的人選，對於選區的新人議員參選，從派系內高層到過去支持的人都抱怨一輪，還遷怒媒體，這種一看就是無法發揮協調能力的人，只因賴總統喜歡的人就可以占上高位；難怪美麗島電子報的民調顯示，民進黨民調雖有回升，但不信任及不滿意仍高居不下，這樣下去，即使有國民黨主席鄭麗文助攻，2026年也是難打的一仗。

▼民進黨民調雖有回升，但不信任及不滿意仍高居不下，這樣下去，即使有國民黨主席鄭麗文助攻，2026年也是難打的一仗。（圖／記者湯興漢攝）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●本文獲授權，轉載自「美麗島電子報」，以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。